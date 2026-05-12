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取締役および役員等、部署長の職務変更について
関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士）は、下記の通り取締役および役員等、従業員の職務変更を実施しますので、お知らせいたします。
▼取締役および役員等、部署長人事（2026年5月11日付）
https://digitalpr.jp/table_img/2514/134554/134554_web_1.png
※上記人事異動の掲載対象役職は、本部長職以上としております。
本件に関するお問合わせ先
関西ペイント株式会社
経営企画本部 戦略部 広報G（西村・今安）
e-mail：koho＠als.kansai.co.jp
▼取締役および役員等、部署長人事（2026年5月11日付）
https://digitalpr.jp/table_img/2514/134554/134554_web_1.png
※上記人事異動の掲載対象役職は、本部長職以上としております。
本件に関するお問合わせ先
関西ペイント株式会社
経営企画本部 戦略部 広報G（西村・今安）
e-mail：koho＠als.kansai.co.jp