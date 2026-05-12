¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦½é¡¢½À¤é¤«¤µ¤äÇ´¤êµ¤¤ò¿¨¤é¤º¤ËÅÁ¤¨¤ëºø³Ð¼êË¡¤ò¹Í°Æ ¡Á¿È¶á¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç±ó³ÖÃÏ¤Ë¼Á´¶¤òÅÁ¤¨¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¡Á
È¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
³ÈÄ¥¸½¼Â¡ÊAR¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ÎÊÑ·Á¤Î»ÅÊý¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤µ¤äÇ´¤êµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¼Á´¶¤òÈóÀÜ¿¨¤ÇÄó¼¨¤Ç¤¤ëºø³Ð¼êË¡¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ä¿¨³Ð¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ÎÀìÍÑÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤º¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¼ê¤ÎÆ°¤¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼Á´¶¤Îºø³Ð¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢±ó³ÖÃÏ¤Ë¥â¥Î¤Î¼Á´¶¤òÅÁ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçÅÄÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¡×¡Ë¤Ï¡¢³ÈÄ¥¸½¼Â´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ê¤ÎÆ°¤¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ·Á¤¹¤ë²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤òÍÑ¤¤¡¢½À¤é¤«¤µ¤äÇ´¤êµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¼Á´¶¤òÈóÀÜ¿¨¤ÇÅÁ¤¨¤ëºø³Ð¼êË¡¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤ò²¡¤·¹þ¤àºÝ¤Î¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤¬½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢»Ø¤ÎÆ°¤¤ËÈ¼¤¦ÂÐ¾Ý¤Î¿¤Ó¤ÎÄ¹¤µ¤¬Ç´¤êµ¤¤Î´¶¤¸Êý¤òµ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Ï¥Þ¥¦¥¹¤ä¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤Ê¤É¤ÎÁõÃÖ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¼ê¤ÎÆ°¤¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÊÑ·Á¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡Ê¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤ä¿¤Ó¤ÎÄ¹¤µ¡Ë¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ÎÁàºî¤È¼Á´¶Äó¼¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÍÑÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤º¤Ë±ó³ÖÃÏ¤Ø¼Á´¶¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢EC¢¨1¤ä±ó³Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÀ®²Ì¤Î°ìÉô¤ÏIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics[1]¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯5·î20Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó²Ê³Ø´ðÁÃ¸¦µæ½ê¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹2026¡×(*)¤Ë¤Æ¥Ç¥âÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(*) ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó²Ê³Ø´ðÁÃ¸¦µæ½ê¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹2026
¡¡https://www.kecl.ntt.co.jp/openhouse/2026/
³ÈÄ¥¸½¼Â¡ÊAR¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ÎÊÑ·Á¤Î»ÅÊý¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤µ¤äÇ´¤êµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¼Á´¶¤òÈóÀÜ¿¨¤ÇÄó¼¨¤Ç¤¤ëºø³Ð¼êË¡¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ä¿¨³Ð¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ÎÀìÍÑÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤º¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¼ê¤ÎÆ°¤¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼Á´¶¤Îºø³Ð¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢±ó³ÖÃÏ¤Ë¥â¥Î¤Î¼Á´¶¤òÅÁ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤ò²¡¤·¹þ¤àºÝ¤Î¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤¬½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢»Ø¤ÎÆ°¤¤ËÈ¼¤¦ÂÐ¾Ý¤Î¿¤Ó¤ÎÄ¹¤µ¤¬Ç´¤êµ¤¤Î´¶¤¸Êý¤òµ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Ï¥Þ¥¦¥¹¤ä¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤Ê¤É¤ÎÁõÃÖ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¼ê¤ÎÆ°¤¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÊÑ·Á¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡Ê¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤ä¿¤Ó¤ÎÄ¹¤µ¡Ë¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ÎÁàºî¤È¼Á´¶Äó¼¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÍÑÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤º¤Ë±ó³ÖÃÏ¤Ø¼Á´¶¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢EC¢¨1¤ä±ó³Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÀ®²Ì¤Î°ìÉô¤ÏIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics[1]¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯5·î20Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó²Ê³Ø´ðÁÃ¸¦µæ½ê¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹2026¡×(*)¤Ë¤Æ¥Ç¥âÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(*) ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó²Ê³Ø´ðÁÃ¸¦µæ½ê¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹2026
¡¡https://www.kecl.ntt.co.jp/openhouse/2026/
¿Þ1. ËÜ¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯¸«¤Î³µÍ×¤ÈÇÈµÚ¸ú²Ì¡£
(a)È¯¸«¤Î³µÍ×¡§ 1. ½À¤é¤«¤µ¤Îºø³Ð¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤Ï²èÌÌ¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î»Ø¤Ç²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ò¶´¤ß¹þ¤à¡£¶´¤ß¹þ¤ß»þ¤Î²¡¹þÎÌ¤ä¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÊÑ·Á¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤µ¤Î¼Á´¶¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¡£2. Ç´¤êµ¤¤Îºø³Ð¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤Ï²èÌÌ¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤òÎ¥¤¹¡£»Ø¤Î´Ö¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ò¿Ä¹¤µ¤»¡¢°ìÄê¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¤Á¤®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç´¤êµ¤¤Î¼Á´¶¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¡£
(b)ÇÈµÚ¸ú²Ì¤ÎÀâÌÀ¿Þ¡§ ËÜºø³Ð¼êË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼Á´¶¶¦Í¤äÂÎ¸³¤Î¹âÅÙ²½¤ò¤á¤¶¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¼Á´¶Äó¼¨¡¢±ó³Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¶µ°é¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
1¡¥ÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¡ÊVR¡Ë¤ä³ÈÄ¥¸½¼Â¡ÊAR¡Ëµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢±ó³ÖÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎ¸³¶¦Í¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤ÎÀ½ÉÊÄó¼¨¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½À¤é¤«¤µ¤äÇ´¤êµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¿¨³ÐÅª¤Ê¼Á´¶¤Ï¡¢½¾Íè¡¢¿¨³Ð¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ÎÀìÍÑÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ØÇã¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Î¼Á´¶¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤º¡¢¹ØÇãÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿Í¤Ï»ë³Ð¾ðÊó¤Î¤ß¤«¤é¤Ç¤âÊªÂÎ¤Î½À¤é¤«¤µ¤ä½Å¤µ¤Ê¤É¤Î¼Á´¶¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ë³Ð¤òÍÑ¤¤¤¿ÈóÀÜ¿¨¤Ê¼Á´¶Äó¼¨¤Î²ÄÇ½À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢²¡¤·¹þ¤ßÎÌ¤Ê¤É¤Î»ë³ÐÅª¼ê¤¬¤«¤ê¤¬½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ë³Ð¾ðÊó¤¬¼Á´¶ÃÎ³Ð¤òÂÎ·ÏÅª¤Ëµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡¡¡¡
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ÎÊÑ·Á¤ËÃåÌÜ¤·¡¢½À¤é¤«¤µ¤äÇ´¤êµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¼Á´¶¤òÈóÀÜ¿¨¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»ë³Ð¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥µ»½Ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡½À¤é¤«¤µ¡§¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤ÎÀ©¸æ¤Ë¤è¤êÉ½¸½
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ò²¡¤·¹þ¤àºÝ¤Î¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¡ÊÊÑ·Á¤Î¹¤¬¤êÊý¡Ë¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤òÁàºî¤·¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1(a)¡¢½À¤é¤«¤µ¤Îºø³Ð¼êË¡»²¾È¡Ë¡£¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤Ë±þ¤¸¤Æ½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ÆÃÄê¤ÎÈÏ°Ï¤ÇºÇ¤â½À¤é¤«¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸³¤Ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤ò²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ¾ÝÊÑ·Á¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤Î¤ß¤Ç½À¤é¤«¤µ¤òÈóÀÜ¿¨¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Ç´¤êµ¤¡§ÂÐ¾Ý¤Î¿¤Ó¡Ê¤Á¤®¤ìµ÷Î¥¡Ë¤ÎÀ©¸æ¤Ë¤è¤êÉ½¸½
¡¡»Ø¤ÎÆ°¤¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÊÑ·Á¤¹¤ë²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤Î¿¤Ó¤ÎÄ¹¤µ¡Ê¤Á¤®¤ìµ÷Î¥¡Ë¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç´¤êµ¤¤Î´¶¤¸Êý¤òÁàºî¤·¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1(a)¡¢Ç´¤êµ¤¤Îºø³Ð¼êË¡»²¾È¡Ë¡£ÂÐ¾Ý¤¬Ä¹¤¯¿¤Ó¤ë¤Û¤ÉÇ´¤êµ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸³¤Ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íèº¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ç´¤êµ¤¤Î»ë³ÐÅªÄó¼¨¤òÈóÀÜ¿¨¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£¼ê¤ÎÆ°¤¤Ë±þ¤¸¤¿¼Á´¶¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ
¡¡¥«¥á¥é¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¼ê¤ÎÆ°¤¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ·Á¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÀ©¸æ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¾å¤ËÄó¼¨¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÍÑ¤Î¿¨³Ð¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ÎÁàºî¤È¼Á´¶Äó¼¨¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
(a)È¯¸«¤Î³µÍ×¡§ 1. ½À¤é¤«¤µ¤Îºø³Ð¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤Ï²èÌÌ¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î»Ø¤Ç²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ò¶´¤ß¹þ¤à¡£¶´¤ß¹þ¤ß»þ¤Î²¡¹þÎÌ¤ä¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÊÑ·Á¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤µ¤Î¼Á´¶¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¡£2. Ç´¤êµ¤¤Îºø³Ð¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤Ï²èÌÌ¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤òÎ¥¤¹¡£»Ø¤Î´Ö¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ò¿Ä¹¤µ¤»¡¢°ìÄê¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¤Á¤®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç´¤êµ¤¤Î¼Á´¶¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¡£
(b)ÇÈµÚ¸ú²Ì¤ÎÀâÌÀ¿Þ¡§ ËÜºø³Ð¼êË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼Á´¶¶¦Í¤äÂÎ¸³¤Î¹âÅÙ²½¤ò¤á¤¶¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¼Á´¶Äó¼¨¡¢±ó³Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¶µ°é¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
1¡¥ÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¡ÊVR¡Ë¤ä³ÈÄ¥¸½¼Â¡ÊAR¡Ëµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢±ó³ÖÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎ¸³¶¦Í¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤ÎÀ½ÉÊÄó¼¨¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½À¤é¤«¤µ¤äÇ´¤êµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¿¨³ÐÅª¤Ê¼Á´¶¤Ï¡¢½¾Íè¡¢¿¨³Ð¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ÎÀìÍÑÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ØÇã¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Î¼Á´¶¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤º¡¢¹ØÇãÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿Í¤Ï»ë³Ð¾ðÊó¤Î¤ß¤«¤é¤Ç¤âÊªÂÎ¤Î½À¤é¤«¤µ¤ä½Å¤µ¤Ê¤É¤Î¼Á´¶¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ë³Ð¤òÍÑ¤¤¤¿ÈóÀÜ¿¨¤Ê¼Á´¶Äó¼¨¤Î²ÄÇ½À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢²¡¤·¹þ¤ßÎÌ¤Ê¤É¤Î»ë³ÐÅª¼ê¤¬¤«¤ê¤¬½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ë³Ð¾ðÊó¤¬¼Á´¶ÃÎ³Ð¤òÂÎ·ÏÅª¤Ëµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡¡¡¡
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ÎÊÑ·Á¤ËÃåÌÜ¤·¡¢½À¤é¤«¤µ¤äÇ´¤êµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¼Á´¶¤òÈóÀÜ¿¨¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»ë³Ð¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥µ»½Ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡½À¤é¤«¤µ¡§¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤ÎÀ©¸æ¤Ë¤è¤êÉ½¸½
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ò²¡¤·¹þ¤àºÝ¤Î¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¡ÊÊÑ·Á¤Î¹¤¬¤êÊý¡Ë¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤òÁàºî¤·¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1(a)¡¢½À¤é¤«¤µ¤Îºø³Ð¼êË¡»²¾È¡Ë¡£¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤Ë±þ¤¸¤Æ½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ÆÃÄê¤ÎÈÏ°Ï¤ÇºÇ¤â½À¤é¤«¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸³¤Ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤ò²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ¾ÝÊÑ·Á¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤Î¤ß¤Ç½À¤é¤«¤µ¤òÈóÀÜ¿¨¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Ç´¤êµ¤¡§ÂÐ¾Ý¤Î¿¤Ó¡Ê¤Á¤®¤ìµ÷Î¥¡Ë¤ÎÀ©¸æ¤Ë¤è¤êÉ½¸½
¡¡»Ø¤ÎÆ°¤¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÊÑ·Á¤¹¤ë²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤Î¿¤Ó¤ÎÄ¹¤µ¡Ê¤Á¤®¤ìµ÷Î¥¡Ë¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç´¤êµ¤¤Î´¶¤¸Êý¤òÁàºî¤·¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1(a)¡¢Ç´¤êµ¤¤Îºø³Ð¼êË¡»²¾È¡Ë¡£ÂÐ¾Ý¤¬Ä¹¤¯¿¤Ó¤ë¤Û¤ÉÇ´¤êµ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸³¤Ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íèº¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ç´¤êµ¤¤Î»ë³ÐÅªÄó¼¨¤òÈóÀÜ¿¨¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£¼ê¤ÎÆ°¤¤Ë±þ¤¸¤¿¼Á´¶¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ
¡¡¥«¥á¥é¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¼ê¤ÎÆ°¤¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ·Á¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÀ©¸æ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¾å¤ËÄó¼¨¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÍÑ¤Î¿¨³Ð¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ÎÁàºî¤È¼Á´¶Äó¼¨¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥¼Â¸³¤Î³µÍ×
¡½À¤é¤«¤µ¤ÎÉ¾²Á¼Â¸³¡Á²¡¹þÎÌ¤È¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤¬½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤ØÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¡Á
¡¡ËÜ¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤¬¿Ë¾õ¤ÎÊªÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë±ÇÁü¤òÍÑ¤¤¡¢½À¤é¤«¤µÃÎ³Ð¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë»ë³ÐÍ×°ø¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²¡¤·¹þ¤à¿¼¤µ¤ËÁêÅö¤¹¤ë²¡¹þÎÌ¤È¡¢ÊÑ·Á¤¬¼þ°Ï¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¹¤¬¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤ò·ÏÅýÅª¤ËÁàºî¤·¤¿±ÇÁü¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2(a)¡Ë¡£»²²Ã¼Ô¡ÊN = 130¡Ë¤Ï³Æ±ÇÁü¤ò´Ñ»¡¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤Î½À¤é¤«¤µ¤ò7ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢½À¤é¤«¤µ¤ÎÃÎ³Ð¤Ï²¡¹þÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤Ë¤â¶¯¤¯°ÍÂ¸¤·¡¢Î¾¼Ô¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2(b)¡Ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Æ±¤¸²¡¹þÎÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÑ·Á¤Î¹¤¬¤êÊý¤Ë±þ¤¸¤Æ½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ÆÃÄê¤ÎÈÏ°Ï¡Ê16-32¥Ô¥¯¥»¥ëÉÕ¶á¡Ë¤ÇºÇ¤â½À¤é¤«¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ·Á¤Î¡È¹¤¬¤êÊý¡É¤½¤Î¤â¤Î¤¬½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤Î½ÅÍ×¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤È²¡¹þÎÌ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÈÄ¥¸½¼Â´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤Î½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤òÁàºî²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2(c)¡Ë¡£
¡½À¤é¤«¤µ¤ÎÉ¾²Á¼Â¸³¡Á²¡¹þÎÌ¤È¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤¬½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤ØÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¡Á
¡¡ËÜ¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤¬¿Ë¾õ¤ÎÊªÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë±ÇÁü¤òÍÑ¤¤¡¢½À¤é¤«¤µÃÎ³Ð¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë»ë³ÐÍ×°ø¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²¡¤·¹þ¤à¿¼¤µ¤ËÁêÅö¤¹¤ë²¡¹þÎÌ¤È¡¢ÊÑ·Á¤¬¼þ°Ï¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¹¤¬¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤ò·ÏÅýÅª¤ËÁàºî¤·¤¿±ÇÁü¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2(a)¡Ë¡£»²²Ã¼Ô¡ÊN = 130¡Ë¤Ï³Æ±ÇÁü¤ò´Ñ»¡¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤Î½À¤é¤«¤µ¤ò7ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢½À¤é¤«¤µ¤ÎÃÎ³Ð¤Ï²¡¹þÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤Ë¤â¶¯¤¯°ÍÂ¸¤·¡¢Î¾¼Ô¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2(b)¡Ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Æ±¤¸²¡¹þÎÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÑ·Á¤Î¹¤¬¤êÊý¤Ë±þ¤¸¤Æ½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ÆÃÄê¤ÎÈÏ°Ï¡Ê16-32¥Ô¥¯¥»¥ëÉÕ¶á¡Ë¤ÇºÇ¤â½À¤é¤«¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ·Á¤Î¡È¹¤¬¤êÊý¡É¤½¤Î¤â¤Î¤¬½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤Î½ÅÍ×¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢¶õ´ÖÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤È²¡¹þÎÌ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÈÄ¥¸½¼Â´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤Î½À¤é¤«¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤òÁàºî²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2(c)¡Ë¡£
¿Þ2.¡Êa¡Ë½À¤é¤«¤µÃÎ³Ð¤òÄ´¤Ù¤ë¼Â¸³»É·ã¤ÎÎã¤È¡¢Áàºî¤·¤¿»ë³Ð¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡Ê²¡¹þÎÌ¤ª¤è¤ÓÊÑ·ÁÈÏ°Ï¡Ë¤ÎÀâÌÀ¡£¡Êb¡Ë½À¤é¤«¤µÉ¾Äê¤Î¼Â¸³·ë²Ì¡£¡Êc¡Ë¼Â¸³·ë²Ì¤ò³ÈÄ¥¸½¼Â´Ä¶¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤¿Îã¡£¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Ç±ß·Á¤Î²¾ÁÛÊªÂÎ¤ò¶´¤ß¹þ¤à¡£ÊÑ·ÁÁ°¤Î±ß·Á¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë²¡¹þÎÌ¤ª¤è¤ÓÊÑ·ÁÈÏ°Ï¤òÁàºî¤·¤Ê¤¬¤éÊÑ·Á¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Î½À¤é¤«¤µ¤òºø³Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢Ç´¤êµ¤¤ÎÉ¾²Á¼Â¸³¡ÁÂÐ¾Ý¤Î¿¤Ó¡Ê¤Á¤®¤ìµ÷Î¥¡Ë¤¬Ç´¤êµ¤ÃÎ³Ð¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¡Á
¡¡ËÜ¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢³ÈÄ¥¸½¼Â´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ø¤ÎÆ°¤¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ·Á¤¹¤ë²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤òÄó¼¨¤·¡¢Ç´¤êµ¤ÃÎ³Ð¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë»ë³ÐÍ×°ø¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»Ø¤òÎ¥¤·¤¿ºÝ¤ËÂÐ¾Ý¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤«¤éÀÚ¤ì¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¤Á¤®¤ìµ÷Î¥¤òÃÊ³¬Åª¤ËÁàºî¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£»²²Ã¼Ô¤Ï²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ò¼ÂºÝ¤ËÁàºî¤·¡¢´¶¤¸¤¿Ç´¤êµ¤¤ò7ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¼Â¸³¼¼¼Â¸³¡§N = 31¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼Â¸³¡§N = 57¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Á¤®¤ìµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¤Û¤ÉÇ´¤êµ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¼Â¸³¼¼´Ä¶¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Ä¶¤ÎÁÐÊý¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤é¤ºÀ®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¡È¿¤ÓÂ³¤±¤ëÄ¹¤µ¡É¤¬Ç´¤êµ¤¤Î´¶¤¸Êý¤Î¼çÍ×¤Ê»ë³Ð¼ê¤¬¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢Ç´¤êµ¤¤ÎÉ¾²Á¼Â¸³¡ÁÂÐ¾Ý¤Î¿¤Ó¡Ê¤Á¤®¤ìµ÷Î¥¡Ë¤¬Ç´¤êµ¤ÃÎ³Ð¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¡Á
¡¡ËÜ¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢³ÈÄ¥¸½¼Â´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ø¤ÎÆ°¤¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ·Á¤¹¤ë²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤òÄó¼¨¤·¡¢Ç´¤êµ¤ÃÎ³Ð¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë»ë³ÐÍ×°ø¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»Ø¤òÎ¥¤·¤¿ºÝ¤ËÂÐ¾Ý¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤«¤éÀÚ¤ì¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¤Á¤®¤ìµ÷Î¥¤òÃÊ³¬Åª¤ËÁàºî¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£»²²Ã¼Ô¤Ï²¾ÁÛÂÐ¾Ý¤ò¼ÂºÝ¤ËÁàºî¤·¡¢´¶¤¸¤¿Ç´¤êµ¤¤ò7ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¼Â¸³¼¼¼Â¸³¡§N = 31¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼Â¸³¡§N = 57¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Á¤®¤ìµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¤Û¤ÉÇ´¤êµ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¼Â¸³¼¼´Ä¶¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Ä¶¤ÎÁÐÊý¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤é¤ºÀ®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¡È¿¤ÓÂ³¤±¤ëÄ¹¤µ¡É¤¬Ç´¤êµ¤¤Î´¶¤¸Êý¤Î¼çÍ×¤Ê»ë³Ð¼ê¤¬¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ3. Ç´¤êµ¤É¾²Á¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡£¡Êa¡Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¸³¼¼¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡£¡Êb¡Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡£
4¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¡×¤ò¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤È¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊä´°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¼«¿È¤Î¼ê¤ÎÆ°¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Á´¶¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤ÎÀ½ÉÊÍý²ò¤Î¸þ¾å¤ä¡¢¹ØÇãÈ½ÃÇ¤Î»Ù±ç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑ¤Î¿¨³Ð¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤äÍøÍÑ¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹ÈÏ¤Ê¥æ¡¼¥¶¤Ø¤ÎÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ä°áÎÁÉÊ¤Ê¤É¡¢¼Á´¶¤¬¹ØÇãÈ½ÃÇ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ëÀ½ÉÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½À¤é¤«¤µ¤äÇ´¤êµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò»ë³ÐÅª¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1(c)¡Ë¡£¤µ¤é¤ËËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢±ó³Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎ¸³¶¦Í¤ä¡¢¶µ°é¡¦·±ÎýÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¾´¶ÅªÍý²ò¤Î»Ù±ç¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥óÉ½¸½¤Ê¤É¤Ø¤Î±þÍÑ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Á´¶¤òÈ¼¤¦ÂÎ¸³¤òÈóÀÜ¿¨¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¼Â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÍøÍÑ´Ä¶¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹º¹¡¢ÄÌ¿®ÃÙ±ä¤¬¥æ¡¼¥¶ÂÎ¸³¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Î¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¸úÀ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»º¶ÈÊ¬Ìî¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍøÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë´ð¤Å¤¯¼Â¾Ú¤ò¿Ê¤á¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜµ»½Ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿»ë³Ð¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢½Å¤µ¤ä²¹ÅÙ´¶¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¼Á´¶Í×ÁÇ¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ë³Ð¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¼Á´¶Äó¼¨µ»½Ñ¤ÎÂÎ·Ï²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
5¡¥´ØÏ¢¤¹¤ë²áµî¤ÎÊóÆ»È¯É½
¡¦2024Ç¯9·î18Æü¡Ö»ñÀ¸Æ²¤ÈNTT¡¢²½¾ÑÉÊ¤Î¿¨¤ê¿´ÃÏ¤ò±ó³Ö¡¦ÈóÀÜ¿¨¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ»½Ñ³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±¸¦µæ¤ò³«»Ï
¡ÁÎ¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤Îµ¡²ñÁÏ½Ð¤ò¤á¤¶¤¹¡Á¡×
¡Ê https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/09/18/240918a.html ¡Ë
¡¦2025Ç¯5·î13Æü¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁõÃå¤Ê¤·¤ËÄ¶²»ÇÈ¤Ç¶õÃæ¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¿¨´¶¤òÁÏ½Ð¡Á¿¨¤ì¤º¤Ë¤Ä¤ë¤Ä¤ë¡¦¤¶¤é¤¶¤é¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¿¨¤ê¿´ÃÏ¤ò±é½Ð¡Á¡×
¡Ê https://group.ntt/jp/newsrelease/2025/05/13/250513b.html ¡Ë
6¡¥È¯É½¤·¤¿»¨»ï¤ª¤è¤Ó¹ñºÝ²ñµÄ¤Î¾ðÊó
[1] T. Kawabe, Y. Ujitoko, ¡ÈVisual features involved in determining apparent elasticity elicit touch desire,¡É IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol. 31(10), pp. 9530 - 9536, 2025.
[2] T. Kawabe, T. Morisaki, Y. Ujitoko, ¡ÈUnbreakable bond: induced viscosity between the fingers,¡É The 47th European Conference on Visual Perception, 2025.
¡ÚÍÑ¸ì²òÀâ¡Û
¢¨1¡¡Electronic Commerce¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÇäÇã¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò»Ø¤¹¡£
4¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¡×¤ò¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤È¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊä´°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¤¬¼«¿È¤Î¼ê¤ÎÆ°¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Á´¶¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤ÎÀ½ÉÊÍý²ò¤Î¸þ¾å¤ä¡¢¹ØÇãÈ½ÃÇ¤Î»Ù±ç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑ¤Î¿¨³Ð¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤äÍøÍÑ¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹ÈÏ¤Ê¥æ¡¼¥¶¤Ø¤ÎÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ä°áÎÁÉÊ¤Ê¤É¡¢¼Á´¶¤¬¹ØÇãÈ½ÃÇ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ëÀ½ÉÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½À¤é¤«¤µ¤äÇ´¤êµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò»ë³ÐÅª¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1(c)¡Ë¡£¤µ¤é¤ËËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢±ó³Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎ¸³¶¦Í¤ä¡¢¶µ°é¡¦·±ÎýÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¾´¶ÅªÍý²ò¤Î»Ù±ç¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥óÉ½¸½¤Ê¤É¤Ø¤Î±þÍÑ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Á´¶¤òÈ¼¤¦ÂÎ¸³¤òÈóÀÜ¿¨¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¼Â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÍøÍÑ´Ä¶¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹º¹¡¢ÄÌ¿®ÃÙ±ä¤¬¥æ¡¼¥¶ÂÎ¸³¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Î¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¸úÀ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»º¶ÈÊ¬Ìî¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍøÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë´ð¤Å¤¯¼Â¾Ú¤ò¿Ê¤á¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜµ»½Ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿»ë³Ð¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢½Å¤µ¤ä²¹ÅÙ´¶¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¼Á´¶Í×ÁÇ¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ë³Ð¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¼Á´¶Äó¼¨µ»½Ñ¤ÎÂÎ·Ï²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
5¡¥´ØÏ¢¤¹¤ë²áµî¤ÎÊóÆ»È¯É½
¡¦2024Ç¯9·î18Æü¡Ö»ñÀ¸Æ²¤ÈNTT¡¢²½¾ÑÉÊ¤Î¿¨¤ê¿´ÃÏ¤ò±ó³Ö¡¦ÈóÀÜ¿¨¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ»½Ñ³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±¸¦µæ¤ò³«»Ï
¡ÁÎ¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤Îµ¡²ñÁÏ½Ð¤ò¤á¤¶¤¹¡Á¡×
¡Ê https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/09/18/240918a.html ¡Ë
¡¦2025Ç¯5·î13Æü¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁõÃå¤Ê¤·¤ËÄ¶²»ÇÈ¤Ç¶õÃæ¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¿¨´¶¤òÁÏ½Ð¡Á¿¨¤ì¤º¤Ë¤Ä¤ë¤Ä¤ë¡¦¤¶¤é¤¶¤é¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¿¨¤ê¿´ÃÏ¤ò±é½Ð¡Á¡×
¡Ê https://group.ntt/jp/newsrelease/2025/05/13/250513b.html ¡Ë
6¡¥È¯É½¤·¤¿»¨»ï¤ª¤è¤Ó¹ñºÝ²ñµÄ¤Î¾ðÊó
[1] T. Kawabe, Y. Ujitoko, ¡ÈVisual features involved in determining apparent elasticity elicit touch desire,¡É IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol. 31(10), pp. 9530 - 9536, 2025.
[2] T. Kawabe, T. Morisaki, Y. Ujitoko, ¡ÈUnbreakable bond: induced viscosity between the fingers,¡É The 47th European Conference on Visual Perception, 2025.
¡ÚÍÑ¸ì²òÀâ¡Û
¢¨1¡¡Electronic Commerce¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÇäÇã¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò»Ø¤¹¡£