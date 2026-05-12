【オンラインセミナー】「乱立し複雑化するDWH・BI」なぜ蓄積された大量のデータは全社で活用されないのか ～データ仮想化×レイクハウスで、役割分担を整理して進める次世代データ基盤の実現法～

【オンラインセミナー】「乱立し複雑化するDWH・BI」なぜ蓄積された大量のデータは全社で活用されないのか ～データ仮想化×レイクハウスで、役割分担を整理して進める次世代データ基盤の実現法～