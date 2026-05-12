【オンラインセミナー】「乱立し複雑化するDWH・BI」なぜ蓄積された大量のデータは全社で活用されないのか ～データ仮想化×レイクハウスで、役割分担を整理して進める次世代データ基盤の実現法～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348870/images/bodyimage1】
本ウェビナーでは、データ仮想化（Denodo）× レイクハウスを組み合わせることで実現する次世代データ活用プラットフォームの考え方と具体像を分かりやすく解説します。
ご多忙の折恐縮ですが、是非ともご参加賜りますようお願い申し上げます。
■開催概要
日時：2026年5月19日(火) 15:00～16:00
開催形式：WEBセミナー（Zoom利用）
費用：無料（事前登録制）
主催：NSW株式会社
■セミナー内容
企業内に蓄積されるデータは年々増加している一方で、「必要なデータにすぐアクセスできない」「部門ごとに活用が閉じてしまっている」といった課題に直面しているケースは少なくありません。その結果、本来得られるはずの価値を十分に引き出せていないのが現状です。
「大量かつ多様なデータをどう扱うべきか」「コストと性能をどう両立させるのか」「AI／BIを柔軟かつセキュアに活用するにはどう設計すべきか」といった、多くの企業が直面しているデータ基盤の課題に対し、アーキテクチャ例やユースケースを交えてご紹介します。
これからのデータ基盤を「構想」から「設計・活用」へ進めるためのヒントをお持ち帰りいただける内容です。
■お申込みはこちら
https://majisemi.com/e/c/nsw-20260519/M2A
■お問い合わせ先
NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
クラウドプラットフォーム事業部
デジタルプラットフォーム部
E-mail：data-mgt@ml.nsw.co.jp
配信元企業：NSW株式会社
本ウェビナーでは、データ仮想化（Denodo）× レイクハウスを組み合わせることで実現する次世代データ活用プラットフォームの考え方と具体像を分かりやすく解説します。
ご多忙の折恐縮ですが、是非ともご参加賜りますようお願い申し上げます。
■開催概要
日時：2026年5月19日(火) 15:00～16:00
開催形式：WEBセミナー（Zoom利用）
費用：無料（事前登録制）
主催：NSW株式会社
■セミナー内容
企業内に蓄積されるデータは年々増加している一方で、「必要なデータにすぐアクセスできない」「部門ごとに活用が閉じてしまっている」といった課題に直面しているケースは少なくありません。その結果、本来得られるはずの価値を十分に引き出せていないのが現状です。
「大量かつ多様なデータをどう扱うべきか」「コストと性能をどう両立させるのか」「AI／BIを柔軟かつセキュアに活用するにはどう設計すべきか」といった、多くの企業が直面しているデータ基盤の課題に対し、アーキテクチャ例やユースケースを交えてご紹介します。
これからのデータ基盤を「構想」から「設計・活用」へ進めるためのヒントをお持ち帰りいただける内容です。
■お申込みはこちら
https://majisemi.com/e/c/nsw-20260519/M2A
■お問い合わせ先
NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
クラウドプラットフォーム事業部
デジタルプラットフォーム部
E-mail：data-mgt@ml.nsw.co.jp
配信元企業：NSW株式会社
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