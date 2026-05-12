TPCマーケティングリサーチ株式会社、肥満症について調査結果を発表
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、肥満症について、患者の受診経緯や受診している医療機関、合併症、肥満度や減量目標、治療実態（食事、運動、行動、薬物、外科の各療法）ならびに各療法に対する評価や満足度、今後の治療薬に対するニーズなどを調査し、その結果を発表した。
【調査結果】
◆調査結果より、肥満症患者が現在実施している治療法では、「薬物療法」が全体の7割で最も多く、以下、「食事療法」が4～5割、「運動療法」が3～4割で続いている。
◆また、現在「薬物療法」を行っている人のうちでは、保険適用の肥満症薬を使っている人が2割程度であった。その一方、肥満症適応の無いGLP-1作動薬、インスリン製剤、SGLT2阻害薬を使用している人はあわせて3割程度いた。
◆保険適用の肥満症薬のうち、GLP-1受容体作動薬の注射薬を使用したいと思っている人は、肥満症患者全体の7割以上。さらに、GLP-1受容体作動薬の飲み薬（臨床開発段階）を使用したいと思う人は8割近くにのぼった。
【調査要覧】
肥満症と診断され、現在その治療で医療機関を受診している成人男女 計534人
【調査実査日】
2026年3月14日～16日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348767/images/bodyimage1】
＜資料名＞
肥満症の患者調査
―肥満症の治療実態、患者の治療意識、および薬物治療への期待や評価を探る―
URL：https://www.tpc-osaka.com/c/pharmaceuticals_medical/pr310260181
発刊日：2026年4月28日 頒価：748,000円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【調査結果】
◆調査結果より、肥満症患者が現在実施している治療法では、「薬物療法」が全体の7割で最も多く、以下、「食事療法」が4～5割、「運動療法」が3～4割で続いている。
◆また、現在「薬物療法」を行っている人のうちでは、保険適用の肥満症薬を使っている人が2割程度であった。その一方、肥満症適応の無いGLP-1作動薬、インスリン製剤、SGLT2阻害薬を使用している人はあわせて3割程度いた。
◆保険適用の肥満症薬のうち、GLP-1受容体作動薬の注射薬を使用したいと思っている人は、肥満症患者全体の7割以上。さらに、GLP-1受容体作動薬の飲み薬（臨床開発段階）を使用したいと思う人は8割近くにのぼった。
【調査要覧】
肥満症と診断され、現在その治療で医療機関を受診している成人男女 計534人
【調査実査日】
2026年3月14日～16日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348767/images/bodyimage1】
＜資料名＞
肥満症の患者調査
―肥満症の治療実態、患者の治療意識、および薬物治療への期待や評価を探る―
URL：https://www.tpc-osaka.com/c/pharmaceuticals_medical/pr310260181
発刊日：2026年4月28日 頒価：748,000円（税込）
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
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