黒井産業株式会社（本社：山形県山形市、代表取締役：髙橋博剛）は、自動車教習所を運営する民間企業として初めて、国土交通省より「運輸安全マネジメント評価」を実施する第三者機関として認定されました。

交通安全教育の専門性とISO39001の運用実績を基盤に、黒井交通教育センターKURO-TEC（本部：宮城県仙台市）による全国3拠点での体制により、バス・タクシー・トラック事業者を対象に実践的な安全マネジメント評価と支援を提供します。

全国3拠点での体制整備

当社の評価業務は黒井交通教育センターKURO-TECにより、3つの地域拠点で全国の自動車運送事業者（バス、タクシー、トラック事業者）を対象に実施いたします。評価は当社評価員が事業者のもとへ訪問して実施いたしますが、東日本地域（本部／宮城県仙台市）、西日本地域（廿日市支部／広島県廿日市市）、関東地域（真岡支部／栃木県真岡市）の複数拠点配置により、事業者の負担軽減につながる実施体制を整備し、コストの効率化を実現いたします。また、準備から評価実施後のフォローまで、地域に密着したサポートを提供いたします。 評価チームは各業態の環境や課題を勘案した上で実践的な評価を実施し、事業者の安全マネジメント体制の強化を支援します。

交通安全教育の専門性と道路交通安全マネジメントシステムの運用実績

当社は、運転免許取得から免許既得者向けの継続教育、管理者研修、適性診断など多岐にわたる交通安全教育に取り組んできました。また、道路交通安全マネジメントシステムの国際規格であるISO39001を自社で構築・認証取得し、安全管理体制の継続的改善を実践しています。これらの経験と専門知識を基盤に「仕組み（マネジメント）」と「人（教育）」の双方が機能することで実効性のある安全管理が成立するという考えのもと、評価から研修・教育まで一貫した支援体制を整備し、交通安全文化の醸成に向けて包括的な支援を提供してまいります。

今後の展望

当社が提供する運輸安全マネジメント評価サービスは、事業者の安全管理体制の継続的向上と安全文化向上を目指します。事業用自動車の安全管理の質的向上は、個々の交通事故防止にとどまらず、道路全体の安全性向上や社会全体のリスク低減に直結するものです。当社はこの認定を契機として、全国の自動車運送事業者に対して実践的で信頼性の高い評価と体制強化の支援を提供し、交通安全文化の一層の発展に貢献することを目指します。

会社概要

会社名：黒井産業株式会社 代表取締役：髙橋博剛 所在地：山形県山形市宮町二丁目11番9号 【事業内容】 自動車教習所の運営 交通安全教育の企画・実施（指導者・運転者／企業・学校・地域） 運輸安全への取組の実施（運輸安全マネジメントに関するサービス、運行管理者等指導講習、運転者適性診断）

運輸安全マネジメントに関する提供サービス一覧

- 自動車運送事業者への運輸安全マネジメント評価 - 行政処分を受けた貸切バス事業者の許可更新に伴う評価 - 評価後の継続支援（コンサルティング、研修、教育） - 運輸安全マネジメント認定セミナー - 管理者研修 - 運転者研修

お問い合わせ

黒井産業株式会社 黒井交通教育センターKURO-TEC本部 URL：https://www.kuro-tec.com/ TEL：022-236-9613（仙台ドライバーサービス（株）内） E-mail：kuro-tec@961net.com 担当：加藤・奥山