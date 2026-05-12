株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役：荒井雄志）が運営するファッションウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」は、スイスの名門ウォッチブランド「Nivada Grenchen（ニバダ・グレンヒェン）」より、スイスの老舗ウォッチブランド Nivada Grenchen の人気コレクション「F77 MK2」より、天然石を使用したストーンダイアルモデル4種を発売いたします。

■1977年の名作を現代に再構築した「F77 MK2」

F77は、1977年に誕生したスポーツウォッチをルーツに持つモデル。八角形ベゼルやビス留めデザイン、インテグレーテッドブレスレットといった特徴的な意匠で、当時のスイス・スポーツラグジュアリーの象徴として知られています。現代版である「F77 MK2」は、そのデザインコードを継承しながらも、ケースの再設計や装着感の向上など、現代的なアップデートを実施。38mmというバランスの良いサイズ感に加え、ケース厚は約12.2mmへとスリム化され、より洗練された装着感を実現しています。

■“一点もの”の魅力を宿すストーンダイアル

今回登場する新作の最大の特徴は、天然素材を使用したストーンダイアルです。同じ模様が二つと存在しない天然石は、それぞれが唯一無二の個性を持ち、ステンレススチールの無機質なケースと美しいコントラストを生み出します。深みのあるグリーンに繊細な輝きを宿すグリーンアベンチュリン、夜空のような幻想的なきらめきを放つブルーアベンチュリン、宇宙由来の独特な模様を持つメテオライト、そして群青の中に金色の粒子が散りばめられたラピスラズリ。それぞれが異なる表情を持ち、腕元に強い個性と存在感をもたらします。

■スイス製自動巻きムーブメント搭載

ムーブメントには、スイス製の自動巻きキャリバー「SOPROD P024」を搭載し、約38時間のパワーリザーブを確保。さらに、10気圧防水やサファイアクリスタル風防を備えることで、デザイン性だけでなく日常使いにおける実用性も兼ね備えています。クラシックなスポーツウォッチのフォルムに、天然石という個性豊かな素材を融合させた「F77 MK2 ストーンダイアル」は、量産品でありながら一点物の魅力を持つ特別なモデルです。腕時計に“自分だけの表情”を求める現代のユーザーに向けた、新たな選択肢を提案します。

■発売情報

2026年5月16日（土）より、エイチエムエスウォッチストア 表参道、エイチエムエスウォッチストア 大阪、一光堂、NEELクイーンズスクエア横浜店にて先行販売を開始いたします。なお、本国での生産状況により、店頭販売分につきましても受注オーダーでのご案内となる場合がございます。また、オンラインストアでは2026年5月25日（月）より、全モデルの受注オーダー受付を開始予定です。なお、「メテオライト」モデルのみ、2026年6月末頃の発売を予定しております。

DARK BLUE AVENTURINE MK2

GREEN AVENTURINE MK2

LAPIS LAZULI MK2

METEORITE MK2

商品詳細 ケース径 : 38mm ケース縦 : 46.2mm ケース厚み : 12.2mm ケース＆ベルト素材 : 316L ステンレススチール ガラス : ダブルドームサファイアガラス 文字盤 : 天然石 防水 : 10ATM（100M） ムーブメント : SOPROD P024 自動巻き パワーリザーブ : 38H

▼ 販売店舗 H°M’S” WatchStore 表参道 H°M’S” WatchStore 大阪 一光堂 NEEL クイーンズスクエア横浜店 H°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ ) ▼ お客様お問い合わせ先 店名: エイチエムエスウォッチストア表参道 住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F 03-6438-9321