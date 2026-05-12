コピス吉祥寺(所在地：東京都武蔵野市)は2026年5月24日(日)1日限定で、吉祥寺にBAR文化を芽生えさせることを目的に活動する『吉祥寺カクテルラボラトリー』と手を組み、吉祥寺初のBARイベント「吉祥寺カクテルマーケット」を開催します。

吉祥寺にあるBARから、バーテンダーたちが集結し、BAR初心者から愛好家までが満足できるイベントです。

イベントに参加できるリストバンドを購入すると、会場内のドリンクを自由に楽しむことができます。(一部フード等は別途料金がかかります。)

BARに興味はあるけれど、敷居が高そう、金額が高そう、振る舞いがわからなく行ったことがない。そんな方でも、リストバンドを購入するだけでオープンな空間で、安全にBARの雰囲気を楽しむことができます。

また、お子様連れでも参加できるように、リストバンド購入者のお連れのお子様が参加できる無料のワークショップ「ノンアルコールカクテル体験」も開催します。シェイカーを振るお子様の写真をぜひカメラに収めてください。

もちろん吉祥寺に新たな文化を立ち上げ、街を盛り上げることが目的なので、武蔵野市産農産物を使用した地産地消のカクテルの提供や、お子様に向けたノンアルコールカクテル体験ブースなども設け、吉祥寺で生活を楽しむすべての方に楽しんでいただけるイベントです。





吉祥寺カクテルマーケットロゴ





■吉祥寺のBARが集結！

吉祥寺にある15店舗のBARが集結して、イベントを盛り上げます。





＜参加店舗＞

BAR FORT／SCREW DRIVER／BAR Deguise／BAR Xaos／HARD SHAKE BAR130／BAR THE KID／The Wigtown／BAR AOTETSU／First CIRCLE／BAR Zebec／ALBATROSS KICHIJOJI／Bar Seek Door／shotbar Page／bar astar／Bistrante SHAFT









■参加方法詳細

お一人様1つリストバンドを購入いただき、イベントにご参加いただけます。

前売販売：3,000円 リストバンド1人分＋お手軽チケット1,000円分

販売場所→HARD SHAKE BAR130 他

当日販売：3,000円 リストバンド1人分

1,000円 お手軽チケット(200円×5枚)





チケットイメージ





※リストバンド及びお手軽チケットの返金はできません。チケットは追加購入が可能です。

※お支払いは現金のみとなります。





リストバンド購入参加者は以下の内容をお楽しみいただけます。お手軽チケットでも参加できますが、その都度チケットにて精算が必要になります。またリストバンドの方がお得に参加できます。





(1) 吉祥寺バーテンダーによる、シェイクカクテル・ステアカクテル・ビルドカクテル、また武蔵野市農産物を使用した地産地消カクテルを提供いたします。





(2) 賛助会による試飲ブースが登場。以下賛助会のおすすめ商品の試飲が楽しめます。

＜賛助会一覧＞

アイデイ商事株式会社／アサヒビール株式会社／株式会社ウィスク・イー／エシカル・スピリッツ株式会社／KIKAI RUM／三陽物産株式会社／株式会社信濃屋トレーディング／ジンラボリカー／丹丘蒸留所株式会社／株式会社 Taste Good／バカルディ ジャパン株式会社／ペナシュール房総株式会社／ブラウンフォーマンジャパン株式会社／株式会社蔵屋／ユニオンリカーズ株式会社





(3) リストバンド購入者のお連れのお子様が参加できる無料のワークショップ

「ノンアルコールカクテル体験」

クランベリージュースとグレープフルーツジュースをシェイクして、ノンアルコールカクテル「バージンブリーズ」を作ります。

プロのバーテンダーに教わりながら、シェイカーを振ってノンアルコールカクテルを作る体験ができます。





BARイメージ(1)

BARイメージ(2)

BARイメージ(3)





■キッチンワゴンでは吉祥寺人気のダイニングバーが出店

キッチンワゴンには、吉祥寺で人気の大人の隠れ家ワインビストロ「Hidamari」がコピス吉祥寺に初登場！

おつまみを中心に、おいしいお料理をご用意します。

カクテルと一緒にお食事もおたのしみください。

(一部フード商品は別途有料となります。有料商品はリストバンドが無くてもご購入いただけます。)





Hidamariイメージ





◆吉祥寺カクテルマーケット実行委員会

BAR FORT／SCREW DRIVER／BAR Deguise／BAR Xaos／HARD SHAKE BAR130／BAR THE KID／The Wigtown









◆イベント開催概要

●「吉祥寺カクテルマーケット」

・日程 ：2026年5月24日(日)

・時間 ：12:00～18:00

・会場 ：コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

・入場料：入場無料／カクテルマーケットメインイベント参加は有料

・共催 ：コピス吉祥寺／吉祥寺カクテルラボラトリー

・後援 ：武蔵野市／武蔵野市観光機構／武蔵野商工会議所／吉祥寺活性化協議会





※イベントの詳細はコピス吉祥寺HP( https://www.coppice.jp/newsandevent/coppice/28672 )でご確認ください。

※販売予定の商品、メニュー等は、変更となる場合がございますので、ご了承ください。

※雨天決行、荒天中止いたします。

※画像はイメージです。

※20歳未満の飲酒や、自転車を含む飲酒運転は法律で禁じられています。節度をもってお楽しみください。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合がございます。









■コピス吉祥寺施設概要

コピス吉祥寺は、『GREENINGしよう。』(GREENING＝生命力と新鮮さを回復させて、自然な状態の自分にもどすこと)と

いうコンセプトのもと、この吉祥寺という街から、豊かな暮らし方を広めていくためのアイデアをご用意しております。





(1)施設名称 ： コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2)所在地 ： 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3)交通 ： JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4)建築概要 ： 延床面積 約46,000m2/建物規模 A棟 地下1階・地上7階、

B棟 地下1階・地上9階

(5)駐車場 ： 100台

(6)webサイト： https://www.coppice.jp/





アクセスMAP

コピス吉祥寺外観

GREENING広場