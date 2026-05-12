日本の伝統食“こんにゃく”を楽しく体感できる施設こんにゃくパーク(代表取締役社長：横尾 浩之、運営：株式会社ヨコオデイリーフーズ)は、『こんにゃく麺の日』(5月20日)および『こんにゃくの日』(5月29日)にあわせ、2026年5月16日(土)～31日(日)、こんにゃくの多様な魅力を体感できるイベントを開催します。

期間中は、無料こんにゃくバイキングにて、『こんにゃく麺の日』および『こんにゃくの日』にあわせ、「月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく」や「糖質0カロリーオフ麺 醤油ラーメン」を提供します。あわせて5月20日、5月29日には来場者にミニこんにゃくゼリーをプレゼントします。





こんにゃく麺(イメージ)、『こんにゃく麺の日』＆『こんにゃくの日』限定セット





■多様化するこんにゃく

多様化する食のニーズやライフスタイルの変化により、食品には「手軽さ」「健康」「機能性」といった複数の価値が求められるようになりました。

ゼリーをはじめとする食品は、形状や用途の幅を広げ、「食べる」にとどまらない役割も担い始めています。

こうした変化を背景に、こんにゃくの活用領域も拡大。こんにゃく麺やこんにゃくゼリーに加え、菓子・デザート、加工食品など幅広い分野へと広がっています。

さらに、こんにゃく粉などの原料加工技術の進展により用途は一層多様化し、食品分野にとどまらず、化粧品分野への展開など、機能性素材としての側面にも注目が集まっています。









■『こんにゃく麺の日』『こんにゃくの日』イベント概要

(1) 無料こんにゃくバイキング

「月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく」、「糖質0カロリーオフ麺 醤油ラーメン」をはじめ、15種類のこんにゃくメニューをお試しいただけます。





(2) ミニこんにゃくゼリープレゼント

『こんにゃく麺の日』(5月20日)および『こんにゃくの日』(5月29日)には来場者にミニタイプのこんにゃくゼリーを配布します。





(3) 『こんにゃく麺の日』＆『こんにゃくの日』限定セット

・月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく(醤油)×1個

・月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく(ごまだれ)×1個

・月のうさぎ おさしみこんにゃく(酢みそ)×1個

・糖質0カロリーオフ麺 醤油ラーメン×1個

・糖質0カロリーオフ麺 味噌ラーメン×1個

・こんにゃく極上冷やしラーメン2人前×1個

価格：1,404円(税込)





『こんにゃく麺の日』＆『こんにゃくの日』限定セット





月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく(ごまだれ)





糖質0カロリーオフ麺 醤油ラーメン





期間：2026年5月16日(土)～31日(日)









■こんにゃくパークについて

こんにゃくが100年後も食べられるように、消費拡大を目指し2014年にオープンしたこんにゃくのテーマパークです。工場見学、こんにゃくバイキング、こんにゃく手作り体験のほか、こんにゃくショップ、足湯や観覧車など子どもも大人も楽しめる施設づくりをしています。





＜工場見学／無料＞

歴史や雑学をパネルや映像で解説し、こんにゃくとゼリーの製造工程を見学できます。





＜こんにゃくバイキング／無料＞

こんにゃくラーメン、みそ田楽、こんにゃくバーベキューのほか、ゼリーやプリンなど、こんにゃくメニューを毎日15種類ご用意しています。





＜こんにゃく＆ゼリー詰め放題／有料＞

こんにゃく、ミニゼリー、カップゼリー、パウチゼリーなど3か所、各商品は季節ごとに変わります。





＜こんにゃく手作り体験／有料＞

手作りこんにゃくゼリーフルーツ体験コース、こんにゃくカラーマジック体験コース、手作りこんにゃく体験コースの3つのコースをご用意しています。





こんにゃくパークURL： https://konnyaku-park.com/









■会社概要

名称 ： 株式会社ヨコオデイリーフーズ

代表者 ： 代表取締役社長 横尾 浩之(よこお ひろゆき)

所在地 ： 〒370-2202 群馬県甘楽郡甘楽町小幡204-1

創業 ： 1968年(昭和43年)

設立 ： 1989年(平成元年)

事業内容： こんにゃくを中心とした食品の製造・販売・開発

資本金 ： 1,000万円

従業員数： 254名(2026年4月)

URL ： https://konnyaku-park.com/









■お客様からのお問い合わせ先

Tel：0274-60-4100