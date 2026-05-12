産業用安全保護具メーカー株式会社谷沢製作所（本社：東京都中央区）の生産子会社である株式会社常磐谷沢製作所 相馬事業所は、生産している製品が「JIS T 8165 墜落制止用器具」にもとづく認証を取得し、「JIS認定工場」となりました。 本認証は、2026年3月12日付で取得しました。対象製品について、相馬事業所の製造工程および品質管理体制がJIS規格に適合していることが認められたものです。

日本で初めて安全帯を製造したタニザワの歩み

谷沢製作所は1950年（昭和25年）、日本で初めて安全帯（現・墜落制止用器具）の製造を開始しました。 それ以来、フルハーネス型をはじめとする数々の墜落制止用器具を開発し、安全性向上と作業者の負担軽減を追求し続けてきました。

今後の展望

タニザワグループでは、「人の命を守る製品をつくる」という使命のもと、製品開発・製造体制・品質管理の継続的な改善に取り組んでいます。 今後もJIS認定工場としての責任を持ち、現場で働く方々が安心して使用できる安全用品の提供を通じて、社会に貢献してまいります。

会社情報

会社名：株式会社 谷沢製作所 所在地：東京都中央区新富2-15-5 RBM築地ビル6F 代表者：代表取締役社長 谷澤和彦 電話：03-3552-5581（平日9:00～17:30） URL：https://www.tanizawa.co.jp/