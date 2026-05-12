マイスター株式会社は、SNS（Threads）上で「転職先を選ぶ際、給料以外で最も気になる要素」について意見を募集しました。 本リリースでは、SNS上に集まった声をもとに、仕事選びにおける見えない仕事コストを整理しました。

物価高で変わる仕事選び、見えないコストへの関心

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物価上昇が続く中、仕事選びでは給与額だけでなく、日々の生活にかかる負担も重視されるようになっています。 特に、次のような要素は給与には直接表れないものの、働きやすさに大きく影響します。 ・通勤時間や移動の負担 ・交通費や昼食代などの出費 ・残業や拘束時間 ・職場の人間関係や雰囲気 こうした見えないコストを含めて仕事を選ぶ視点が、今後ますます重要になると考えられます。

SNSの声で多かったのは「通勤」と「人間関係」

Threads上で実施した投稿では、給与以外で気になる要素として、「通勤の負担」と「人間関係・雰囲気」に多くの声が集まりました。 結果は以下の通りです。 ・通勤の負担：53% ・人間関係・雰囲気：40% ・残業・拘束時間：7% ・食費・生活費：0% この結果から、働く人が給与以外にも、毎日のストレスや消耗に直結する要素を重視していることがうかがえます。

給与に表れない負担が、仕事選びを左右する

通勤時間や人間関係は、求人票だけでは分かりにくい項目です。 しかし実際には、日々の働きやすさや継続のしやすさに大きく関わります。 たとえば、 ・片道の通勤時間が長い ・満員電車で毎日消耗する ・職場の雰囲気が合わない ・人間関係に気を遣いすぎる こうした負担は、給与が高くても「続けづらい」と感じる原因になります。 これからの仕事選びでは、条件だけでなく、自分が無理なく続けられる環境かどうかが重要な判断軸になっていきます。

仕事選びにおける納得感を大切に

マイスター株式会社では、求職者が納得して仕事を選べるよう、給与や仕事内容だけでなく、通勤距離や職場環境など、日々の働きやすさに関わる要素にも目を向けています。 通勤負担は、毎日の生活に直結する要素の一つです。条件が良い仕事であっても、通勤が大きな負担になると、長く働き続けることが難しくなる場合があります。 今回のSNS上の声からも、 ・通勤の負担を減らしたい ・職場の雰囲気も重視したい ・給与だけでは判断できない という意識がうかがえます。 マイスター株式会社は今後も、求職者一人ひとりの生活や価値観に寄り添いながら、納得感のある仕事選びを支援してまいります。

「MAPJOBキャリア」について

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「MAPJOBキャリア」は、地図から仕事を探せる求人サイトです。 直感的な操作で「家から近い職場」を見つけられる設計が支持されています。 【調査概要】 調査方法：SNS（Threads）上での投稿による意見収集 調査内容：「転職先を選ぶとき、給与以外で最も気になる要素」 回答形式：4択（通勤の負担／人間関係・雰囲気／残業・拘束時間／食費・生活費） 【本件に関するお問い合わせ】 [会社名]マイスター株式会社 [担当部署名]Web事業部 [電話番号]06-6110-5126 [メールアドレス]recruit@e-mystar.com