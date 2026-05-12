インクジェットメディア・設計製図用品の老舗メーカーである桜井株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：板谷 和徳）は、運営する公式ECサイト「桜井ダイレクトショップ（SDS）」のリニューアルオープン５周年を記念し、2026年5月、全カテゴリーを対象とした特別還元キャンペーンを実施いたします。 また、DX化による業務効率化を支援するため、審査から契約までをWEB完結できる「オンラインリース」サービスを同月より採用。消耗品の安定供給に加え、高額な設備導入のハードルを下げる新たな仕組みで、クリエイティブ現場の課題解決を強力にバックアップいたします。

■桜井ダイレクトショップ（SDS）について

桜井ダイレクトショップ（SDS）は、桜井株式会社が直営する、プロユースの資材・用品を集約したオンラインショップです。創業時からの強みである設計・製図用品、オフィス用品はもちろん、看板・サイン向けのインクジェットメディア、さらにはクリーンルーム用消耗品やカードプリンターまで、現場のプロが求める高品質な商品、内製化の課題を解決する製品等を幅広く取り揃えています。

■リニューアル5周年記念キャンペーン概要

https://www.sakurai-directshop.jp/

プロの現場を支え続けて5年。日頃の感謝を込め、消耗品から事務用品までお得に揃う2つの特別企画を用意しました。 ・キャンペーン期間： 2026年5月1日（金）～ 2026年5月31日(日) ・その1：8,800円(税込)以上のご購入で使える2,200円OFFクーポン配布 ・その2：【3週連続】数量限定タイムセール。売れ筋商品が最大20%OFF 第一弾：5月13日(水)15：00～ 第二弾：5月20日(水)15：00～ 第三弾：5月27日(水)15：00～ ※キャンペーン利用にはSDS無料会員登録が必要です。

■「オンラインリース」導入を実現

https://www.sakurai-directshop.jp/view/page/campaign202605

「最新製品を導入したいが、手元のキャッシュは残しておきたい」というニーズにお応えし、手続きを大幅に簡略化したオンラインリースを開始しました。

• WEB完結の利便性 紙の書類のやり取りを省き、スピーディーな審査・契約が可能。最短1営業日で審査が完了します。 • ハイブリッド型サポート 契約はオンライン、導入後の保守や消耗品補充は桜井の専門スタッフが対面でサポート。

https://www.sakurai-directshop.jp/view/page/onlinelease

尚、「オンラインリース」については大判IJプリンター総合サイト『IJP WARKS』でも導入を開始しております。

■各業界・用途別のSDSサイト活用イメージ

1. 看板・サイン・空間デザイン業の皆様へ

https://ijpworks.star-sakurai.com/

「高発色・高耐候メディアで、クリエイティブの価値を最大化」

屋外看板や店舗ディスプレイに不可欠な高品質粘着フィルムやインクジェットメディアを豊富にラインナップ 。 老舗ならではの品質と品揃えで、表現力と施工性の向上をサポートします 。 Web画面では伝わりにくい質感や色味については、事前にサンプル提供によるご確認も可能です。納得感を持って導入いただける体制が、多くのプロフェッショナルな会員様に支持されています。

2. 製図・設計・印刷業の皆様へ

「創業以来培った信頼の商品力で用途に合わせたアウトプットを支える」

30年以上の実績を持つCAD用プロッター用紙のベストセラー「普通紙64」をはじめ、作業効率を追求した「スターラボセレクト普通紙」など、現場の声を形にした製品を展開。 歴史あるトレーシングペーパーから耐水紙「スターパウチレスペーパー」やオンデマンド印刷のできる「スターコピカホルダー」といった最新の資材までをワンストップで提供。 安定した供給体制と再現性にこだわった高品質な製品で、業務を足元から支えます 。

3.カード発行業務を行う一般企業・学校・医療施設の皆様へ

「カードプリンターの導入で内製化によるスピード対応とセキュリティの向上を実現」

カードプリンター「GRASYS」と専用消耗品を幅広く取り揃え、外注コスト削減や納期短縮、個人情報保護の観点からの内製化を支援します 。 導入検討時には全国の営業スタッフによる実機デモンストレーションを実施。専門のサポートセンターも完備しており、Webの利便性と対面フォローを組み合わせた「ハイブリッド方式」の対応で、導入後も安心してご利用いただけます。

■今後の展望：現場の「欲しい」がすぐに見つかるプラットフォームへ

桜井株式会社は、メーカーとして培った深い知識に基づき、Webのスマートさと、時には対面での安心感を組み合わせながら、現場で使用される多種多様な用紙やメディア、そして日々の業務改善に繋がる各種資材までをワンストップで提供します。今後も新たなコンテンツや掲載商品を充実させ、デジタルプラットフォームを強化し、お客様の業務効率化と表現の最大化を支援し続けてまいります。

【桜井株式会社について】

• 商号： 桜井株式会社 • 代表者： 代表取締役社長 板谷 和徳 • 所在地： 〒110-0008 東京都台東区池之端1-2-18 NDK池之端ビル 5階 • 創業： 1899年9月 • 事業内容： 設計・製図・印刷・看板等に関連する機材やメディアの開発・販売

【本件に関するお問い合わせ先】

https://www.star-sakurai.com/

桜井株式会社 販売管理部 ソリューショングループ営業部 TEL：03-3827-4430 MAIL：solution@star.sakurai.co.jp