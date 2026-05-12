株式会社リベラル社(名古屋市中区・代表取締役社長：隅田直樹)は、2026年3月18日に『夢みる勇気』(著：唐池恒二)を刊行いたしました。

また、著者の唐池恒二氏が、2026年5月16日放送予定のNHK番組、新プロジェクトX「世界が認めた豪華列車 ～赤字鉄道が起こした奇跡～」に出演します。

JR九州の約300億円の赤字からの黒字転換、そして豪華寝台列車「ななつ星in九州」の実現。これら二つの挑戦に通底する原動力となったのが、唐池氏の掲げる「夢みる力」でした。

放送を前に、唐池氏の思想や言葉をまとめた本書に、あらためて注目が集まっています。





装丁_夢みる勇気





『夢みる勇気』

リベラル社公式ホームページ： http://liberalsya.com/978-4-434-37429-6_03/





本書では、JR九州のトップとして数々の挑戦を重ねてきた著者が、講演や執筆を通じて語り続けてきた中から、多くの人の心に響いた言葉を厳選し、46のエピソードを新たに書き下ろしました。

「逃げずに正面から」「2メートル以内は心が通う」など、著者の人生哲学が詰まっています。





人生に、仕事に、誰もが興奮と感動を求めています。

夢を描き、夢に手足をつけ、夢がかなったなら、すぐに次の夢を描くこと。

読めば、夢をもつ勇気、夢をかなえるために進む勇気が湧いてくる一冊。

最高の、そしてわかりやすい経営書です。





はじめに1_夢みる勇気





はじめに2_夢みる勇気





■本書の主な内容

第1章 もっと成長したいときに

第2章 新しいことに挑戦したくなったときに

第3章 逆境を乗り越えたいときに

第4章 楽しく、強い組織をつくりたいときに

第5章 リーダーとして大きく羽ばたきたいときに





POP_夢みる勇気





【著者紹介】

唐池恒二(からいけ・こうじ)

九州旅客鉄道株式会社 相談役

1977年、京都大学法学部卒業後、日本国有鉄道(国鉄)に入社。1987年、国鉄分割民営化に伴い、新たにスタートした九州旅客鉄道(JR九州)において、「ゆふいんの森」や「あそBOY」をはじめとするD＆S(デザイン＆ストーリー)列車の運行、博多～韓国・釜山間を結ぶ高速船「ビートル」就航に尽力する。また、毎年大幅な赤字を計上していた外食事業を黒字化し、子会社化したJR九州フードサービスの社長に就任。2002年には、東京都内に「赤坂うまや」を出店、念願の東京進出を果たす。

2009年6月、JR九州の社長に就任。2011年に九州新幹線全線開業を成し遂げた。2013年10月に運行を開始したクルーズトレイン「ななつ星in九州」は、その企画から運行まで自ら陣頭指揮を執る。2023年6月より現職。

また、2021年6月からは、一般社団法人九州観光機構の会長にも就任し、九州全体の観光を牽引している。

『唐池恒二のお客さまをわくわくさせる発想術』(ぱる出版)、『やる！ 唐池恒二の夢みる力が「気」をつくる』(かんき出版)、『感動経営』(ダイヤモンド社)、『鉄客商売』『本気になって何が悪い』『逃げない。』『ななつ星への道』(すべてPHP研究所)など、多くの著作を手がける。









【書誌情報】

書名 ： 『夢みる勇気』

著者 ： 唐池恒二

定価 ： 1,430円(税込)

判型 ： A6変形版

頁数 ： 320頁

発行日 ： 2026年3月18日

ISBN ： 978-4-434-37429-6

リベラル社： http://liberalsya.com/978-4-434-37429-6_03/









【書籍の購入について】

全国の書店・オンライン書店等で購入いただけます

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7net ： https://7net.omni7.jp/detail/1107676211









【会社概要】

商号 ： 株式会社リベラル社

所在地 ： 愛知県名古屋市中区栄3-7-9 新鏡栄ビル8F

代表 ： 隅田直樹

設立日 ： 1984年

事業内容： 書籍の出版および関連事業

URL ： http://liberalsya.com