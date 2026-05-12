1300年の歴史ある常光円満寺(大阪府吹田市：住職 藤田晃秀)では、2026年5月17日(日)に常光円満寺の境内や堂内を会場として円満寺マルシェを開催します。

「しあわせを頂く」をコンセプトにしたマルシェイベントで、8回目を迎えます。

円満寺マルシェでは、可愛い雑貨などの「物販ブース」や、お食事やスイーツが楽しめる「飲食ブース」、占いやマッサージなどの「体験ブース」など、いろいろなお店が出店されます。

常光円満寺には、パワースポットに選ばれた「涅槃堂」、なでで幸福を頂ける可愛い「なで地蔵」、1つの願いを叶えてくださる「一願観音」など、「しあわせを頂く」場所がいっぱいです。

是非、円満寺マルシェと常光円満寺のお参りを楽しんで、幸せをお持ち帰りください。





マルシェチラシ





■コンセプト ～しあわせを頂く～

常光円満寺は735年に行基さまが開山された吹田で最も歴史のあるお寺の一つです。また足利将軍ゆかりの由緒ある寺院です。

「円満寺マルシェ」のコンセプトは「しあわせを頂く」

お越しくださった来場者の皆様が少しでも「幸せ」だったなと思える時間を過ごしていただきたいと考えております。









【出店ブース】

◆飲食ブース

富士宮やきそば・コーヒー・焼き菓子/クレープなど





◆物販ブース

ニット小物・天然石・筆文字パステルアート・小鳥陶器小物など





◆体験ブース

占い・ハンドマッサージ・整体・パステルアート・天然石・カードセッションなど









【開催概要】

第8回 円満寺マルシェ

日時：令和8年5月17日(日) 10時～15時

場所：常光円満寺 大阪府吹田市元町28-13

※入場無料・雨天決行・荒天中止





詳しくはホームページをご確認ください。

https://www.enmanji.com/marche.html









【お願い】

・駐車場は少ないのでお車での来場はご遠慮ください。

・お車でのおいでの方は、近隣の駐車場をご利用ください。









【アクセス】

JR「吹田駅」より徒歩6分

阪急「吹田駅」より徒歩6分