京都・夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」で“料理の主役”を選ぶ温泉旅をご提供
夕日ヶ浦温泉(京都府京丹後市)にある旅館「海舟」(運営：カイシュウ株式会社)ではお客様の「食べたい」に合わせた宿泊体験をご提供いたします。
海舟公式ウェブサイト： https://www.kaisyu.co.jp/
海舟外観
■提供背景
従来の旅館の会席料理は、あらかじめ内容が決められているスタイルが一般的でした。しかし近年は、旅行スタイルや食の好みが多様化し、「自分の好きなものを中心に楽しみたい」というお客様の声が増えています。
こうしたニーズを受け、海鮮を主役としたメインを選ぶ会席の構築に取り組みました。
■好みで選ぶ会席スタイル
【京丹後イカ漁火】
日本海の夜に映える「漁火(いさりび)」の名を冠した、地域期待の新ブランド。透き通る美しい身と、コリコリとした食感が特徴です。
漁火イカ
【舟盛り】
その日の旬の魚介を豪快に盛り付けた海鮮の王道スタイル。見た目の華やかさと、複数の魚種を一度に味わえる満足感が魅力です。
舟盛り
【紅ガニ】
深海に生息し、甲羅だけでなく身も赤いのが特徴。水分を多く含んだ繊細な身と上品な甘みをお楽しみいただけます。
紅ガニプラン
【鮑尽くし】
鮑をさまざまな調理法で食べ比べできる贅沢な会席。造り・しゃぶしゃぶ・踊り焼きの三品を同時に味わう、新しい食体験をご提供します。
鮑刺身
■海舟について
京都府京丹後市網野町、夕日ヶ浦海岸に佇む老舗旅館。日本夕日百選にも数えられる美しい夕陽を望む絶好のロケーションと、地元食材を活かした旬の料理が自慢です。
「美味いもんをお腹いっぱい食べて、ゴロンとトドになる」そんな、昔ながらの旅の幸せを大切にしています。心を込めた手作り料理で、五感に残るひとときをご提供いたします。
貸切風呂7F
貸切風呂6F
■施設概要
施設名 ： 夕日ヶ浦温泉旅館 海舟(かいしゅう)
所在地 ： 〒629-3245 京都府京丹後市網野町浜詰46-4
アクセス ： 夕日ヶ浦木津温泉駅より無料送迎(要予約)、
京丹後大宮IC 下車約40分
客室数 ： 32室
館内設備 ： 貸切風呂、ラウンジ、大浴場、無料駐車場、売店等
公式サイト： https://www.kaisyu.co.jp/
半露天風呂付き特別室
■会社概要
社名 ： カイシュウ株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 西谷 進
所在地 ： 〒629-3245 京都府京丹後市網野町浜詰46-4
設立 ： 1997年11月
事業内容： 旅館業
URL ： https://www.kaisyu.co.jp/
■お客様からのお問い合わせ先
夕日ヶ浦温泉旅館 海舟(かいしゅう)
TEL ： 0772-74-0825
MAIL： kaisyu@kaisyu.co.jp