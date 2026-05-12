夕日ヶ浦温泉(京都府京丹後市)にある旅館「海舟」(運営：カイシュウ株式会社)ではお客様の「食べたい」に合わせた宿泊体験をご提供いたします。





海舟公式ウェブサイト： https://www.kaisyu.co.jp/





海舟外観





■提供背景

従来の旅館の会席料理は、あらかじめ内容が決められているスタイルが一般的でした。しかし近年は、旅行スタイルや食の好みが多様化し、「自分の好きなものを中心に楽しみたい」というお客様の声が増えています。

こうしたニーズを受け、海鮮を主役としたメインを選ぶ会席の構築に取り組みました。









■好みで選ぶ会席スタイル

【京丹後イカ漁火】

日本海の夜に映える「漁火(いさりび)」の名を冠した、地域期待の新ブランド。透き通る美しい身と、コリコリとした食感が特徴です。





漁火イカ





【舟盛り】

その日の旬の魚介を豪快に盛り付けた海鮮の王道スタイル。見た目の華やかさと、複数の魚種を一度に味わえる満足感が魅力です。





舟盛り





【紅ガニ】

深海に生息し、甲羅だけでなく身も赤いのが特徴。水分を多く含んだ繊細な身と上品な甘みをお楽しみいただけます。





紅ガニプラン





【鮑尽くし】

鮑をさまざまな調理法で食べ比べできる贅沢な会席。造り・しゃぶしゃぶ・踊り焼きの三品を同時に味わう、新しい食体験をご提供します。





鮑刺身





■海舟について

京都府京丹後市網野町、夕日ヶ浦海岸に佇む老舗旅館。日本夕日百選にも数えられる美しい夕陽を望む絶好のロケーションと、地元食材を活かした旬の料理が自慢です。

「美味いもんをお腹いっぱい食べて、ゴロンとトドになる」そんな、昔ながらの旅の幸せを大切にしています。心を込めた手作り料理で、五感に残るひとときをご提供いたします。





貸切風呂7F





貸切風呂6F





■施設概要

施設名 ： 夕日ヶ浦温泉旅館 海舟(かいしゅう)

所在地 ： 〒629-3245 京都府京丹後市網野町浜詰46-4

アクセス ： 夕日ヶ浦木津温泉駅より無料送迎(要予約)、

京丹後大宮IC 下車約40分

客室数 ： 32室

館内設備 ： 貸切風呂、ラウンジ、大浴場、無料駐車場、売店等

公式サイト： https://www.kaisyu.co.jp/





半露天風呂付き特別室





■会社概要

社名 ： カイシュウ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 西谷 進

所在地 ： 〒629-3245 京都府京丹後市網野町浜詰46-4

設立 ： 1997年11月

事業内容： 旅館業

URL ： https://www.kaisyu.co.jp/









■お客様からのお問い合わせ先

夕日ヶ浦温泉旅館 海舟(かいしゅう)

TEL ： 0772-74-0825

MAIL： kaisyu@kaisyu.co.jp