株式会社クロスデバイス(本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：早川 達典)の100％子会社で、メディア・マーケティング事業を担い、静岡・浜松の地域情報メディアを運営する、むすびめコミュニケーションクリエイツ株式会社(本社：東京都、取締役社長：中尾 文宏)は、株式会社静岡新聞社(本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：大須賀 紳晃)と共同で、地域で優秀な情報発信者を育成し、地元企業へのリクルートに繋げる安定的なエコシステムの構築を目指し、新たに合同企画「しずおか学生ライター」プロジェクトを立ち上げ、キャンパススタッフ(学生ライター)の募集を本日5月12日より開始いたしました。





「しずおか学生ライター」第1期生募集





■ プロジェクト立ち上げの背景と目的

本プロジェクトは、静岡新聞社が運営するデジタルメディア「静岡ビジネスコンパス」「しずおか仕事図鑑」「@S(アットエス)」におけるコンテンツの充実と、むすびめメディア( https://musuvime.jp/ )が持つ「市民参加型・リビングラボ形式」の運営ノウハウを掛け合わせることで誕生しました。





学生が地域の魅力や地元企業の最前線を取材・発信することで、地域全体の広報力が底上げされると同時に、学生と企業経営層との接点が創出されます。これにより、企業のブランド定着やリクルート(採用)への直結、ひいては若者のシビックプライド醸成と地域流出の軽減といった、地域社会の発展的課題解決を目指します。









■ プロジェクトの立ち位置と主テーマ

本企画は静岡新聞社とむすびめメディア(アットエスとも連携)の2社による合同企画として立ち上げ、普段から両社の媒体で学生ライターを起用していきます。

当プロジェクトの主テーマの一つとして、学生ならではのフレッシュな視点で、地元企業の経営層へのインタビューを通じて、企業の取り組みや思いを紐解く記事を制作して情報発信を行っていきます。









■ 両社の役割分担

本プロジェクトは、両社の強みを活かした以下の役割分担で共同運営いたします。





・むすびめメディア(編集・学生ライター管理)：

学生ライターの募集と取りまとめ、企画進行と記事編集のサポート、記名記事による実績作りなどインセンティブの提供。静岡新聞社と合同でスキルアップ勉強会も開催します。





・静岡新聞社(ネットワーク活用・出口の提供)：

静岡新聞社がもつ、強力なネットワークを活用した取材先企業の開拓や教育機関との連携による学生の募集。また、「静岡ビジネスコンパス」や「しずおか仕事図鑑」、「@S(アットエス)」など、自社の強力なデジタルメディアを記事の発信媒体として提供します。









■ 学生ライターに参加する3つのメリット

1. 就活で圧倒的な武器になる「ガクチカ」が作れる！

地元企業の社長や経営層、リーダー層に直接取材できる機会を通じ、社会の最前線で対話する経験は、就職活動における最強のアピールポイント(人柄・価値観・問題解決能力)になります。





2. プロの編集部によるサポート！

企画の立て方から取材、原稿チェックまでサポート。さらに勉強会を通じて「伝える力」という強力なスキルを身につけられます。





3. 自分の名前(ペンネーム可)がメディアに載る！

執筆した記事は「むすびめメディア」を中心に、「静岡ビジネスコンパス」や「しずおか仕事図鑑」、「@S(アットエス)」などに掲載されます。記名記事の実績は、強力な「名刺代わり」になります。









■ 今後のスケジュール(予定)

・5月～6月 告知・募集受付

・6月下旬～ キックオフ会(説明会)









■ 募集要項

対象 ： 静岡県内にお住まいの学生(大学・短大・専門学校など)、

または静岡県出身の学生

活動内容 ： 企画会議への参加、県内イベントや企業への取材、記事の執筆など

応募方法 ： 以下の応募フォームよりエントリーを受け付けております。

応募フォームURL： https://x.gd/jWZ2b

※応募締切は6月15日





学生ライター募集のQRコード





【会社概要】

商号 ： むすびめコミュニケーションクリエイツ株式会社

所在地 ： 本社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1-10-1 平富ビル6F

静岡：〒431-3122 浜松市中央区有玉南町1858

事業内容： 人・地域・企業をむすぶ。未来を創る。

メディア・マーケティング事業/教育事業/地域共創事業

URL ： https://musuvime.jp/corporate/