株式会社オレンジページ（東京都港区）が刊行する生活情報誌『オレンジページ』（月2回刊行）と、道や県ごとに選ばれた「推しポケモン」が、地域の魅力を国内外に発信するお手伝いをする活動「ポケモンローカルActs」の特別コラボレーションがこのたび実現！ モンスターボールの中にコンパクトに収納できる、遊び心たっぷりのエコバッグが完成しました。『オレンジページ』2026年6月2日号増刊、6月3日号増刊の特別付録で、5月15日より発売です。 ※特別定価1,265円（税込）

ポケモン誕生30周年記念のコラボ付録、3日で予約数1万超え！

2025年に40周年を迎えた『オレンジページ』と2026年のポケモン誕生30周年を記念した「ポケモンローカルActs」との本コラボ。オンライン書店の予約販売では、受付開始から3日間で、予約数が1万を超えました。SNSでも話題となった注目の付録つき『オレンジページ』、お買い逃がしなく！

■「ポケモンローカルActs」とは？

12道県ごとに選ばれた「推しポケモン」が、地域の魅力を国内外に発信するお手伝いをする活動（Acts）。推しポケモンが地域で愛され、多くの人が各地の魅力を再発見することを願い、推しポケモンのデザインを施した乗り物や特産品などが作られています。 ※各自治体のこの活動におけるポケモンの使用料は無償となります。 公式サイト：https://local.pokemon.jp/

2026年5月15日（金）発売『オレンジページ』増刊付録 「ポケモンローカルActsエコバッグ」

〈typeA〉6月2日号増刊付録 ネイビーの縁どりでやわらかい印象のポケモンたちが魅力

〈typeB〉6月3日号増刊付録 パステルグリーンの縁どりがさわやか。くっきりした輪郭線で躍動感のあるデザイン

リュックやバッグにつければモンスターボール風に持ち歩ける！

エコバッグを内側のポケットに収納すれば、手のひらサイズのモンスターボールに早変わり。カラビナでリュックやバッグにつけると、まるでモンスターボールを持ち歩いているかのような見た目に！ ポケモンといっしょに楽しい気分でお出かけできそうです。

■使用イメージ

※写真は使用イメージです。エコバッグ以外の商品は含まれません。

■「ポケモンローカルActsエコバッグ」仕様

高さ30（持ち手部分除く）×幅44×まち13.5cm

■「ポケモンローカルActsエコバッグ』付録つき雑誌情報

2026年5月15日（金）発売 『オレンジページ』 6月2日号増刊／6月3日号増刊 【内容】 夢中で食べちゃう 鶏むねレシピ／シビれる！ 麻辣レシピ5選／初夏の「快眠の正解」 他 ※5月15日（金）発売の『オレンジページ』は、特別付録つきの6月2日号増刊、6月3日号増刊（ともに特別定価1,265円）と、付録なしの通常版6月2日号（定価640円）の3パターンで販売します。ご購入の際はお間違いのないよう、ご注意ください。 ※定期購読のかたには、付録なしの通常版が届きます。

■販売情報

〈typeA〉6月2日号増刊 https://www.orangepage.net/books/2042 全国の書店や一部のオンライン書店、ポケモンセンター（ポケモンセンターサテライト・ポケモンストアを除く） 〈typeB〉6月3日号増刊 https://www.orangepage.net/books/2043 セブンネットショッピング、セブン-イレブン、ポケモンセンター（ポケモンセンターサテライト・ポケモンストアを除く） ※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます。品切れの際はご容赦ください。 ※一部地域では発売日が異なる場合があります。 ©Pokémon. ©Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

＜このリリースに関するお問い合わせ先＞ 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル16F 株式会社オレンジページ 総務企画部 広報担当：遠藤 press@orangepage.co.jp

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