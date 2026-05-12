第一酒造株式会社(所在地：栃木県佐野市、代表取締役社長：島田 嘉紀)は、2026年6月12日(金)から7月25日(土)までの毎週金曜日・土曜日、14日間限定の「ひやガーデン」を同社敷地内にオープンいたします。創業350年超の歴史を感じる風情ある環境の中で、冷酒と地元の食材を使用した特製弁当などを楽しみながら、ゆったりとした時間を過ごすことができるイベントです。今年から初めて、遠方からの参加者も多い土曜日は、イベント終了後に佐野駅まで無料バス運行付です。また、地元ホテルとタイアップし、宿泊料が割引になるプラン(別途ホテルへ直接要予約)もあります。

予約は全て開催日の1ヶ月前からインターネットでのみ受付となります。

予約ページ： https://shop.sakekaika.co.jp/view/category/ct14





案内チラシ





イベントは、せっかくの風情ある酒蔵の環境を夏場にも活かそうと、築160年の文化庁登録有形文化財「酒蔵母屋」「米蔵」などがある同社敷地内で、ゆったりとお酒を楽しんでいただこうという企画です。地元佐野市を中心に近隣の来場者が多いですが、近年は首都圏方面からの来場者も増えています。

2005年に開始して本年が22年目、約1,000名(72名×14日間)の参加を見込んでいます。コロナ禍の3年間は、テイクアウトや内容縮小での開催となっていましたが、2023年以降はほとんどコロナ禍以前の体制で実施してきました。





昨年の様子





昨年の様子2





「ひやガーデン」では、非売品の限定酒など日本酒数種類が呑み放題、特別限定酒、特製弁当、地元名水豆腐などを楽しむことができます。うっすらとした明かりの中でゆっくりと杯を重ね、ゆったりとした癒しの時間を過ごしてもらえれば幸いです。7月の土曜日開催分の予約は予約開始後直ぐに埋まってしまうことも多くなっています。是非早めの日程を予約してゆっくりとお楽しみください。





島田 嘉紀 代表取締役社長は「昨年は全国的に原料米の確保や高騰に悩まされたが、幸いにも栃木県は酒蔵が希望するだけの酒米を栽培いただき、安定的な原料米確保の上で安心して冬季の酒造りが行えた。今期のお酒を楽しむのはもちろん、夏のひと時を酒蔵のゆったりとした空間のなかで過ごしていただきたい」と語っています。









■開催概要

開催日時 ： 2026年6月12日(金)～7月25日(土)

金曜日18:30～20:00 土曜日18:00～19:30

会場 ： 第一酒造株式会社 敷地内

(〒327-0031 栃木県佐野市田島町488番地)

アクセス ： 東武佐野線「田島」駅 徒歩15分

参加費 ： 前売 金曜日4,200円 土曜日5,200円(いずれも税込)

参加条件 ： チケットは事前購入

定員 ： 72名

主催 ： 第一酒造株式会社

予約方法 ： 開催日の1ヶ月前からインターネットでのみ受付

予約ページ： https://shop.sakekaika.co.jp/view/category/ct14

公式サイト： https://www.sakekaika.co.jp/









■会社概要

商号 ： 第一酒造株式会社

責任者 ： 代表取締役社長 島田 嘉紀

所在地 ： 〒327-0031 栃木県佐野市田島町488番地

HPアドレス： http://www.sakekaika.co.jp/