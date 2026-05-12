AI活用が頭打ちになる企業・伸びる企業の差　住友生命の実践者が語る、全社業務改革の進め方

2026年5月21日（木）20：00〜21：00【Flashセミナー】 Vol.141 AI時代に勝つ業務改革と組織戦略

一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は5月21日（木）、オンラインセミナー「AI時代に勝つ業務改革と組織戦略」を開催します。登壇するのは、住友生命保険相互会社でAI戦略やデジタル共創を担う岸和良氏。AIの活用が広がる一方、現場任せの導入では成果が頭打ちになりかねません。全社の業務改革と競争力強化につながる考え方を解説します。

































































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https://digitalpr.jp/table_img/2934/134091/134091_web_1.png■セミナー概要生成AIの進化により、業務の前提が大きく変わっています。しかし「社内でAIを使う人が増えた」で止まっていませんか。現場任せでは導入効果が頭打ちになり、業務改革は進みません。本セミナーではAIを単なる効率化ツールで終わらせず、全社レベルで業務を見直し、競争力に変えるための実践的な考え方と具体例を解説します。また役員・部長層が何を判断しどこまで関与すべきか、実践的な視点を示します。▼このような方におすすめAIの導入を検討しているが、具体的な活用方法が明確でない経営層・管理職業務改革のためにAIを戦略的に組み込みたいと考えているビジネスリーダーマーケティング・営業・企画などの職種で、AI導入による業務効率化と競争力強化の両立を目指す方最新のマーケティング・業務改革トレンドをキャッチアップしたい専門家■登壇者岸和良（きし・かずよし）氏住友生命保険相互会社 エグゼクティブ・フェロー デジタルAI共創オフィサー住友生命保険でシステム開発・システム企画・デジタル戦略、デジタル人材育成、新規事業領域を担当。現在はデジタルAI共創オフィサーとして、AI戦略・顧客向けスマホサービス・異業種共創を統括。Vitalityをはじめとしたサービス開発や飲料メーカーとの健康茶などの企業共創を推進する。社内外での講演・研修実績多数。著書に「DX人材の育て方」「実践リスキリング」「ビジネス検定公式テキスト」がある。生成AI時代の組織変革と業務改革をテーマに発信。■その他・注意事項講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。■主催一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。本件に関するお問合わせ先一般社団法人ウェブ解析士協会seminar@waca.or.jp関連リンクセミナー申し込みhttps://web-mining.doorkeeper.jp/events/196649WACA会員登録https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/WACAとはhttps://www.waca.or.jp/association/