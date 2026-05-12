バリュエンス、BtoBオークション向け決済サービス「Auction Pay」をペンギントレードへ提供開始

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〜外部オークションへの展開を加速、業界全体のキャッシュフロー改善へ〜

バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）は、株式会社ペイジェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鈴木 淳一、以下「ペイジェント」）および株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：丸山 弘毅、以下「インフキュリオン」）と連携し提供するBtoBオークション向け決済サービス「Auction Pay」について、新たに株式会社ペンギントレード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 佑一、以下「ペンギントレード」）が運営するオークションサービスへの導入が決定したことをお知らせいたします。

本取り組みは、バリュエンスジャパンが運営する「STAR BUYERS AUCTION」での導入に続く外部オークション事業者への提供事例の一つであり、オークション業界における決済インフラの標準化と、企業間取引のさらなる効率化を推進するものです。







リユースオークションにおける資金繰り課題

リユース業界におけるBtoBオークションの取引では、落札後の短期間での支払いが求められる一方、販売までに時間を要するケースも多く、参加事業者にとって資金繰りが大きな課題となっています。

また近年では、オークション参加企業から「請求書をカードで支払いたい」というニーズも高まっており、柔軟な決済手段の整備が求められていました。

「Auction Pay」の外部展開により広がる価値

本サービスの導入により、ペンギントレードのオークション利用企業は請求書に対して法人カードでの支払いが可能となり、以下のようなメリットが期待されます。

・支払いタイミングの柔軟化によるキャッシュフロー改善

・振込業務の削減による業務効率化とヒューマンエラー防止

・カード利用によるポイント活用

・オークション取引における資金繰り負担の軽減

サービス詳細

「Auction Pay」は、ペイジェントが提供する「BizPay請求書カード払い」と、インフキュリオンが提供する「Winvoice」を活用したBtoB決済サービスです。詳細は以下をご参照ください。

・ペンギンオークション ペイジェント「BizPay請求書カード払い」

https://lp.paygent.co.jp/bizpay-invoice/penguintrade

・JRBオークション ペイジェント「BizPay請求書カード払い」

https://lp.paygent.co.jp/bizpay-invoice/penguintrade-jrb

・アスオク ペイジェント「BizPay請求書カード払い」

https://lp.paygent.co.jp/bizpay-invoice/penguintrade-asuoku

・つなオク ペイジェント「BizPay請求書カード払い」

https://lp.paygent.co.jp/bizpay-invoice/penguintrade-tsunaoku

・ペンギントレード インフキュリオン「Auction Pay Powered by Winvoice」

https://payment.starbuyers-global-auction.com/

「Auction Pay」は「STAR BUYERS AUCTION」に加え、外部事業者への導入も進めており、今回のペンギントレードへの提供により、業界内での活用がさらに拡大します。

複数のオークションにおいて同一スキームが利用可能となることで、参加事業者はサービスごとに異なる決済手段に対応する必要がなくなり、よりスムーズな取引環境の実現が期待されます。

今後の展望

バリュエンスジャパンは今後も、「Auction Pay」の提供を他のオークション事業者へ拡大し、リユース業界におけるキャッシュレス化の推進と、企業間取引の効率化および利便性の向上に取り組んでまいります。

また、複数のオークションで共通の決済基盤を利用できる環境を整備することで、参加事業者の資金繰り負担の軽減と取引の円滑化を図り、業界全体の取引活性化に貢献してまいります。

今後も、決済領域を起点としたサービス展開を通じて、リユース市場における新たな価値の創出を目指してまいります。

■株式会社ペイジェント（https://www.paygent.co.jp/） 概要

・設立：2006年5月1日

・代表者：代表取締役社長　鈴木 淳一

・本社所在地：東京都渋谷区円山町19-1渋谷プライムプラザ

■株式会社インフキュリオン（https://infcurion.com/） 概要

・設立：2006年5月1日

・代表者：代表取締役社長CEO　丸山 弘毅

・本社所在地：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F

■株式会社ペンギントレード（https://penguintrade.co.jp/）概要

・設立：2018年1月4日

・代表者：代表取締役　佐藤 佑一

・本社所在地：東京都渋谷区宇田川町 3-5 Spark SHIBUYA 5F, 6F

・事業内容：中古ブランド品の買取・販売、BtoB オークション事業

■バリュエンスジャパン株式会社 概要

・設立：2019年9月10日

・代表者：代表取締役　冨田 光俊

・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。

本件に関するお問合わせ先

｜本件に関するお問い合わせ先｜　

バリュエンスホールディングス株式会社 広報室

TEL：03-4580-9983　Mail：media@valuence.inc

関連リンク

ペンギンオークション ペイジェント「BizPay請求書カード払い」

https://lp.paygent.co.jp/bizpay-invoice/penguintrade

JRBオークション ペイジェント「BizPay請求書カード払い」

https://lp.paygent.co.jp/bizpay-invoice/penguintrade-jrb

アスオク ペイジェント「BizPay請求書カード払い」

https://lp.paygent.co.jp/bizpay-invoice/penguintrade-asuoku

つなオク ペイジェント「BizPay請求書カード払い」

https://lp.paygent.co.jp/bizpay-invoice/penguintrade-tsunaoku

ペンギントレード インフキュリオン「Auction Pay Powered by Winvoice」

https://payment.starbuyers-global-auction.com/