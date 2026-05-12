【横浜市立大学】結婚が医学研究者のキャリアに与える影響、男女で逆





研究内容



2022年12月から2023年1月にかけて、日本の141の医学系学会に所属する研究者を対象にウェブアンケート調査を実施しました。研究者としてのキャリアを続ける意向に関する回答をもとに離職意向を評価し、結婚および子どもの有無との関連を男女別に解析しました。



その結果、3,009名の参加者のうち、342名 (11.4%)が研究者としてのキャリアを辞めたい意向を示しました。結婚の有無と離職意向の関連は、統計学的に有意に男女で正反対であり、結婚していることは、男性では研究を続ける方向に関連した一方、女性では研究から離れる方向に関連していました（図1）。同様の傾向が、子どもの有無に関しても認められました。さらに、結婚が離職意向に与える影響の男女差は、医師ではない研究者と比較して、医師においてより顕著でした。また、結婚は仕事満足度を介して離職意向の低減と関連していました。



今後の展開



本研究は、医学研究者のキャリア継続支援策を検討する際に、男女差を考慮することの重要性を示唆しています。今後は、女性研究者がキャリアを継続しやすい環境整備や制度設計の検討が重要と考えられます。また、仕事満足度の向上など、離職意向を低減する要因の解明を進めることで、医学研究人材の確保につながることが期待されます。



研究費



本研究は、公益財団法人 日立財団 2021年度（第53回）倉田奨励金 人文・社会科学研究分野の支援を受けて実施されました。



