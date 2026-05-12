新人ライバー『飴雨あめ』がREALITYでデビューします！｜株式会社ファンスター
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348975/images/bodyimage1】
株式会社ファンスターが運営する、REALITYで活動するVライバー事務所REALISER -レアリゼ- から、新人Vライバー『飴雨（あめさめ）あめ』がデビューします！
雑談、歌、お酒が大好きなライバーです。初配信は5/23（土）午前9時からを予定しています。
皆さま応援のほどよろしくお願いいたします！
REALITYアカウント
https://reality.app/profile/48046586?adj_t=8ogcewh_z9yhix5
Xアカウント
https://x.com/amesame_ame
株式会社ファンスターでは、REALITYと17LIVEで活動するVライバーを募集しております。
まずはファンスターの公式LINEを登録して、お気軽にご相談ください！
公式LINE登録はこちら↓
https://lin.ee/8pZAtVX
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348975/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ファンスター
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