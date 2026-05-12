メディトックス社, NUVIJUのシンポジウムを成功裡に開催

・NUVIJUは，顎下脂肪減少治療における世界初のコール酸製剤で，新たな治療選択肢となります

・パネルディスカッションでは，医療関係者は臨床経験や見通しについて，共有されました

・メディトックス社はアカデミアとの共同作業により，市場拡大を計画しています

韓国ソウル--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- メディトックス社（KOSDAQ: 086900）は，グローバル規模でリードするバイオ製薬企業で，本日，世界初のコール酸製剤である注射用脂肪溶解製剤，NUVIJUの発売シンポジウムが成功裡に開催されたことを発表しました。

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5月9日に開催された「NUVIJUのローンチ・シンポジウム」にて、専門家によるパネルディスカッションが行われている。（写真提供：メディトックス）

NUVIJUは注射製剤で，中等度または重度の顎下脂肪改善の効能を有しており，世界初のコール酸製剤，ヒト生体pHレベルで調整，および有効性と投与部位の反応のバランスがとれた製剤，といった主な特徴を有します。韓国の美容市場で初めて開発され，2025年9月，韓国規制当局（Ministry of Food and Drug Safety：食品医薬品安全処）から，韓国では40番目となる新薬の承認を取得し，本年3月後半に上市されました。

シンポジウムには皮膚科医や形成外科医を含む300名以上の医療専門家が参加しました。今泉明子先生（今泉スキンクリニック，六本木，日本）による祝賀スピーチでシンポジウムは開会し，その後，Koo Il Seo博士（Modelo Clinic，韓国）およびHyoung Moon Kim博士（Maylin Apgujeong Clinic，韓国）によるNUVIJUの臨床評価結果と可能性に関する主要レクチャーが続きました。

Seo博士は，NUVIJUのプラセボ対照第3相試験成績と他製品の臨床試験を交差比較した結果に基づき，局所有害反応と有効性の中央値の観点から，NUVIJUの臨床的有用性について強調しました。

「NUVIJUは，顎下脂肪改善における新時代への突入を促す注射製剤です。」と，Seo博士は話しました。第3相試験成績では，最終投与12週後，顎下凸面を少なくとも1段階以上のスコア改善を示した割合は88.57%で，その半数以上が2以上のスコア改善を示しました。

第3相試験では，中等度または重度の顎下脂肪を有する韓国人被験者240例を対象に，4週ごとに，最大6回投与を行い，最終投与4週後および12週後に臨床評価を行いました。

Hyoung Moon Kim博士は，NUVIJUの主要成分であるコール酸の科学的相違について，注目しました。コール酸は，肝臓で生合成される主要胆汁酸で，界面活性作用により脂肪細胞膜を溶解します。NUVIJUは生体内と等価のpHで調整されており，注射部位の疼痛を最小化します。またアレルギー反応や皮膚刺激をもたらすベンジルアルコールやベンゼトニウム塩化物のような賦形剤を含みません。

Kim博士は，「NUVIJUはコール酸を使用しており，腫脹やあざのような有害反応の発現率は低く抑えられています。第3相試験において観察された主な有害事象の発現期間は1～3日間で，主な局所有害反応の発現期間の中央値（浮腫および血腫で6日間，疼痛および硬結で4日間）は短い結果でした。」と発言しています。さらに，「臨床経験から，患者は，既存注射剤と比べ，日常生活に速やかに復帰できることを期待しており，患者満足度を向上させる可能性が期待できる。」と加えています。

またイベントには，Dong Seon Jang博士（神経科学者）による，脳科学と結びつけて，外見と心理学的満足度をどのように感知するのかを探索した神経科学領域からの美容と若さに対する考察を講演した特別セッションもありました。

その後，8名の専門家を迎えたパネルディスカッションが開催され，NUVIJUの臨床経験について共有されました。パネリストは，Hyoung Monn Kim博士（Maylin Apgujeong Clinic），You Jin Choi教授（Konkuk大学），Nak Kyung Rho博士（Leaders Dermatology Clinic），Sang Yub博士（JF Cell Clinic），Mi Hye Lee博士（Re One Dermatology Clinic），Lee Jong Min博士（Bong Bong Plastic Surgery Dermatology），Ji Yu Lee博士（Eterness Clinic），Ki Woong Yoo博士（Maylin Clinic Jamsil Lotte Hotel）です。パネリストはNUVIJUを用いたリアルワールド臨床経験を共有し，別の投与パターンや患者のダウンタイムを管理する方法について，ディスカッションしました。

「このシンポジウムはNUVIJUの特徴的な強みと臨床的比較性について共有した基盤として実施されました。我々は，様々なアカデミアにおける活動や医学専門家との協業を介し，我々のR&Dの能力を基づいたイノベーションを起こしつつ，我々の市場での存在感を拡大し続けます。」と，メディトックス社担当者は発言しています。

メディトックス社について

メディトックス社はグローバルレベルで認知されたバイオファーマ企業で，美容医療におけるイノベーションに多くの歴史を有しています。2000年に設立され，韓国に本社があります。メディトックス社は韓国初のA型ボツリヌス毒素の製造業者で，液体タイプの即時使用可能（Ready-to-use）な製品を世界で初めて発売した企業です。メディトックス社製品は60ヵ国において発売されており，皮膚充填剤や局所スキンケア製品を含む美容医療における包括的なポートフォリオを提供しています。さらに米国以外の国際市場において，多くの種類のボツリヌス毒素製剤を提供しています。メディトックス社は韓国KOSDAQ市場（086900.KQ.）において，公開取引されています。http://medytox.com/

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