ストランダー、世界最大級の動画配信プラットフォーム「Vimeo」と日本国内における正規販売代理店契約を締結
- 国内正規代理店として、法人向け動画ソリューション「Vimeo Enterprise」の提供を開始。日本企業の動画活用・動画ビジネス・eラーニング構築を「日本円決済・請求書払い・窓口対応」で強力に支援 -
株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔、以下ストランダー）は、世界で2億8,700万のユーザーを誇る動画配信プラットフォームを運営する米Vimeo Inc（本社：米国ニューヨーク州、以下Vimeo）と、日本国内における正規販売代理店契約（リセラー契約）を締結したことをお知らせいたします。（締結日2026年4月29日）
本契約により、ストランダーはVimeoの法人向け動画ソリューション「Vimeo Enterprise」の国内正規代理店として、日本円による請求書払いや窓口対応、ストランダー製品と一括した導入・運用サポートが提供可能となりました。
ストランダーは動画配信・eラーニング関連のシステム開発を得意とする会社で、自社製品として「動画販売・動画共有システムソーシャルキャスト」「eラーニングシステムオウルキャスト」の提供も行っております。
※本提携は、Vimeoが提供する法人向け最上位ソリューション「Vimeo Enterprise」を対象としたものです。
▼ パートナーシップ強化の背景：紹介から「共創」のフェーズへ
ストランダーとVimeoは、2025年6月にVimeo Enterpriseのリファラー契約（顧客紹介パートナー）を締結以来、日本国内における動画活用・eラーニング活用シーンで緊密に連携してまいりました。
過去のプレスリリース：
米Vimeo Incと日本国内におけるパートナー契約を締結
https://strander.jp/news/06/02/2406/
ストランダーの主力製品である動画販売・動画共有システム「ソーシャルキャスト」およびeラーニングシステム「オウルキャスト」は、かねてよりVimeoを動画配信基盤として併用する利用者企業が多く、2026年3月17日には、2製品ともVimeo APIとのシステム連携機能を公式リリースしております。
過去のプレスリリース：
ソーシャルキャスト、VimeoとのAPI連携機能をリリース
https://socialcast.jp/news/?p=9801
オウルキャスト、VimeoとのAPI連携機能をリリース
https://owlcast.jp/news/2026/03/18/10058/
この度、両社のビジネス的・技術的信頼関係がさらに深まったことを受け、Vimeo Enterpriseの導入を顧客の要望に応じて「紹介（リファラー）」と「再販（リセラー）」を柔軟に選択できるモジュラー契約を締結いたしました。
これにより、動画活用にVimeo Enterpriseを導入したい日本企業に対して「ドル建てでの決済」「海外企業との取引」といった海外サービス導入時の事務的・心理的ハードルを解消し、お客様の運用体制に合わせた、より柔軟でスムーズなソリューション提供が可能になります。
▼ 「Vimeo Enterprise」×「ストランダー」が提供する価値
「Vimeo Enterprise」は、動画編集から配信、堅牢なセキュリティ、大規模配信（ビデオオンデマンド・ライブ配信）、詳細な視聴分析、そしてAIを活用した動画の多言語翻訳・動画内検索といった先進技術を兼ね備えた法人向け動画配信プラットフォームです。
ストランダーが提供する「ソーシャルキャスト」「オウルキャスト」と組み合わせることで、以下のメリットを実現します。
1. 数万人規模の同時接続をサポートする「大規模ビデオオンデマンド・ライブ配信」
Vimeo Enterpriseの堅牢なインフラは、ファンサイト、メディア・エンターテインメント配信、大規模イベント、そして多数の受講者を抱えるオンライン学習サービスの構築において、数万規模の視聴者が同時にアクセスする状況でも安定した配信を提供できるよう設計されています。ストランダーのソーシャルキャストやオウルキャストと組み合わせることで、動画コンテンツのサブスクリプション・レンタル・チケット販売、体系化された学習カリキュラムの販売、視聴権限の厳格な管理を伴う大規模な動画・eラーニングビジネスを、遅延や停止のリスクを最小限に抑えて展開できます。
2. 情報セキュリティとプライバシーを強化する「高セキュリティな社内ポータルおよびeラーニング研修」
動画配信のコピー防止を高める仕組み「ストリーミング配信、DRM、ドメイン制限」など、Vimeo Enterpriseの高度なセキュリティ機能をフル活用。ストランダーのソーシャルキャストやオウルキャストと連携させることで、社外秘の情報を含む機密性の高い動画を社内に共有するポータルの構築や、動画を活用したeラーニング研修システムを安全に構築できます。
3. AIによる動画翻訳を活用した「次世代グローバルな動画活用・eラーニング」
Vimeo Enterpriseの先進的な「AI×動画」技術により、日本語で作成された動画の音声や字幕を99言語へ自動翻訳することが可能です。さらに、ストランダーのソーシャルキャストやオウルキャストと組み合わせることで、グローバル企業が海外スタッフと情報・ノウハウ・知識・技術継承を共有できる環境や、教育機関が海外の受講者に向けてオンライン学習を提供できる環境を、「現地の言語」で理解可能な形で、コスト効率よく構築できます。
▼ 今後の展望：AIによる動画活用・教育の革新
ストランダーは現在、ソーシャルキャストやオウルキャストにおいて、AI（MCP）による、視聴・学習分析や販売戦略立案の効率化、視聴体験・学習効率の向上に注力しています。
今後は、事業者・講師の負担軽減や教育の質向上、および、視聴者・学習者一人ひとりに最適化（パーソナライズ）された次世代の視聴・学習体験の提供を目指してまいります。
Vimeoが持つ「AI×動画」の先進技術と、ストランダーの「AI×動画活用」「AI×eラーニング」で、さらなる価値を提供できるよう、両社共に尽力してまいります。
▼プレスリリースの原本はこちら
https://strander.jp/news/05/11/3392/
▼ 各社概要
＜Vimeo Inc 会社概要＞
2004年サービス開始。世界2億8,700万人以上のクリエイターや起業家に利用される世界規模の動画プラットフォーム。2024年11月現在、1万社以上の企業が「Vimeo Enterprise」を採用し、高い技術力で顧客ニーズに対応しています。
社名：Vimeo Inc
本社：330 West 34Th Street, 5Th Floor NEW YORK, NY 10001 USA
CEO：Philip Moyer
URL：https://vimeo.com/jp/
＜株式会社ストランダー 会社概要＞
日本国内の動画配信・eラーニング分野において、
15年以上の運営実績・400社以上のシステム構築実績。
2012年より動画販売・動画共有向けの「ソーシャルキャスト」を提供開始し、
現在はeラーニングシステム「オウルキャスト」の提供も行っています。
大企業から中小企業、エンタメ分野から教育分野まで、様々な規模やジャンルで、
動画・eラーニング関連のシステム構築をお任せいただいております。
社名 ： 株式会社ストランダー
代表者：代表取締役 青木大輔
所在地：東京都新宿区歌舞伎町2-2-15 ヒルコート東新宿ビル3階
URL：https://strander.jp/
【主な事業】
・動画配信サービス構築システム「ソーシャルキャスト」 https://socialcast.jp/
・eラーニングシステム「オウルキャスト」 https://owlcast.jp/
・各種システム開発 https://strander.jp/system-development/
・研修サービス「SUSUME」 https://susume.business/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名 ： 株式会社ストランダー
部署名 ：セールス・マーケティング部
担当者 ： 空閑 由次
E-Mail ： sc_inquiry@strander.jp
配信元企業：株式会社ストランダー
株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔、以下ストランダー）は、世界で2億8,700万のユーザーを誇る動画配信プラットフォームを運営する米Vimeo Inc（本社：米国ニューヨーク州、以下Vimeo）と、日本国内における正規販売代理店契約（リセラー契約）を締結したことをお知らせいたします。（締結日2026年4月29日）
本契約により、ストランダーはVimeoの法人向け動画ソリューション「Vimeo Enterprise」の国内正規代理店として、日本円による請求書払いや窓口対応、ストランダー製品と一括した導入・運用サポートが提供可能となりました。
ストランダーは動画配信・eラーニング関連のシステム開発を得意とする会社で、自社製品として「動画販売・動画共有システムソーシャルキャスト」「eラーニングシステムオウルキャスト」の提供も行っております。
※本提携は、Vimeoが提供する法人向け最上位ソリューション「Vimeo Enterprise」を対象としたものです。
ストランダーとVimeoは、2025年6月にVimeo Enterpriseのリファラー契約（顧客紹介パートナー）を締結以来、日本国内における動画活用・eラーニング活用シーンで緊密に連携してまいりました。
過去のプレスリリース：
米Vimeo Incと日本国内におけるパートナー契約を締結
https://strander.jp/news/06/02/2406/
ストランダーの主力製品である動画販売・動画共有システム「ソーシャルキャスト」およびeラーニングシステム「オウルキャスト」は、かねてよりVimeoを動画配信基盤として併用する利用者企業が多く、2026年3月17日には、2製品ともVimeo APIとのシステム連携機能を公式リリースしております。
過去のプレスリリース：
ソーシャルキャスト、VimeoとのAPI連携機能をリリース
https://socialcast.jp/news/?p=9801
オウルキャスト、VimeoとのAPI連携機能をリリース
https://owlcast.jp/news/2026/03/18/10058/
この度、両社のビジネス的・技術的信頼関係がさらに深まったことを受け、Vimeo Enterpriseの導入を顧客の要望に応じて「紹介（リファラー）」と「再販（リセラー）」を柔軟に選択できるモジュラー契約を締結いたしました。
これにより、動画活用にVimeo Enterpriseを導入したい日本企業に対して「ドル建てでの決済」「海外企業との取引」といった海外サービス導入時の事務的・心理的ハードルを解消し、お客様の運用体制に合わせた、より柔軟でスムーズなソリューション提供が可能になります。
▼ 「Vimeo Enterprise」×「ストランダー」が提供する価値
「Vimeo Enterprise」は、動画編集から配信、堅牢なセキュリティ、大規模配信（ビデオオンデマンド・ライブ配信）、詳細な視聴分析、そしてAIを活用した動画の多言語翻訳・動画内検索といった先進技術を兼ね備えた法人向け動画配信プラットフォームです。
ストランダーが提供する「ソーシャルキャスト」「オウルキャスト」と組み合わせることで、以下のメリットを実現します。
1. 数万人規模の同時接続をサポートする「大規模ビデオオンデマンド・ライブ配信」
Vimeo Enterpriseの堅牢なインフラは、ファンサイト、メディア・エンターテインメント配信、大規模イベント、そして多数の受講者を抱えるオンライン学習サービスの構築において、数万規模の視聴者が同時にアクセスする状況でも安定した配信を提供できるよう設計されています。ストランダーのソーシャルキャストやオウルキャストと組み合わせることで、動画コンテンツのサブスクリプション・レンタル・チケット販売、体系化された学習カリキュラムの販売、視聴権限の厳格な管理を伴う大規模な動画・eラーニングビジネスを、遅延や停止のリスクを最小限に抑えて展開できます。
2. 情報セキュリティとプライバシーを強化する「高セキュリティな社内ポータルおよびeラーニング研修」
動画配信のコピー防止を高める仕組み「ストリーミング配信、DRM、ドメイン制限」など、Vimeo Enterpriseの高度なセキュリティ機能をフル活用。ストランダーのソーシャルキャストやオウルキャストと連携させることで、社外秘の情報を含む機密性の高い動画を社内に共有するポータルの構築や、動画を活用したeラーニング研修システムを安全に構築できます。
3. AIによる動画翻訳を活用した「次世代グローバルな動画活用・eラーニング」
Vimeo Enterpriseの先進的な「AI×動画」技術により、日本語で作成された動画の音声や字幕を99言語へ自動翻訳することが可能です。さらに、ストランダーのソーシャルキャストやオウルキャストと組み合わせることで、グローバル企業が海外スタッフと情報・ノウハウ・知識・技術継承を共有できる環境や、教育機関が海外の受講者に向けてオンライン学習を提供できる環境を、「現地の言語」で理解可能な形で、コスト効率よく構築できます。
▼ 今後の展望：AIによる動画活用・教育の革新
ストランダーは現在、ソーシャルキャストやオウルキャストにおいて、AI（MCP）による、視聴・学習分析や販売戦略立案の効率化、視聴体験・学習効率の向上に注力しています。
今後は、事業者・講師の負担軽減や教育の質向上、および、視聴者・学習者一人ひとりに最適化（パーソナライズ）された次世代の視聴・学習体験の提供を目指してまいります。
Vimeoが持つ「AI×動画」の先進技術と、ストランダーの「AI×動画活用」「AI×eラーニング」で、さらなる価値を提供できるよう、両社共に尽力してまいります。
▼プレスリリースの原本はこちら
https://strander.jp/news/05/11/3392/
▼ 各社概要
＜Vimeo Inc 会社概要＞
2004年サービス開始。世界2億8,700万人以上のクリエイターや起業家に利用される世界規模の動画プラットフォーム。2024年11月現在、1万社以上の企業が「Vimeo Enterprise」を採用し、高い技術力で顧客ニーズに対応しています。
社名：Vimeo Inc
本社：330 West 34Th Street, 5Th Floor NEW YORK, NY 10001 USA
CEO：Philip Moyer
URL：https://vimeo.com/jp/
＜株式会社ストランダー 会社概要＞
日本国内の動画配信・eラーニング分野において、
15年以上の運営実績・400社以上のシステム構築実績。
2012年より動画販売・動画共有向けの「ソーシャルキャスト」を提供開始し、
現在はeラーニングシステム「オウルキャスト」の提供も行っています。
大企業から中小企業、エンタメ分野から教育分野まで、様々な規模やジャンルで、
動画・eラーニング関連のシステム構築をお任せいただいております。
社名 ： 株式会社ストランダー
代表者：代表取締役 青木大輔
所在地：東京都新宿区歌舞伎町2-2-15 ヒルコート東新宿ビル3階
URL：https://strander.jp/
【主な事業】
・動画配信サービス構築システム「ソーシャルキャスト」 https://socialcast.jp/
・eラーニングシステム「オウルキャスト」 https://owlcast.jp/
・各種システム開発 https://strander.jp/system-development/
・研修サービス「SUSUME」 https://susume.business/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名 ： 株式会社ストランダー
部署名 ：セールス・マーケティング部
担当者 ： 空閑 由次
E-Mail ： sc_inquiry@strander.jp
配信元企業：株式会社ストランダー
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