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はじめての「おしごと」に出会える2日間
芦原温泉駅西口賑わい施設「アフレア」（所在地：福井県あわら市）は、2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、福井県あわら市にて、子ども向け職業体験イベント「こどもおしごとパーク」を開催いたします。
本イベントは、地域企業・団体と連携し、子どもたちが「はじめてのおしごと」「ゆめにみたおしごと」に出会い、楽しみながら社会や仕事の仕組みを学べる体験型イベントです。
■イベントの特徴
● 地域の“お仕事”を楽しみながら体験
建設機械オペレーター、エンジニア、銀行員、警察官、消防士、パン屋、ミールキット配達、金属加工職人など、地域を支える多彩な仕事を、子ども向けに分かりやすく体験できます。
● 体験で「学び」と「自信」を育む
作る・動かす・届ける・守るなど、実際の作業を通して「働くこと」での楽しさや責任を感じられる内容です。
● お給料は専用通貨で
体験後には、イベント専用紙幣「フレア」をお給料として支給。会場内のお買い物コーナーで使うことができ、経済の仕組みも自然に学べます。
■主な体験ブース（一部）
建設機械オペレーター体験
自動車エンジニア体験（タイヤ交換チャレンジ）
銀行員体験（窓口業務）
警察官・消防士体験
パン屋さん体験（※16日のみ）
食育体験（福井ブランド米「いちほまれ」）
ほか多数
※体験は先着順、人数制限があります。
■開催概要
◇イベント名：こどもおしごとパーク
◇開催日
・2026年5月16日（土）
・2026年5月17日（日）
◇時間：10:00～16:00（受付9:30～）
◇会場：アフレア（福井県あわら市春宮一丁目12-18／JR芦原温泉駅西口前）
◇対象：子ども（保護者同伴可）
◇入場料：子ども 500円／1人
◇主催：一般社団法人アフレア
◇企画・運営：一般社団法人あわらまちづくりセンター／NPO法人あっとふぁーざー
■Web・詳細情報
イベント詳細・アクセス・最新情報は公式サイトをご確認ください。
→ https://aflare.jp/event/208/
■お問い合わせ先
芦原温泉駅西口賑わい施設「アフレア」
電話：0776-73-2270