はじめての「おしごと」に出会える2日間







芦原温泉駅西口賑わい施設「アフレア」（所在地：福井県あわら市）は、2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、福井県あわら市にて、子ども向け職業体験イベント「こどもおしごとパーク」を開催いたします。

本イベントは、地域企業・団体と連携し、子どもたちが「はじめてのおしごと」「ゆめにみたおしごと」に出会い、楽しみながら社会や仕事の仕組みを学べる体験型イベントです。

■イベントの特徴

● 地域の“お仕事”を楽しみながら体験

建設機械オペレーター、エンジニア、銀行員、警察官、消防士、パン屋、ミールキット配達、金属加工職人など、地域を支える多彩な仕事を、子ども向けに分かりやすく体験できます。

● 体験で「学び」と「自信」を育む

作る・動かす・届ける・守るなど、実際の作業を通して「働くこと」での楽しさや責任を感じられる内容です。

● お給料は専用通貨で

体験後には、イベント専用紙幣「フレア」をお給料として支給。会場内のお買い物コーナーで使うことができ、経済の仕組みも自然に学べます。

■主な体験ブース（一部）

建設機械オペレーター体験

自動車エンジニア体験（タイヤ交換チャレンジ）

銀行員体験（窓口業務）

警察官・消防士体験

パン屋さん体験（※16日のみ）

食育体験（福井ブランド米「いちほまれ」）

ほか多数

※体験は先着順、人数制限があります。

■開催概要

◇イベント名：こどもおしごとパーク

◇開催日

・2026年5月16日（土）

・2026年5月17日（日）

◇時間：10:00～16:00（受付9:30～）

◇会場：アフレア（福井県あわら市春宮一丁目12-18／JR芦原温泉駅西口前）

◇対象：子ども（保護者同伴可）

◇入場料：子ども 500円／1人

◇主催：一般社団法人アフレア

◇企画・運営：一般社団法人あわらまちづくりセンター／NPO法人あっとふぁーざー

■Web・詳細情報

イベント詳細・アクセス・最新情報は公式サイトをご確認ください。

→ https://aflare.jp/event/208/

■お問い合わせ先

芦原温泉駅西口賑わい施設「アフレア」

電話：0776-73-2270