スマホでは物足りない。でも一眼は重すぎる。

"持ち歩きたくなるカメラ"という新提案。4K対応ポケットVlogカメラ新発売

L&Lライブリーライフ株式会社は、4K動画撮影・7500万画素・電子手ブレ補正・AFオートフォーカスを搭載した新型「Vlogポケットカメラ」を発売いたします。 コンパクトな手のひらサイズでありながら、本格的な映像表現と直感的な操作性を両立。"スマホ撮影では物足りない""一眼カメラは重くて持ち歩かなくなる"という現代ユーザーの悩みに応える、新しい撮影スタイルを提案します。 近年、TikTok・YouTube Shorts・Instagram Reelsなどショート動画文化の拡大により、「日常を映像で残す」ことが当たり前になっています。 しかしその一方で、スマートフォンでは「画質が物足りない」「手ブレしやすい」「映像に特別感が出にくい」といった課題も増えています。 また、一眼レフや大型カメラは高性能である反面、サイズや重量、操作の複雑さから"結局持ち出さなくなる"ケースも少なくありません。 そこで誕生したのが、"気軽さ"と"映像クオリティ"を両立した新形態のポケットVlogカメラです。 Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/y302638.html 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/y302104-1/

ポケットに入るのに、4K高画質。日常がそのまま"作品"になる。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/y302638.html

本製品は、4K動画撮影と7500万画素撮影に対応。 旅行・カフェ巡り・ペット撮影・子どもの成長記録・Vlog・SNS投稿まで、日常の何気ない瞬間を鮮明に残します。 さらに、電子手ブレ補正機能を内蔵しているため、歩き撮りや移動中の撮影でもブレを軽減。 スマホでは難しかった"滑らかな映像表現"を、誰でも簡単に楽しめます。

ピント合わせも、もう迷わない。AFオートフォーカスで初心者でも簡単撮影

本製品はAFオートフォーカスを搭載。 被写体に自動でピントを合わせるため、カメラ初心者でも難しい設定は不要です。 「子どもやペットが動いてピントが合わない」 「Vlog撮影中に自分へフォーカスできない」 そんな悩みも、ワンタッチでスムーズに解決。 "撮りたい瞬間"を逃しません。

スマホ感覚で使える。直感ジェスチャーUIを採用

本製品は、操作性にもこだわりました。 下にスワイプ → 設定 上にスワイプ → 解像度設定 左スワイプ → 撮影設定 右スワイプ → アルバム スマートフォンのような直感的UIを採用し、初めてカメラを使う方でも迷わず操作できます。 「説明書を読まなくても感覚で使える」 そんな新世代の操作体験を実現しました。

撮ったら、すぐ投稿。Wi-Fi転送でSNSシェアも快適

撮影した写真・動画はWi-Fi経由でスマートフォンへ転送できます。 撮影後すぐにTikTok・Instagram・YouTubeへアップロード可能です。 PCを開く必要がなく、"撮る→編集→投稿"までをスムーズに完結。 現代のSNS世代に最適化された仕様です。

31種類フィルター搭載。"撮るだけで雰囲気が出る"

本製品には31種類のフィルターを内蔵。 レトロ風・シネマ風・フィルム風など、シーンに合わせて世界観を演出できます。 編集アプリに頼らなくても、"その場で映える映像"を簡単に作れるため、Vlog初心者にもおすすめです。

スマホでもない、一眼でもない。"第三のカメラ"という選択肢へ

ポケットに入るサイズ感。 片手で撮れる気軽さ。 そして、スマホを超える映像体験。 本製品は、「本格的に撮りたい。でも難しいカメラはいらない」という新しいユーザー層へ向けた、"第三のカメラ"ともいえる新提案です。 旅行、街歩き、日常Vlog、SNS投稿--。 これからの時代は、「持ち歩ける本格カメラ」が、新しいスタンダードになるかもしれません。

商品概要

商品名：Vlogポケットカメラ 動画解像度：4K対応 画素数：7500万画素 機能：電子手ブレ補正／AFオートフォーカス／Wi-Fi転送／31種類フィルター搭載 特徴：直感タッチUI／コンパクト設計／初心者向け簡単操作 Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/y302638.html 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/y302104-1/

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/