KTC GROUP［中央出版ホールディングス株式会社 (本社：愛知県長久手市、代表取締役社長：前田 哲次)を中核とする企業グループ］は新ブランドコンセプト「教育のKTC」の訴求活動の一環として、27年卒・28年卒・既卒3年以内の方を対象とした大型イベント「教育のKTC シゴト発見フェア」を2026年5月24日に開催いたします。本イベントは、従来の「採用説明会」の枠を超え、教育業界の最前線を「見て、聞いて、体感する」体験型イベントです。実際の教材や授業の体験を通じ、教育の仕事が持つ本来の魅力と、KTCグループの教育3サービスの特徴・魅力も体感できる内容になっております。

開催の背景と目的

「教育の仕事に興味はあるけれど、自分に向いているかがわからない」「教育現場の雰囲気を知る機会が少ない」…。そんな就活生の皆さまの声に応えるために、本イベントを企画しました。具体的な仕事内容だけでなく現場で働くスタッフの雰囲気や熱量を直接お届けしたい。そんな想いから、ペッピーキッズクラブ、ナビ個別指導学院、おおぞら高校の3つの教育サービスが会場に集結。現場の「温度感」を直接肌で感じることで、“リアルな仕事”を体感できる、新しい形の就活フェアです。講演会場では、脳科学者・茂木健一郎氏をはじめとして、KTCグループの教育に携わる講師から「就活のノウハウ」に留まらず、その後の長いキャリア形成において大きなヒントとなる貴重な講演を多数実施いたします。

イベント概要

日程：2026年5月24日（日）10:00 ～ 15:30 （9:30～受付開始） 会場：おおぞら高校 名古屋キャンパス 住所：愛知県名古屋市中村区椿町12-7 対象：27年卒、28年卒、既卒3年以内の方 参加費：無料（事前申込制） 詳細・申込：https://chuoh-holdings.co.jp/fair/

主なプログラム構成

【体験エリア】 PEPPY KIDS CLUB / ナビ個別指導学院 / おおぞら高校のレッスン・実験・専門コース体験 【講演・セミナー】 脳科学者・茂木健一郎氏による「教育に関わる多様なキャリアのつくり方」など 計6つの実践セミナー 【相談ブース】 就活の悩みや会社選びを、現役人事と「ホンネ」で話せる個別ブース

会社概要・お問い合わせ先

中央出版ホールディングス株式会社 代表取締役：前田 哲次 所在地：愛知県長久手市城屋敷801番地 TEL: 0120-41-4982 URL：https://chuoh-holdings.co.jp/ 問い合わせ先：jinji@chuoh.co.jp 担当者：梅原

https://newscast.jp/attachments/U8LFEHPxoFhL01Hkbsmj.pdf