Stibo Systems株式会社(本社：デンマーク・オーフス、以下「Stibo Systems」)は、2026年6月2日から4日にかけてシンガポールで開催される、小売業向けカンファレンス・展示会「NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific」(以下「NRF APAC 2026」)に出展いたします。





当社の展示ブース(ブース番号822)では、昨今のビジネスにおいて不可欠となっているAI活用を成功に導くための、「信頼できるAIデータ基盤」を実現するためのマスターデータ管理ソリューションについてご紹介いたします。









■ 展示概要

日時 ： 2026年6月2日～4日 10：00 - 18：00(現地時間)

会場 ： Marina Bay Sands Convention Centre, Level 1

ブース番号 ： 822

展示内容 ： AIデータ基盤を支えるMDMソリューションの紹介およびデモンストレーション

イベント詳細： https://nrfbigshowapac.nrf.com/ja/









■ 個別セッション概要

ブース展示に加えて、Stibo Systemsの技術チームによるテクニカルセッション (個別予約制) を実施いたします。小売業におけるマスターデータ管理に精通した技術スタッフによる、デモならびに技術ディスカッションの場をご用意しております。日本人スタッフも同席いたしますので、下記URLより事前予約をお待ちしております。





https://calendly.com/stibosystemsapac/techbriefing









■ 特別講演：良品計画様によるグローバルデータ基盤の軌跡

本イベントの期間中、Stibo Systemsの顧客である株式会社良品計画(以下「良品計画」)による特別講演が行われます。





本講演では、良品計画がグローバル市場や製品カテゴリーの拡大に伴い直面した、製品開発やサプライチェーン、グローバル運営の複雑化をいかに乗り越えてきたかについてご講演いただきます。市場ごとの一貫性を保ちながら、地域特有のニーズに柔軟に応えるためのガバナンス強化、可視性の向上、そしてチーム間コラボレーションを支える「データ基盤」の重要性について、同社ならではの知見を共有いただきます。





講演タイトル： MUJI's Journey to Operational Clarity： Maintaining Simplicity at Global Scale

日時 ： 2026年6月2日 11：10 - 11：40(現地時間)

会場 ： Level 1, Big Idea Stage 1, Marina Bay Sands Convention Centre

登壇者 ： 後藤 翼 様(株式会社良品計画)

Pradip Mashru(Stibo Systems)









■ Stibo Systemsについて

Stibo Systemsは、AIを活用したマスターデータ管理を通じて、信頼性の高いデータ基盤の実現を支援する企業です。堅牢かつ柔軟なプラットフォームを基盤とする当社のSaaSソリューションは、世界中の企業に優れた顧客体験と製品体験を提供します。当社の信頼性の高いデータ基盤は、業務効率の向上、成長と変革の推進、持続可能性に向けた取り組みの支援、AIの成功の強化を実現します。デンマークのオーフスに本社を置くStibo Systemsは、Stibo Software Groupの非上場の子会社であり、財団による所有を通じて事業の長期展望を保証しています。詳細は、 https://www.stibosystems.com/ja をご覧ください。