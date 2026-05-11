シリーズ最多3組の全カップルが “結婚”！結婚から逃げ続けた30歳彼氏が涙のプロポーズ！彼女の返答にゆうちゃみら感動｜『さよならプロポーズ viaオーストラリア』最終話

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の最終話を、2026年5月7日（木）夜9時より放送いたしました。最終回では、ついに7日間の旅を終え、3組のカップルが“結婚”するか“別れる”かの決断を下しました。

■『さよならプロポーズ viaオーストラリア』とは

本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組です。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守ります。

最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加します。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。スタジオ見届け人には、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務めます。

■結婚から逃げ続けた30歳彼氏が涙のプロポーズ！彼女の返答にゆうちゃみら感動

出産のタイムリミットを目前に控える29歳彼女・ルナから「先延ばしにするなら別れたほうがいい」と最後通告を突きつけられていた30歳彼氏・ユウキ。「今までしんどさから結婚を先延ばしにしてきた。ごめんね。いつも逃げてきたけど、今回は逃げずに」と涙ながらに自身の弱さを認め、「一緒に未来のこと考えていきたいなと思ってる。俺と結婚しよう。結婚してください」と覚悟のプロポーズ。ルナからの「今がタイミング？」という問いに「今じゃないと嫌」と即答すると、ルナは「OK、おいで」と優しくユウキを抱きしめました。

これにはスタジオの桜田通も「ユウキ君の成長物語を見守れた」、ゆうちゃみも「グッと男になった」と大絶賛。

帰国後、2人は交際4年の記念日に入籍し、新たな人生のスタートを切りました。

■専業主婦を夢見る彼女が下した決断は？ハイスペ彼氏からの手作りサプライズプレゼント

働き方の価値観ですれ違っていた外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ。決断の場でリノは、「自分が今まで固定概念で考えていた『専業主婦』という形ではなく、2人でお互いをリスペクトし合える関係になりたい」と大きな歩み寄りを見せ、「ナオキと結婚したい」と告白。ナオキは「俺の中には譲れないことが正直結構多い」「価値観の違いを認め合うことができるのか悩んだ」と厳しい本音を口にしつつも、「これをリノに渡したくて。今日、一回開けてみてほしいなって」とナオキから手渡されたものを開けると、そこには思い出のアルバムが。リノは「えー、すごい！すごいんだけど。これ作ってくれたの？」と驚きの声を上げます。ナオキは「もっとリノと歩んできたいという気持ちがあってこれを作ることにした、リノと一緒にこれから2人の夫婦像を作っていきたい。俺もリノと結婚したい」と決意を口にしました。

この2人の姿を見たテレビ朝日アナウンサー・弘中綾香は「リノちゃんからあの言葉が聞けたのはびっくりした、頑張りすぎずナオキくんに合わせることも大事だけど、自分も大切にしてほしい」とエールを送りました。

帰国後、友人たちを交えたお披露目パーティーでリノは指輪を披露し、「結婚します！」と満面の笑みで報告。幸せあふれる2人の姿が明らかになりました。

■バツ2の39歳彼氏、タキシード姿でチャーター船プロポーズ「死ぬまで一緒にいてほしい」

二度の離婚を経験し結婚に慎重な39歳彼氏・ケンシと31歳彼女・サチエ。サチエは「ケンシにとっての3度目の結婚を、絶対後悔させないから。私と結婚して幸せな家庭を築きたい」と直球で愛情を伝えます。これに対しケンシも、「サチエと別れたことを想像したら、急に世界が変わったみたいだった」と語り、「ここから先、死ぬまで、一緒にいてほしいって思ってる。俺と結婚してもらえますか？」とプロポーズ。サチエが「はい」と答えると、ケンシはさらにタキシードに着替え、チャーター船で大きなダイヤモンドの指輪を渡すサプライズを決行。過去の「パジャマ姿でのプロポーズ」を見事に挽回する本気の演出に、サチエも「彼を信じてみようと思います」と喜びの涙を流しました。

さらに、帰国後には、サチエが親友のゆきぽよに結婚を報告し、ゆきぽよが「マジで！？おめでとう！」と大喜びする姿も明らかになりました。

現在「ABEMA」プレミアム（※）では、見事“結婚”という決断を下したユウキ＆ルナ、ナオキ＆リノ、ケンシ＆サチエの3組のカップルがスタジオに登場。見届け人と共に旅の裏話やその後のエピソードを赤裸々に語る様子を配信中です。本編と併せてお楽しみください。

※月額1,180円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■『さよならプロポーズ via オーストラリア』 番組概要

最終話（#10）放送日時：2026年5月7日（木）夜9時～

最終話（#10）放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p10

【プレミアム限定】リノ×見届け人 旅の裏側とその後の話

URL：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p201

【プレミアム限定】サチエ×見届け人 旅の裏側とその後の話

URL：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p202

【プレミアム限定】ルナ×見届け人 旅の裏側とその後の話

https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p203

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1303

ティザー映像：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p501

【スタジオ見届け人】※五十音順

さや香・新山（MC）

ヒコロヒー（MC）

藤本美貴（MC）

桜田通

ゆうちゃみ

【スタジオゲスト】

弘中綾香（テレビ朝日アナウンサー）

【テーマソング】

ヒグチアイ 『もしももう一度恋をするのなら』

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/