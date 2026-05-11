『モリマンフェス The Final』全出演者が決定！野沢直子率いる「ELECTRIC MACHINE GUN TITS」、「T字路s」ら新たに7組のアーティストと芸人が参戦！

吉本興業株式会社

吉本興業所属のお笑いコンビ・モリマン（ホルスタイン・モリ夫、種馬マン）が、2026年6月13日（土）、Zepp Sapporoにて開催する『モリマンフェス The Final』の全出演者が決定しました。

すでに発表されている清水ミチコ、MAX、タカアンドトシ、トム・ブラウンらに加え、新たに野沢直子が参加するツーピースバンド「ELECTRIC MACHINE GUN TITS」、魂を揺さぶる歌声の「T字路s」の出演が決定。さらに、スリムクラブ、まちゃまちゃら実力派芸人を含む計7組が追加となり、伝説のフィナーレにふさわしい全ラインナップが出そろいました。

モリマンの情熱が呼び寄せた、総勢13組の豪華ラインナップがZepp Sapporoに集結！

本フェスは、芸歴31周年を迎えたモリマンが「北海道を笑いと音楽で盛り上げたい」という一心で、出演者一人ひとりに直接交渉を行って実現したものです。今回発表された、野沢直子率いるパンクでパワフルなELECTRIC MACHINE GUN TITS、圧倒的な歌唱力を誇るT字路sといった唯一無二のアーティストたち。そして、スリムクラブ、まちゃまちゃ、すずらんといった爆笑必至の芸人勢の参戦により、音楽と笑いがカオスに交差する、前回を遥かに凌ぐ熱狂が約束されました。

出演者コメント

トム・ブラウン

布川ひろき（左）

種馬マンさん好きな男芸人ランキング第2位の布川です。

この度はフェスの開催おめでとうございます！

モリマンさんには1年目から大変お世話になり、モリマンさんのおかげでまだお笑いをやれています！お世辞ではなく本当に確実にそうです！

なので、今までの芸歴の集大成を出して、モリ上げられるように頑張るマン！！

宮のモリまで届くくらいの声を出していきマン！

みちお（右）

モリマンさんは学生の頃からテレビで見ていて尊敬している先輩です。大好きなのに、布川、布川と布川のことばかり気にかけているので今回のモリマンフェスで大活躍して、みちおも良いねとなるように頑張りMAX！！！

野沢直子

やる気元気もりわきー！

オールスター感謝祭、マラソン頑張ります！

魂で走るでえ！

あ！モリマンフェスも頑張ります！

魂で歌うでえ！

イベント概要

『モリマンフェス The Final』

【日時】

2026年6月13日（土）開場15:00／開演16:00／終演21:00予定

【場所】

Zepp Sapporo（札幌市中央区南9条西4-4）

【出演】

モリマン

ARTIST：清水ミチコ、MAX、柳家睦＆THE RATBONES、ELECTRIC MACHINE GUN TITS、T字路s

芸人：タカアンドトシ、まちゃまちゃ、すずらん、トム・ブラウン、スリムクラブ、リングリンデ、秘蔵

【料金】

1階スタンディング：10,000円

2階指定席：30,000円 ※優先入場、指定席、限定Tシャツ付

2階VIP指定席：100,000円 ※優先入場、2Fセンター最前列指定席、記念グッズ（限定Tシャツ含む）、オリジナルシャンパン、全出演者サイン入りSPポスター、モリマンとフェスパネル前記念撮影

※別途ワンドリンク600円

FANYチケット：https://ticket.fany.lol/reception/39890/35899