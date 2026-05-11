MBKデジタル、“人ベース”クロスデバイスIDソリューション「Tapad」をリブランディング、『Experian Digital Graph』へ刷新

株式会社MBKデジタル

背景と目的

企業のデータドリブンマーケティングを支援する株式会社MBKデジタル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：芹澤 新、以下「MBKデジタル」、三井物産100％子会社）は、このたび、これまで日本市場で販売代理を行っていたクロスデバイスIDソリューション「Tapad」 のサービスを、グローバルにおけるサービス再編と統合を通じて、『Experian Digital Graph』とリブランディングし、国内における正規提供を開始する運びとなりました。

「Tapad」はかねてより、デジタル上の複数デバイス／チャネルにまたがる個人や世帯の識別を可能にする “Device Graph” を提供し、高い評価を受けてきました。2020年にExperianの傘下に入り、「Tapad」の強力なクロスデバイス技術は Experian の豊富なマーケティングプロダクト資産に統合され、より包括的かつプライバシー配慮されたID基盤が整備されています。

本リニューアルにより、従来の単なるクロスデバイス接続にとどまらず、CTV／ストリーミング、デスクトップ、モバイルなど、複数チャネルを横断して“ひとり／ひとつの世帯”として顧客を捉える「人ベース・データ統合」が可能となります。

Experian Digital Graph の強み

- Signal-agnostic／Universal ID 対応：Mobile Ad ID（MAID）、Connected TV ID、IP アドレス、さらにユニバーサルID（UID2、ID5 など）を含む多様な識別子への対応を準備。これにより、Cookie 廃止後やシグナルの断絶が起きたとしても、安定したアドレッサビリティを維持。- 継続的かつ高精度なデータ更新：提供するデータは定期的（週単位）に更新され、識別の精度と鮮度が保たれるため、デバイスや行動の変化、識別子の変化にも柔軟に対応。- プライバシー重視 & 将来対応型：業界をリードする技術と特定のIDに依存しないアプローチで、Experian Digital Graphはプライバシーを尊重しつつ、将来の識別子の変更や規制の変更にも対応できる耐久性の高さを維持。

日本市場における意義と当社の役割

日本では近年、サードパーティCookieの廃止／制限、個人情報保護の強化、オンライン／オフラインをまたぐ消費者行動の複雑化といった潮流があります。こうした中で、Experian Digital Graph は、プライバシーに配慮しながらも Cookie に依存しない「次世代 ID 基盤」として非常に大きな意味を持ちます。当社 MBKデジタル は、日本国内における Experian Digital Graph の正規リセラー／導入支援パートナーとして、以下のような支援を提供します：

・日本企業のニーズ・法規制を踏まえた導入コンサルティング

・広告代理店、DSP／SSP、プラットフォーム事業者、CRM保有企業との調整・連携支援

・オンライン広告、オフライン購買データ、実店舗、CTV などを統合するデータ設計・実装支援

・プライバシー対応およびコンプライアンス支援

MBKデジタルとして、Tapadソリューションの日本での提供は5年目を迎え、すでに累計15社のパートナー様にご利用いただいています。また「Experian Digital Graph」として現在日本市場では、【1.1億 ID】まで保有しています。引き続き日本企業が世界水準の ID Graphを活用し、クロスチャネルでの顧客理解と効果的なマーケティングを実現できるようサポートを行ってまいります。

Experianについて

Experianは、世界中の人々や企業に新たな機会を提供するグローバルなデータ＆テクノロジー企業です。当社は、独自のデータ、分析、ソフトウェアの組み合わせを活用し、融資慣行の変革、不正行為の発見と防止、ヘルスケアの簡素化、デジタルマーケティングソリューションの提供、自動車市場へのより深い洞察の獲得を支援しています。また、何百万人もの人々が経済的な目標を達成し、時間と費用を節約できるようサポートしています。当社は、金融サービス、ヘルスケア、自動車、農業金融、保険など、幅広い業界で事業を展開しています。

当社は、データの力を最大限に引き出し、イノベーションを推進するために、優秀な人材と最先端のテクノロジーに投資しています。ロンドン証券取引所（ティッカーシンボル：EXPN）に上場しているFTSE100指数構成銘柄企業であり、33か国に25,200名の従業員を擁しています。本社はアイルランドのダブリンにあります。詳細はexperianplc.comをご覧ください。

【株式会社MBKデジタル概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160977/table/28_1_f9f4a2bc66daba0d3c31fa955c71504c.jpg?v=202605120351 ]