佐賀の可能性をひらく人材育成・事業創出プログラム「UNDERLINE」始動！キックオフイベントを開催します！

公益財団法人佐賀県産業振興機構

RYO-FU BASE（公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース）では、起業・副業など地域の新たな挑戦や価値創出を担う人材の育成および事業創出を推進するため、新たなプログラム「UNDERLINE（アンダーライン）」を開始します。

本プログラムは、「挑戦」を起点に、佐賀に眠る可能性を発掘し、意欲ある人材や地域プレイヤーの活動を後押しすることで、新たな事業創出や地域価値の向上を図るものです。

本プログラムの背景と特徴

このたび、本プログラムの本格始動にあたり、キックオフイベントを開催します。地域資源を価値に変える実践者たちによるセッションと、志を同じくする仲間と出会える大交流会をお届けします。

佐賀には、挑戦したい意欲を持ちながらも、機会やつながりが十分に得られていない人材が存在しています。

本プログラムでは、こうした潜在的な挑戦の芽を可視化し、「３つのコンテンツ」により挑戦を後押しし、地域における新たな事業創出へとつなげていきます。



１ 基礎講座・ゼミ

ビジネス基礎講座、挑戦を伴走する3つのゼミ（副業・起業・スタートアップ）を開講します。

2 コミュニティ

志を共にする仲間、講師・先輩起業家・地域企業と繋がり、互いに高め合う自走型ネットワークを提

供します。

3 実践

副業志望者向けの限定案件の紹介、地域企業との連携を模索するアイディアソン等を通じ、磨いたスキル・ビジネスアイディアを実装します。

キックオフイベント概要

１ 日時：令和8年6月1日(月曜日) 15時00分 ～ 20時00分 ※途中入退場可能 ２ 会場：SAGA CHIKA（佐賀県佐賀市城内1丁目1-59 県庁地下1階）

３ 定員：70名

４ 参加費：無料

５ 対象：佐賀での副業・起業・新規事業・地域資源を活かしたビジネスに関心のある方 ほか

６ 内容

（１）タイムテーブル

15:00-15:10 主催者挨拶

15:10-15:50 基調講演 「なぜ今、佐賀から挑戦するのか？」

15:50-16:00 休憩

16:00-16:45 Session 1 【スケール】上場企業に評価される事業の作り方

16:45-17:00 休憩

17:00-17:45 Session 2 【ソーシャル】地域を耕し、文化を創出する

17:45-18:00 休憩

18:00-18:45 Session 3 【副業】個のスキルを、地域の力に変える

18:45-19:00 総括・今年度プログラム説明

19:00-20:00 Meetup大交流会 兼 ゼミ別・受講相談ブース

（２）ゲスト

１.【基調講演】なぜ今、佐賀から挑戦するのか？

地方から全国・世界を狙う事業を立ち上げる際の「視座」とは？ゼロからイチを創り出す過程で直

面した壁と、それを突破した意志の源泉について語っていただきます。

＜ゲスト＞山下 翔一 / 株式会社ペライチ 創業者 取締役会長

1983年佐賀県生まれ。広島大学大学院理学研究科数学専攻修了。口コミの力で70万社・人が利用、世界一カンタンなWebページ作成サービスを入り口に1億総ネット利活用時代を目指す『ペライチ』創業者。国際プロ野球球団「佐賀アジアドリームズ」のGM兼オーナー、情報セキュリティや水産業、DX推進など多様な分野で複数の革新企業を創業・運営。環境省・経産省連携プロジェクトや2025年大阪・関西万博など国をあげた取り組みにも参画し、地方自治体のアドバイザーや行政改革推進にも尽力。現在、上場企業を含む100以上の法人・自治体・プロジェクトにおいて、代表・役員・顧問・株主等を務め、「すべての人が自立した幸せを手にし、恒久的な平和を実現する」ことをビジョンに活動を続けている。

２.【Session 1：スケール】上場企業に評価される事業の作り方

スタートアップの事業成長・出口戦略を経験した実践者が登壇。市場を的確に捉え、事業を成長

させていくための戦略的な思考や、経営判断のリアルを紐解きます。

＜ゲスト＞田中 将介 / 株式会社カンナムドール 創業者

週刊朝日・Aeradot記者・実業家マネージャー等を経て、2021年、韓国美容系スタートアップ株式会社カンナムドール創業。韓国美容ツーリズム、情報メディアの運営、美容家電・スキンケアブランドの販売等を展開。2023年、上場企業グループにM&A。子会社社長・事業部部長を担当。現在は、DMMグループである株式会社Algomatic CEO室 新規事業責任者にて、生成AIを軸にした新規事業立ち上げ、エンタープライズ企業への生成AI導入支援、M &Aを担当。

＜モデレーター＞布田 尚大 / 株式会社トレジャーフット M＆A・事業連携担当

３.【Session 2：ソーシャル】地域を耕し、文化を創出する

地域の固有資産を掘り起こし、持続可能な事業へと昇華させるプロセスとは。「社会性」と「事業性」を両立させる事業デザインの哲学に触れていきます。

＜ゲスト＞山下 賢太 / 株式会社island company 代表取締役

JRA日本中央競馬学校を中退後、16歳無職で漁船の乗組員を経て京都芸術大学環境デザイン学科卒。地域文化の継承を生業の基盤とした和装小物メーカーで社長企画室にて京町家の再生や景観計画の策定等の地域デザインに従事。2012年、「らしさと風景を耕す」をミッションに、東シナ海の小さな島ブランド株式会社を創業。鹿児島離島文化経済圏の発起人で、財団法人かごしま島嶼ファンドを設立し、代表理事に就任。

＜モデレーター＞武田 昌大 / 株式会社トレジャーフット 事業共走部 シニアプロデューサー

４.【Session 3：副業】個のスキルを、地域の力に変える

これまでの経験で培ったスキルを活かし、副業案件の獲得や独立を実現した受講生が登壇。学びを

いかに「仕事」に変え、実戦へと踏み出したのか。そのリアルなストーリーを紹介します。



＜ゲスト＞Coming soon

＜モデレーター＞辻 麻梨菜 / 株式会社トレジャーフット 専務取締役 兼 九州支店 支店長

７ 申込：下記Webサイトの応募フォームからお申込みください

https://underline-saga.peatix.com/

８ 問い合わせ先：「UNDERLINE」運営事務局 株式会社トレジャーフット

メールアドレス：public@treasurefoot.com

９ RYO-FU BASEとは

RYO-FU BASE は、公益財団法人佐賀県産業振興機構が設立した DX とスタートアップをテーマに企業や起業家の成長を支援する組織です。佐賀県産業労働部産業 DX ・スタートアップ推進グループの取組を継承し、機動的かつ柔軟に対応できる「企業・起業家ファースト」の支援体制を強化しています。 DX を目指す企業の伴走支援、個にフォーカスしたプログラミングに関するリスキリング支援、スタートアップを目指す起業家の掘り起こし、ビジネスプランのブラシュアップ支援、シード期のビジネスアイデアを具現化するための資金補助などを行っており、DX とスタートアップをテーマにイノベーションにチャレンジできる地域を目指し、企業や起業家の力を最大限に引き出すためのサポートを提供します。



所在地：〒840-0826 佐賀市白山2丁目1番 12号佐賀商工ビル4階

HP：https://ryofubase.jp/