ケシオン、(株)jeki Data-Driven Labと資本業務提携契約を締結

株式会社ケシオン

株式会社ケシオン（大阪市西区、以下「当社」）と株式会社jeki Data-Driven Lab（東京都渋谷区、以下「JDDL」）は、2026年5月8日付で資本業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。これに伴い、当社はJDDLの発行済株式の5％を取得いたします。

両社は、本提携を通じて、データ・AIを活用した広告・マーケティング領域における価値向上と、新たな事業機会の創出を目指してまいります。まずは、現在両社が協業を進めているOOH（屋外・交通広告）領域を起点に、それぞれが有する知見や技術を掛け合わせた取り組みを一層推進してまいります。

■ 資本業務提携の背景と目的

当社とJDDLは、これまでOOH領域を中心に業務提携を進め、データ活用やAI活用に関する連携の可能性を検討してまいりました。近年、広告・マーケティング領域においては、広告主のニーズが多様化・高度化する中で、より客観性のある提案、生活者の動線や接点を踏まえた柔軟な展開、そしてコミュニケーション全体を見据えた設計が、これまで以上に求められています。

こうした市場環境の変化を踏まえ、両社は、従来の業務提携をさらに発展させる形で資本業務提携契約を締結し、中長期的な協業体制を構築することといたしました。当社が有する広告領域における実績やクリエイティブ制作力と、JDDLが培ってきたデータ分析・AI活用に関する知見を組み合わせることで、OOH領域における価値向上を図るとともに、その先にある新たな事業機会の創出にもつなげてまいります。

■今後の具体的な取り組み

本提携により、両社はOOH領域を中心に、以下のような取り組みを進めてまいります。

(1)データ活用による提案高度化

データやAIを活用し、広告主のニーズに応じた媒体提案の精度向上に取り組みます。これまで培ってきた知見や経験に加え、データに基づく客観的な視点を取り入れることで、広告主にとって納得感のある、より精度の高い提案の実現を目指します。

(2)AIを活用した制作業務の高度化

AIの活用と人による確認を適切に組み合わせることで、OOHクリエイティブ制作における業務効率化と品質向上の両立を図ります。制作プロセス全体の最適化を通じて、より柔軟かつ機動的な対応が可能となる体制づくりを進めてまいります。

(3)交通広告と屋外広告の連動を視野に入れた新たな展開の模索

当社の屋外広告領域における専門性とJDDLの企画力・分析力を掛け合わせ、屋外広告と交通広告の連携による新たな展開の可能性を検討してまいります。生活者の移動や接点を踏まえた、より効果的で一貫性のあるコミュニケーション設計につなげていきます。

両社は今後も、本提携を通じて、テクノロジーを活用した広告・マーケティング領域における価値向上に取り組んでまいります。まずはOOH領域での取り組みを着実に推進しながら、将来的な事業機会についても、両社で継続的に検討を重ねてまいります。

■株式会社ケシオンの概要

名称 ：株式会社ケシオン

本社所在地 ：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目21番25号

代表取締役 ：高山 健一

設立 ：1995年12月

資本金 ：2億4,105万円

事業内容 ：広告代理店、スペース・屋外・交通広告・SP企画・デザイン・web制作

URL ：https://www.kesion.co.jp

■株式会社jeki Data-Driven Labの概要

名称 ：株式会社jeki Data-Driven Lab

本社所在地 ：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番２号 恵比寿 JEBL６階

代表取締役 ：近藤 尚志

設立 ：2019年9月

資本金 ：8,000万円

事業内容 ：データドリブン・マーケティング事業・データ活用組織の構築支援事業

URL ：https://www.jeki-ddl.co.jp/

【リリースに関するお問い合わせ】

株式会社ケシオン 東京支社

住所 ：東京都港区南青山6丁目11番1号 スリーエフ南青山ビル7階

TEL ：03-6418-7707

担当 ：中野

※本プレスリリースは2026年5月11日時点の情報です。今後変更の場合もございます。