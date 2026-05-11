AUMOVIO、人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMAに出展

オモビオ株式会社- 「Road to Cloud ecosystem」をコンセプトにソフトウェア定義車両（SDV）向けソリューションを展示- 情報表示から空間演出まで対応する映像投影技術「サーフェスプロジェクション」を国内で初展示- AUMOVIOのブース番号：N23 （ノース）

人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA：ブース番号N23

AUMOVIO（オモビオ）は、5月27日から29日に、パシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展します。ブースでは、「安全」「エキサイティング」「コネクテッド」「自動運転」の4つをテーマに、次世代モビリティを支える最新技術とソリューションを紹介します。

情報表示から空間演出まで対応する映像投影技術を国内初展示

サーフェスプロジェクションは、プロジェクション技術を用いて、コックピット表面にビジュアルコンテンツを投影するソリューションで、国内初展示となります。走行シーンに応じた情報の表示や、空間演出・デザイン表現などに活用でき、車室内での視覚的な体験に新たな選択肢を提供します。本技術は、2026年1月にラスベガスで開催されたコンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）で初披露し、ドイツのGERMAN DESIGN AWARD 2026にてプロダクトデザイン賞を受賞しました。

SDVの自動運転システムを支えるソリューションを紹介

「Xelve（セルフ）」は、自動駐車から自動運転まで駐車・走行・緊急対応などあらゆる運転操作を支援するシステムです。SDVの実現を支えるプラットフォームで、米自動車運転技術者協会（SAE）が定める自動運転のレベル2からレベル4まで対応しています。

SDVアーキテクチャを支える通信技術

「Automotive Remote Control Network（オートモーティブ・リモート・コントロール・ネットワーク）」は、標準化された通信プロトコルを用いて車両アプリケーションをハードウェア依存部分から分離することで、車両アーキテクチャの簡素化を図る技術です。これにより、既存機能のSDV対応を進めやすくし、拡張性とコスト効率の向上に貢献します。

ブース内プレゼンテーションを実施

会期中、エキスパートによる技術プレゼンテーションを行います。テーマ、タイムテーブルについては「人とくるまのテクノロジー展 2026」オンラインページに掲載を予定しています。

人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA：https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/