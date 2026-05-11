美容・健康機器ブランド『NIPLUX』公式サイト全面リニューアル！～新しいセルフケアのプラットホーム～【最大20％OFFのキャンペーン実施中！】

株式会社日創プラス

長く健康で生き生きとした人生を送っていただけるように。世界中のヒトに癒しをもたらし、愛されるプロダクトを創出するブランド『NIPLUX』の公式HPが2026年５月11日に全面リニューアルオープンいたしました。

新たに生まれ変わったサイトで、これまで以上に癒しのテクノロジーを身近に、より快適にお買い物をお楽しみください。

また、公式サイトのリニューアルを記念したイベントを開催いたします。

この機会にぜひ『NIPLUX』のセルフケアグッズをご覧ください。

【サイトリニューアル記念キャンペーン実施中！】

・期間：2026年5月11日～24日

・対象：NIPLUX公式オンラインストア

・詳細URL：https://niplux.jp/pages/renewal-event

今後もNIPLUXは革新的なテクノロジーと洗練されたデザインで、日本中、そして世界中の日常に「至福のひととき」を届けるべく進化を続けてまいります。

NIPLUXについて

人々が「癒し」によって「楽しく・満足を得られる」毎日を過ごせるように、少しでも生活にプラスになればという想いから、健康機器・美容機器等を提供するブランドです。首や肩、腰、脚をケアするEMS機器や運動前後のセルフケアに最適な筋膜ガン、美顔器など、生活に寄り添う商品の製造・販売を行っています。家事やお仕事、スポーツ時など、場所を選ばず誰でも簡単にリラックスできるコンパクトでスタイリッシュなデザインも特徴です。



公式ストア：https://niplux.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/niplux_official/

X： https://x.com/NISSOPLUS

TikTok：https://www.tiktok.com/@niplux_beauty?_r=1&_t=ZS-910PZvpwXvl(https://www.tiktok.com/@niplux_beauty?_r=1&_t=ZS-910PZvpwXvl)

株式会社日創プラスについて

会社名 株式会社日創プラス

代表取締役 孟 一蘇

本社所在地 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23-2 Park Front博多駅前1丁目8階

電話番号 092-719-0756

https://www.nissoplus.co.jp/

本件に関する取材・お問い合わせは、下記までご連絡ください。

E-mail：marketing@nissoplus.co.jp