新東通信、D2Cクリエイティブ自動生成サービス「100CR（ワンハンドレッド・クリエイティブ）」を提供開始

株式会社新東通信

株式会社新東通信（本社:東京都中央区、愛知県名古屋市 代表取締役社長:谷 鉃也 以下「新東通信」）は、通販専用AIクリエイター『100Creative（ワンハンドレッド・クリエイティブ） 以下「100CR」』の提供を5月11日に開始します。本ツールは、月額98,000円（税込）～で利用でき、AIを活用したバナー広告を月間最大600件まで生成することができます。

■背景--なぜ今、D2Cクリエイティブに構造的な問題が起きているか

D2C広告の現場では、制作費の高騰と人手不足が深刻化しています。1本あたり1万円前後のバナー制作費を払い続けても、訴求パターンが固定化してしまい、CTRが改善に至らないケースが散見されます。また、代理店への依頼がマンネリ化し、自社内に「勝ちパターン」の知見が蓄積されない--これは、ブランドの規模を問わずD2C業界全体が直面している共通課題です。

その根本原因は、「自社製品のどこがユーザーに響くのか」が体系的に分析されないまま、担当者の感覚や経験に依存した制作が続いていることにあります。

■100CRが解決すること

100CRは、顧客の声（VOC）をAIが構造的に解析し、埋もれていた「購買動機の核心」を発見します。そこから導き出した「訴求軸×表現軸」のマトリクスに基づき、広告クリエイティブを月最大600本一括生成するサービスです。

従来、1本1万円・月30本が現実的な上限だったクリエイティブ制作を、月額9.8万円・600本（1本あたり約163円）で実現。生成コストを約98%削減し、生産量を20倍にまで高めます。これにより、ABテストの母数が一気に拡張され、勝ちパターンの発見サイクルを劇的に加速させます。

■既存AIツールとの本質的な違い

AIを使ったバナー生成ツールはすでに複数存在しますが、100CRの差別化ポイントは「AIで何を作るか」ではなく、「AIに何を与えるか」にあります。

新東通信は20年以上にわたり、ダイレクトマーケティングの実務に深く携わってきました。通販・D2C領域で積み上げた「何がユーザーを動かすか」という知見--業種別の勝ちパターン、訴求フレーム、コピー構造--を、独自のプロンプトとして実装しています。

一般的なAI生成ツールがデザインの自動化を目的としているのに対し、100CRは「戦略レイヤーをAIに組み込む」というアプローチを取っています。生成される600本は、プロのマーケターが設計した訴求構造の上に成立しており、単なるランダムな大量生産とは根本的に異なります。

さらに、Meta広告の配信データと連携し、CTRやCVRの実績を次回の生成指示に自動反映。活用すればするほど、そのブランド専用の精度へと進化し続ける仕組みです。

■サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103090/table/150_1_e55e55da652d06920b4ff3bda188e491.jpg?v=202605120351 ]

■導入フロー

※画像：NotebookLM（AI生成）により作成

■新東通信について

「何かおもろいことないか」を行動原理に活動する広告会社。

広告・PR・デジタルマーケティングを軸に、企業のコミュニケーション課題を解決。2025年9月に「AIドリブン宣言」を発表し、生成AIを全社業務に統合する経営変革を推進中。D2C・通販領域では20年超の実績を持つ。

広告を超え、未来のビジネスへ。”おもろいこと”を原動力に、地域を元気にして、世界を前へと押し進める事業グロース‧エージェンシー。

代表者 ：代表取締役社長 谷 鉃也

東京本社 ：東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル（総合受付2F）

名古屋本社：愛知県名古屋市中区丸の内 3-16-29

事業概要 ：総合広告事業、地域創生事業、SDGs事業、リテールメディア事業、展示会事業、インフルエンサー事業、デジタル事業、PFI事業、スペイン事業等

URL：https://www.shinto-tsushin.co.jp/

■本リリースについてのお問い合わせ先

株式会社新東通信

担当：北川

Email：ekitagaw@shinto-tsushin.co.jp

※現在、先着限定で無料相談・ VOC分析デモを実施しています。サービス詳細・導入相談もお気軽にお問い合わせください。