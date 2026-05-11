コラボスタイル、クラウドワークフロー「コラボフロー」に大企業・中堅企業向け「エンタープライズプラン」を新設

株式会社コラボスタイル

「ワークスタイルの未来を切り拓く」を理念に掲げる株式会社コラボスタイル（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長 兼 CEO：松本 洋介、以下 コラボスタイル）は、クラウドワークフローシステム「コラボフロー」において、新プラン「コラボフロー エンタープライズプラン」の新設を発表します。

エンタープライズプランの新設にあわせ、「プレミアムプラン」の一部仕様も見直しを行い、コラボフローは「スタンダードプラン」「プレミアムプラン」「エンタープライズプラン」の3プラン体制となります。

エンタープライズプランを新設する背景

コラボフロー エンタープライズプランを新設

近年、コラボフローは大企業・中堅企業での導入が増加しています。大規模な組織では、グループ会社・取引先とのワークフロー連携、外部ツールとの統合、グローバル対応など、中小企業とは異なる多様な要件が求められます。一方で、従来のプラン構成ではこれらの機能がオプションに分散しており、必要な機能をまとめ、多様な要件を満たす形での提供が課題となっていました。

エンタープライズプランは、大企業・中堅企業が求める機能を標準搭載した上位プランとして設計したものです。コラボフローが大規模組織でも「わかりやすく・安心して」選べるサービスであることを明確に伝え、さらなる認知・活用拡大につなげることを目的としています。

コラボフローは、国内最大級のIT製品・SaaSレビューサイト「ITreview」が発表する「ITreview カテゴリーレポート 2026 Spring」ワークフローシステム部門において14期連続で大企業部門で顧客満足度No.1に選出されており（※1）、大企業・中堅企業においても高い評価をいただいています。今回のプラン刷新により、さらに多くの大企業・中堅企業の皆様にコラボフローの価値を届けることができると考えています。

※1：出典：ITreview カテゴリーレポート ワークフローシステム部門 2026 Spring

エンタープライズプランの主な特徴

エンタープライズプランでは、以下の機能がすべて標準機能として提供されます。

プレミアムプランの仕様変更について

- コラボフローコネクト： 自社と他社・グループ会社間のコラボフローをつなぎ、企業の垣根を越えた申請・承認を実現- 多言語対応： 英語表示に対応します。- LINE WORKS連携 / Microsoft Teams連携： 利用中のチャットコミュニケーションツールへの通知や申請書の呼び出しが可能です。- ストレージ無制限： 大量の申請書類・添付ファイルを容量を気にせず保管

エンタープライズプランの新設にともない、プレミアムプランの一部仕様を変更します。

プラン比較

- コラボフローコネクト・多言語対応： 従来はプレミアムプランの標準機能として含まれていましたが、6月1日よりオプション（有償）へ変更となります。- ストレージ容量： 5GB/1ユーザーから 10GB/1ユーザー に増量します。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16116/table/155_1_733be299bb589d38fb8df2f1d3bde355.jpg?v=202605120351 ]

※表示金額はすべて税別です。※最低2か月からご利用いただけます。※スタンダードプラン・プレミアムプランは引き続き提供します。※プレミアムプランのコラボフローコネクト・多言語対応はオプションへ変更となります。

利用価格の詳細については以下のページでご確認いただけます。

https://www.collabo-style.co.jp/price/

各オプション価格

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16116/table/155_2_64ada8f515139a2601fa18a5688232bd.jpg?v=202605120351 ]

その他の連携オプションは下記のページよりご確認いただけます。

https://www.collabo-style.co.jp/function/cooperation/

株式会社コラボスタイル 取締役 CIO 波多野 謙介 よりコメント

近年、大企業・中堅企業では、ノーコード/ローコードツールを活用した非IT部門による現場主導のシステム開発・改善ニーズが高まっています。コラボフローはこうした現場主導の開発ニーズに応える強みを活かし、大企業・中堅企業への導入実績を積み重ねてきました。

今回新設した「エンタープライズプラン」は、コラボフローの導入を検討されている大企業・中堅企業の皆様に向けて、その利便性をより分かりやすく、明確にお伝えするためのプランです。今回のプラン新設を起点に、我々は大企業・中堅企業向けの機能改善をさらに推進してまいります。今後のコラボフローの広がりに、ぜひご期待ください。

コラボフローについて

Webが使える方なら誰でも簡単に作れて修正できる、直感的な操作性を持つワークフローシステムです。コラボフローを使えば、パソコンに専用のソフトをインストールする必要なく、Webブラウザーを使って稟議書などの社内申請業務を効率化できます。タブレットやスマホでも利用でき、自宅や出先でも申請・承認を行えます。申請書一つから、また少人数から数千名規模での導入も可能です。顧客満足度は5年連続でNo.1(※2)。導入企業数2,000社を超え、継続利用率99.65%（※3）を誇ります。※2：出典：ITreview カテゴリーレポート ワークフローシステム部門（2026 Spring）※3：2021年7月～2022年6月までの当社実績より算出

サービスページ：https://www.collabo-style.co.jp/

会社概要

株式会社コラボスタイル

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋36階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 松本 洋介

設立：2013年7月

企業理念：ワークスタイルの未来を切り拓く

事業内容：一人ひとりが快適で働きがいを持って仕事ができるオフィス環境づくりを行うワークスタイル事業と、デジタルの力で業務の効率化、働きやすさを向上させるクラウドワークフローシステム「コラボフロー」を軸としたデジタルワークプレイス事業を展開しています。

URL：https://corp.collabo-style.co.jp/