『MIRESI：視えない未来』新規PV公開！“時間を遡り運命を変える”CONTROL9新作RPGの開発過程を発信する「軌跡」ページもオープン

Smilegate, Inc., Megaport Branch

スマイルゲート・メガポート(以下、スマイルゲート)は、CONTROL9(共同代表：チョ・スング/クォン・セウン)が開発を手掛け、自社で配信を予定している新作タイムトラベルRPG『MIRESI：視えない未来』(以下、『MIRESI』)について、新規プロモーション映像(PV)および、公式サイト内にユーザーとのコミュニケーションを目的とした「軌跡」ページを公開したことを発表いたしました。

■「エンデ」、「イツカ」、「ティエリア」と共に時間を遡り運命を変える、新規PVを公開

▼『MIRESI』 「今度こそ、この未来を迎えられるのかな。」 公式ティザーPV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Qsy8uCuQeYs ]

今回公開された新規PVは、世界が滅亡を迎える瞬間からドラマチックに幕を開けます。

「エンデ」「イツカ」「ティエリア」ら主要キャラクターたちが激しい戦闘を繰り広げる中、「エンデ」がプレイヤーである「議員」に振り返る印象的なシーンは必見です。

その後、映像は平和な世界での日常へと切り替わり、滅亡の瞬間と交錯するように描かれていきます。まさに、「時間を遡り、運命を変える」という『MIRESI』のコアコンセプトを象徴する、没入感あふれる映像に仕上がっています。

■開発状況をお知らせする新ページ「軌跡」がオープン

今回、新規PVの解禁とあわせて、公式サイト内に新たなページ「軌跡」を公開いたしました。

▼「軌跡」ページURL

https://miresi.onstove.com/ja/history(https://miresi.onstove.com/ja/history)

【「軌跡」ページで公開・発信していく主なコンテンツ】

- 開発の歩みと進化：開発過程や、ユーザーフィードバックの反映履歴- リアルイベント情報：「東京ゲームショウ」や「Anime×Game Festival」などの出展実績および今後の計画- ユーザーの皆様の声：グラフィック・戦闘・キャラクターなど各分野のアンケート結果- 開発中間報告

スマイルゲートは、この「軌跡」ページを通じた多彩な情報発信により、ユーザーの皆様との継続的かつ密なコミュニケーションの強化を図ってまいります。

【『MIRESI』開発陣と今後の展開について】

本作は、『勝利の女神：NIKKE』や『セブンナイツ2』などの主要開発メンバーが設立した「CONTROL9」が手掛ける完全新作です。数々の人気サブカルチャーゲームに携わってきた著名イラストレーター・血羅(ヒョルラ)がアートディレクターを務めることでも、すでに大きな注目を集めています。

『MIRESI』は2026年のリリースを目指し、PCやモバイルを含むマルチプラットフォームで展開予定です。詳しい情報は、公式サイトおよび公式X、公式YouTubeチャンネルにてご確認ください。

■ゲーム情報

タイトル：MIRESI : 視えない未来

ジャンル：タイムトラベルRPG

対応OS：iOS / Android / PC

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

配信日：2026年予定

■ウェブサイト情報

公式サイト

https://miresi.onstove.com/ja/home

公式X

https://x.com/Miresi_jp

公式YouTube

https://www.youtube.com/@Miresi_JP

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/