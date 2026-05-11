『試作市場＆微細・精密加工技術展』2年振り、過去最大規模の99社93小間が出展　入場登録受付中

株式会社日刊工業新聞社

会期：2026年5月28日（木）～29日（金） 10時～17時 ※最終日は16時まで

会場：大田区産業プラザPiO（東京都大田区南蒲田1-20-20）

日刊工業新聞社は上記日程にて、試作に焦点を絞った専門展「第15回 試作市場（しさくいちば）」と微細加工・精密加工に特化した専門展「微細・精密加工技術展」を開催します。

『第15回 試作市場』・・・製品開発において「試作」は、アイデアを具現化し、品質や性能を検証する重要なプロセスです。その重要性は不変であり、さらに増していくと考えられており、近年では、短納期化・多品種少量生産の進展により、試作の役割はますます高度化しています。本展では、切削、板金、樹脂などを用いた試作加工、3Dプリンタによるサンプル・造形品、試作金型、開発支援・設計ソリューションを紹介します。

『微細・精密加工技術展』・・・「微細加工」「精密加工」は、半導体、医療機器、電子部品など高い技術力が求められる分野において不可欠な基盤技術です。製品の小型化・高性能化が進む中で、その重要性は一層高まっています。本展では、レーザー加工・微細穴加工、精密プレス・鏡面加工、難削材・脆性材の高精度加工、微細加工用工具・装置・関連機器を紹介します。

各展示会テーマに沿った特別講演・出展者セミナーを実施します。つきましては、リリースをご覧のうえ、ぜひ貴社媒体にてご紹介いただくとともに、会場へのご来場をお待ちしております。

【入場登録・出展者一覧・講演/セミナー情報】

https://biz.nikkan.co.jp/eve/sb/

試作市場＆微細・精密加工技術展

■開催日時：2026年5月28日（木）～29日（金） 10時～17時 ※最終日は16時まで

■会 場：大田区産業プラザPiO（東京都大田区南蒲田1-20-20）

■入 場 料：無料（登録制）

■開催規模： 99社・団体 ／ 93小間

■主 催： 日刊工業新聞社

■公式WEBサイト：https://biz.nikkan.co.jp/eve/sb/

【特別講演１.】

◆チャンネル登録10万人突破！ 製造業におけるYouTubeマーケティング成功のカギ

日 時：5月28日（木）13:00～14:00

登壇者：石塚直哉 氏（ミスミ メビプレス編集部 セクションリーダー）

佐井暢穂 氏（ミスミ メビプレス編集部 メンバー）

石塚 氏佐井 氏

ミスミが提供する、3D CAD 設計者向けサービス“meviy（メビー）” のマーケティング活動において、これまでYouTubeやX 等のSNSを積極的に活用してきました。その中でも特に費用対効果の大きかったYouTube 施策について、施策立ち上げのコツや成功のヒントになるノウハウをお伝えします。

またセッション後半では、立ち上げから9か月でチャンネル登録者数10 万人を突破した“メビプレス編集部”チャンネルの人気企画「工場現場密着動画」にて、特に反響の大きかった取材先工場の事例を現場目線で解説します。

【特別講演２.】

◆技術力だけでなく発信力もすごい！微細・精密加工に強みを持つ試作メーカー松浦製作所にタクミセンパイが迫る！

日 時：5月29日（金）13:00～14:00

登壇者：色川 氏（松浦製作所 技術）

タクミセンパイ 服部 氏

現在の製造現場では、部品の小型化・高機能化が急速に進み、従来の加工方法だけでは対応が難しい領域が広がっています。本講演では、熟練の職人が培ってきた技と先端設備を融合させ、加工後の測定・検証まで一貫して対応できる体制を強みに、半導体・医療機器など多様な産業分野で確かな実績を築いてきた松浦製作所に迫ります。

東京都大田区に拠点を置く松浦製作所は、新製品や試作部品に求められる高度な微細加工技術に加え、SNSを活用した積極的な情報発信にも力を入れています。同社の色川氏と切削加工業界に精通したタクミセンパイの服部氏で、製造業に携わる方々が関心を寄せる「技術力×発信力」のノウハウをディスカッション形式でお届けします。

※その他、講演・セミナーの詳細はこちら

https://biz.nikkan.co.jp/eve/sb/seminar.html#se_01

【本展示会に関するお問い合わせ先】

日刊工業新聞社 西日本支社 西日本イベント事業部

E-mail：sb@nikkan.tech