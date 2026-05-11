「未婚男女の効率的な出会い方」「ザ・グローリー ～輝かしき復讐～」パク・ソンフン、2026年7月来日ファンミーティング開催決定！日本公式ファンクラブ大型リニューアル＆会員先行受付実施！

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「未婚男女の効率的な出会い方」「涙の女王」「イカゲーム」シリーズなど話題作への出演で注目を集める俳優 パク・ソンフンの2度目の来日ファンミーティングが、2026年7月26日（日）KT Zepp Yokohamaにて開催決定！

(C)BH Entertainment

さらに、ファンミーティング開催にあわせて、日本公式ファンクラブの大型リニューアルおよび有料会員サービスの開始も決定いたしました。

ヴィラン役からラブコメまで幅広い演技力で魅了し、日本でも人気急上昇中のパク・ソンフン。

ここでしか体験できない特別な時間を、ぜひお楽しみに！

■ファンミーティング概要

【公演タイトル】

PARK SUNG HOON Japan 2nd Fanmeeting（仮）

【日時】

2026年7月26日（日）

※開場・開演時間は後日発表いたします。

【会場】

KT Zepp Yokohama

（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目3－6）

【チケット】

★会員限定★

パク・ソンフン ジャパンオフィシャルファンクラブ先行チケット

12,500 円（税込）

＜特典＞

・前方座席確約

・グループフォト

・お見送り時トレカ手渡し会

◆一般チケット

14,500 円（税込）

＜特典＞

・お見送り会

【ファンクラブ先行受付】

2026年6月1日（月）18:00～

※2026年6月1日（月）18:00より開始予定の有料会員サービスへご登録いただくことで、ファンクラブ先行受付へお申し込みいただけます。

※チケット受付詳細は後日ご案内いたします。

■日本公式ファンクラブ 大型リニューアル決定！

ファンの皆さまによりお楽しみいただけるよう、日本公式ファンクラブが大型リニューアル！

会員限定コンテンツや特典を大幅に強化し、パク・ソンフンをより身近に感じていただけるファンクラブへと生まれ変わります。

毎月配信予定のスペシャルコンテンツをはじめ、継続してお楽しみいただける企画を多数準備中です。

また、新規ご入会時には会員証を発行。誕生日や更新時には特別メッセージもお届け予定です。

【ファンクラブ有料会員サービス開始】

2026年6月1日（月）18:00～

※現在無料会員にご登録いただいているお客様向けの有料会員へのお手続き方法につきましては、後日改めてご案内いたします。

※これまで無料会員向けに公開されていた一部コンテンツにつきましては、2026年6月1日（月）以降、有料会員限定コンテンツとしてご提供予定です。

【年会費】

6,600円（税込）

【会員特典】

・ファンクラブ会員証発行

・チケット優先販売（抽選含む）※主催者の協力が得られた公演に限ります。

・会員限定ページ閲覧（月間コンテンツ）

・会員限定イベントのご案内

・誕生日お祝いメール配信

・更新特典メール配信

・最新NEWS配信（ドラマ・映画・メディア出演情報など）

※会員特典内容は2026年5月時点の内容となります。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

続報はファンクラブサイトおよび公式SNSにて順次お知らせいたしますので、ぜひご期待ください！

■パク・ソンフン日本公式ファンクラブ

https://parksunghoon.jp/

■パク・ソンフン日本公式X

https://x.com/PARKSUNGHOON_JP

＜プロフィール＞

パク・ソンフン（PARK SUNG HOON）

1985年2月18日生まれ

2008年俳優デビュー

[代表作]

・「未婚男女の効率的な出会い方」

・「イカゲーム」シリーズ2、3

・「涙の女王」

・「誘拐の日」

・「ラブ・パッセンジャー ～私たちの恋愛事情～」

・「ザ・グローリー ～輝かしき復讐～」

・「恋の始まりは出馬から!?～すべき就職はしないで出師表～」

・「サイコパス ダイアリー」

・『コンジアム』

・「たった一人の私の味方」