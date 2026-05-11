出資確約型事業共創プログラム『Spark-Edge For Next Challengers』出資上限額を最大1,000万円に拡大

NTT西日本株式会社

NTT西日本株式会社（代表取締役社長：北村 亮太、以下、NTT西日本）とNTTファイナンス株式会社（代表取締役社長：伊藤 正三、以下、NTTファイナンス）は、NTT西日本が運営するオープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE（クイントブリッジ）」において、社会課題の解決と未来社会の創造に挑むスタートアップを対象とした出資確約型事業共創プログラム『Spark-Edge For Next Challengers(スパークエッジフォーネクストチャレンジャーズ)』（以下、本プログラム）の第２弾を2026年5月11日（月）から開始します。

第２弾では、出資上限額を500万円から1,000万円へと引き上げるとともに、別途PoC費用も提供することを前提としたプログラムへと大きくアップデートしました。今回はGX（グリーントランスフォーメーション）領域をテーマとし、NTT西日本の事業開発チームとともに、各種検証を通じて事業の成長拡大をめざすパートナー企業を募集します。

本プログラムの第1弾※1では、応募から約2か月という短期間で、NTT西日本との事業共創をめざすパートナー企業3社を採択しました。さらに、そのうち2社に対してはNTTファイナンスより出資を実行しています※2※3※4。現在はビジネス検証を進めており、事業化に向けた具体的な取り組みも着実に進展しています。

第2弾では、あらかじめPoC環境を整備することで、より短期間で事業化判断が可能な設計とするとともに、NTTファイナンスからの出資上限額を従来の500万円から1,000万円へ拡大しました。これにより、スタートアップとの共創を一層加速させ、NTT西日本グループのアセットを活用しながら、スピード感を持った事業化を推進してまいります。

※1 プログラム第１弾の詳細はこちら https://www.quintbridge.jp/program/detail/202504211300.html

※2 第１弾テーマ１.の採択・出資に関するプレスリリース https://www.ntt-west.co.jp/news/2509/250930a.html

※3 第１弾テーマ２.の採択に関するプレスリリース https://www.ntt-west.co.jp/news/2511/251105a.html

※4 第１弾テーマ２.の出資に関するプレスリリース https://www.ntt-west.co.jp/news/2512/251226a.html

１．プログラム概要

社会課題解決と未来社会創造に取り組むスタートアップへの出資確約型事業共創プログラムです。

募集テーマにエントリーいただいた企業の中から、NTT西日本にて書類選考を実施し、書類選考を通過した企業はNTT西日本およびNTTファイナンスと複数回の面談を行い、パートナー企業を決定します。パートナー企業が希望する場合に、NTTグループのコーポレートベンチャーキャピタルであるNTTファイナンスより出資を行います。

採択後、パートナー企業はNTT西日本とPoCを行い、その結果を踏まえて事業化フェーズへの移行を検討します。なお、必要に応じて、出資とは別枠で、NTT西日本にて最大500万円のPoC費用をご用意しております。また、採択後事業化した企業に対してはNTTファイナンスより追加の出資検討を行います。

※書類選考通過企業のうち、応募企業が希望する場合には、面談選考前にカジュアル面談を実施します。

※事業化検討後は、NTT西日本グループとのサービス開発やジョイントベンチャー、M＆Aなども視野に入れた取り組みを予定しています。

２．募集テーマ

ネイチャーポジティブビジネス

～自然への影響の可視化～

水不足や原材料高騰、サプライチェーンの寸断等、自然資本の劣化はすでに企業活動の前提を揺るがしています。

私たちは、自然への影響を可視化し、サステナビリティを経営戦略として実装するモデルを共創で実現したいと考えています。

３．募集要項

募集期間 ：2026年5月11日（月）～2026年6月5日（金）

応募資格 ：NTT西日本とPoCならびに事業共創の検討をいただくことができ、継続的な事業提

携をめざせる企業

採択パートナー企業数：原則１社

応募方法 ：下記WEBサイトよりご応募ください。

（URL：https://www.quintbridge.jp/program/detail/202605111500.html）

事務局への応募書類提出をもって、応募完了となります。

※詳しい応募方法についてはWEBサイトをご確認ください。

募集テーマ詳細については下記よりご確認ください。

（URL：https://www.quintbridge.jp/program/detail/202605111501.html）

4．参加メリット

・NTTファイナンスによる採択企業への最大1,000万円の出資、共創状況に応じた追加出資の検討

・NTTグループのフィールドを活用したPoCの実施

・オープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE」の活用（実証実験フィールド、金融機関や事業会

社等の連携パートナーとのネットワーク等）

・ニュースリリース等での広報、対外発表を通じた採択企業のブランディング向上に貢献

・採択の有無に関わらず、プログラム外でもNTTグループの関連部署との議論機会の提供（適宜）

5．選考基準

書類選考および面談選考では、応募企業の魅力とNTT西日本との共創シナジーの観点から総合的に判断します。

１．応募企業の魅力

・体制／メンバー

・プロダクト・サービスの新規性／優位性

・事業の市場性／収益性

２．NTT西日本との共創シナジー

・共創アイデア（仮説）の新規性／優位性

・PoCプランの具体性

※PoCプランの具体性の項目については、面談選考の中で確認させていただきます。

６．社長メッセージ

北村 亮太

NTT西日本株式会社 代表取締役社長 社長執行役員

NTT西日本では「愛される未来へつなげよう」をコーポレートスローガンに掲げ、「安心・安全・信頼」と「最先端の技術」で豊かな未来社会の共創することに力を入れています。

昨年開始した出資確約型事業共創プログラム「Spark-Edge」第１弾ではコンテンツ領域で3社を採択し、事業共創を推進するなど着実な成果が生まれています。

これを踏まえ、第2弾では出資額を拡大した上で、注力領域であるGXをテーマに、スタートアップの皆さまと社会課題解決と新たな価値創出に取り組んでまいります。

『Spark-Edge』は、資金支援にとどまらず、NTT西日本のアセットや顧客基盤、フィールドを活用し、事業を共に創るプログラムです。

持続可能な社会の実現と新たなビジネス創出にともに挑戦していきましょう！

伊藤 正三

NTTファイナンス株式会社 代表取締役社長

出資プログラム『Spark-Edge』について、好評だった第1弾に続き、第2弾が実施されることを嬉しく思います。

第2弾では出資上限額を1,000万円とすることで、スタートアップの皆様の事業発展に向けた資金面でのサポートを一層強化いたしました。

NTTファイナンスは、NTTグループの金融中核会社として数多くのスタートアップへ投資し成長を後押ししてきました。

その知見を活かし、NTT西日本とともに志あるスタートアップの皆様の社会課題の解決と持続可能な未来の実現を全力でサポートします！

＜本件に関する応募企業からのお問い合わせ先＞

ＮＴＴ西日本株式会社 ミライ事業共創室 （鈴木・西崎・西垣）

MAIL：quintbridge@west.ntt.co.jp