葬儀社の選び方、1位は「互助会・会員サービス経由」。重視するポイントは「近さ」「料金の明確さ」が上位に

株式会社NEXER

■葬儀社選びと事前相談、実際の経験者はどう選び、どう備えていたのか

人生のなかで葬儀を執り行う機会は、そう何度もありません。

多くの人にとっては、初めての経験が突然やってくるものです。

だからこそ「どの葬儀社に頼めばいいのか」「事前に何か準備しておくべきなのか」という迷いは、実際に経験した人ほど感じやすいのかもしれません。

そこで今回は、広島での家族葬・葬儀・お葬式「斎場白島会館」と共同で、事前調査で「喪主または葬儀を執り行った経験がある」と回答した全国の男女182名を対象に「葬儀社選びと事前相談」についてのアンケートをおこないました。





※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと斎場白島会館による調査」である旨の記載

・斎場白島会館（https://www.so-gi.co.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://www.so-gi.co.jp/blog/6794/）へのリンク設置





「葬儀社選びと事前相談に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月10日 ～ 4月14日

調査対象者：事前調査で「喪主または葬儀を執り行った経験がある」と回答した全国の男女

有効回答：182サンプル

質問内容：

質問1：葬儀社をどのように選びましたか？

質問2：その選び方を選んだ理由を教えてください。

質問3：葬儀社を選ぶ際に重視したポイントは何ですか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：葬儀社に事前相談をしたことがありますか？

質問6：事前相談をしてよかったと感じた点は何ですか？（複数回答可）

質問7：相談しなかった理由は何ですか？（複数回答可）

質問8：葬儀社を選ぶ際、または事前相談をする際に、どのような情報やサポートがあれば安心できますか？

質問9：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。



■24.2％が「互助会・会員サービス経由」で葬儀社を選択

まず、葬儀を経験した方がどのように葬儀社を選んだのかを聞いてみました。

最も多かったのは「互助会・会員サービス経由」で24.2％となりました。

次いで「以前から決めていた」が20.9％、「近所にあった葬儀社を選んだ」が17.6％と続きます。

一方で「インターネットで探した」と回答した人は6.0％にとどまりました。

デジタルで探すよりも、既存の人間関係や積み立てといった「事前のつながり」をきっかけに選ぶ傾向がうかがえます。

それぞれの選び方を選んだ理由も聞いてみたので、一部を紹介します。



「互助会・会員サービス経由」と回答した方

・葬儀社の積立に入っていた。（40代・男性）

・父が会社で入っていたから。（50代・女性）

・費用が抑えられそうだったので。（60代・女性）

「以前から決めていた」と回答した方

・亡くなった者の希望。（40代・女性）

・祖父の時も親の時も利用していたことと、ホールが家から近いから。（50代・女性）

・会員になっていたので安くできたため。（60代・男性）

「近所にあった葬儀社を選んだ」と回答した方

・以前からお世話になっていたところだったから。（50代・男性）

・自宅から近いセレモニーホールを選んだ。（60代・男性）

・JAの正組合員なので、農協会館を優先的に使えた。（60代・女性）

事前に積み立てや会員登録をしていたという家庭の事情、周囲からの紹介、そして時間的な余裕がなかったという声が目立ちました。じっくり比較して選ぶというよりも、身近な選択肢の中から決めざるを得なかったというケースが少なくないようです。

■26.4％が重視したのは「自宅や会場からの近さ」

続いて、葬儀社を選ぶ際に重視したポイントを聞いてみました。

最も多かったのは「自宅や会場からの近さ」で26.4％でした。

次いで「料金の明確さ」が23.6％、「実績や信頼感」が15.9％と続きます。

重視した理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。



「自宅や会場からの近さ」と回答した方

・家族葬だったから。（40代・男性）

・家と斎場を行き来しやすく便利だから。（50代・女性）

・参列者が来やすいから。（60代・男性）

「料金の明確さ」と回答した方

・ぼったくりの話をよく聞くので。（30代・女性）

・ペン一個500円はありえない。（40代・男性）

・初めての葬儀だったため、費用が明確でない葬儀社は選択から外した。（60代・男性）

「実績や信頼感」と回答した方

・実績がないと不安になる。（30代・女性）

・実績があるといろいろな対応に応じられるから。（40代・男性）

・実績が少ないとスタッフの対応が不安なので。（60代・女性）

料金の明確さを挙げた方からは、追加料金への不安や相場のわかりにくさ、不明瞭な請求への警戒感といった切実な思いがうかがえます。冷静に比較検討するのが難しいタイミングだからこそ、「わかりやすさ」が大きな安心材料になっているのではないでしょうか。

■76.9％が「事前相談をしたことがない」と回答

続いて、葬儀社に事前相談をしたことがあるかを聞いてみました。

「ある」が23.1％、「ない」が76.9％という結果になりました。

さらに、事前相談を「したことがある」と回答した方に、よかったと感じた点を聞いてみました。

最も多かったのは「費用の目安がわかった」で69.0％でした。

次いで「葬儀の流れが理解できた」が57.1％、「希望する葬儀の形を相談できた」が42.9％、「スタッフの対応を事前に確認できた」が35.7％と続いています。

事前相談では、費用の目安を把握できることに加え、葬儀の流れや希望を事前に確認できるため、安心感にもつながることがわかります。



■相談しなかった理由は「必要性を感じていなかった」

続いて、事前相談を「したことがない」と回答した方に、その理由を聞いてみました。

最も多かったのは「必要性を感じていなかった」で60.7％でした。

次いで「何を相談すればよいかわからなかった」が21.4％、「時間がなかった」が14.3％、「縁起でもないと感じた」が11.4％となっています。

事前相談をしない背景には、葬儀について前もって考えることへの抵抗感に加え、何を相談すればよいのかわからないという戸惑いもあることがうかがえます。

■54.9％が「明確な料金プラン」があれば安心と回答

最後に、葬儀社を選ぶ際や事前相談をする際に、どのような情報やサポートがあれば安心できるかも聞いてみました。

最も多かったのは「明確な料金プラン」で54.9％でした。

次いで「家族葬・一般葬など形式ごとの違いの説明」が13.7％、「実際の葬儀事例」が6.0％と続いています。

具体的な理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

「明確な料金プラン」と回答した方

・お金は大事だと思う。（30代・女性）

・葬儀は料金があいまいなので明確な料金設定が必要となる。（40代・男性）

・基本のプランのほかにオプションがいろいろあり、それらをつけているときりがないので、だいたいどんなものかわかるといいと思います。（60代・男性）

「家族葬・一般葬など形式ごとの違いの説明」と回答した方

・どのような方法があるか参考にしたい。（50代・男性）

・亡くなってからではする事が多く、選んでいる時間が無い。（50代・女性）

・違いがわからないとプランが決まらないため。（60代・男性）

「実際の葬儀事例」と回答した方

・初めての体験なので。（60代・男性）

・全般的に抑えたい。（60代・男性）

・葬儀事例を見せてもらえば、規模に対する料金が明確になるから。（60代・男性）

料金のわかりやすさを求める声がとくに強いことが伝わってきます。

あわせて、葬儀の形式ごとの違いや実際の事例など、比較や判断に役立つ具体的な情報を求める方もいることがわかりました。

急な場面でも落ち着いて選べるよう、事前に必要な情報へ触れられる環境が求められているといえそうです。



■まとめ

今回の調査では、葬儀社選びで「互助会・会員サービス経由」と回答した方が24.2％いました。重視した点では「自宅や会場からの近さ」と「料金の明確さ」が上位となっています。

また、76.9％が事前相談をしたことがないと答えており、事前に情報を得る機会を持っていない方が多い実態も見えてきました。その一方で、事前相談をした方の69.0％は「費用の目安がわかった」と回答しています。

葬儀は突然訪れるものです。

だからこそ、元気なうちに料金や葬儀の流れを知っておくことが、いざというときの安心につながるのではないでしょうか。







＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと斎場白島会館による調査」である旨の記載

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【斎場白島会館について】

住所:広島市中区白島中町4-20

電話:082-227-9988





【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作