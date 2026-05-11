「高速の出口間違い」「駐車場所が不明」…ドライブ経験者の3人に1人が失敗経験アリ！

株式会社NEXER

■ドライブ中の失敗・ハプニングのリアル

休日のドライブや旅行先での運転は、楽しい時間であると同時に、思わぬトラブルがつきものです。道に迷ったり、ガス欠になりそうになったり、誰しも一度はヒヤッとした経験があるのではないでしょうか。

ということで今回はグーネット中古車と共同で、事前調査で「ドライブをしたことがある」と回答した全国の男女500名を対象に「ドライブ中にやってしまった失敗エピソード」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとグーネット中古車による調査」である旨の記載

・グーネット中古車（https://www.goo-net.com/）へのリンク設置

「ドライブ中にやってしまった失敗エピソードに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月22日 ～ 5月1日

調査対象者：事前調査で「ドライブをしたことがある」と回答した全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：ドライブ中に失敗やハプニングを経験したことはありますか？

質問2：どのような失敗・ハプニングを経験しましたか？（複数回答可）

質問3：特に印象に残っている失敗・ハプニングを教えてください。

質問4：その失敗にはどのように対処しましたか？

質問5：ドライブで失敗しないために気をつけていることはありますか？

質問6：ドライブで失敗しないために、普段から気をつけていることを選んでください。（複数回答可）

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■33.2％が、ドライブ中に「失敗やハプニングを経験したことがある」と回答

まず、ドライブ中に失敗やハプニングを経験したことがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は33.2％、「ない」と回答した方は66.8％でした。

ドライブ経験者のおよそ3人に1人が、何らかの失敗やハプニングを経験していることがわかります。

運転中は、道に迷ったり、急な渋滞に巻き込まれたりするなど、予想外の出来事が起こることもあります。決して少なくない方が、ドライブ中のトラブルを経験しているようです。

■60.2％が「道に迷った」と回答

続いて、「ドライブ中に失敗やハプニングを経験したことがある」と回答した方に、どのような失敗・ハプニングを経験したのかを聞いてみました。

最も多かったのは「道に迷った」で60.2％でした。

次いで「渋滞に巻き込まれた」が47.0％、「天候によるトラブル（大雨・雪など）」が28.3％という結果になりました。

特に印象に残っている失敗・ハプニングについて具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

特に印象に残っている失敗・ハプニングを教えてください。

・冠水してエンジンが変な音がして車が壊れると思った。（30代・女性）

・渋滞により、ホテルのチェックイン時間が遅くなってしまった。（30代・女性）

・ガソリンが少なくなったことを示すランプがついた。（40代・男性）

・ライトをつけっぱなしにしてバッテリ上がる。（40代・男性）

・ゲリラ豪雨でワイパーが効かなくなって怖い思いをした。止まるにも空き地もないし、路肩でも怖いので止まれなかった。（50代・女性）

・高速の出口を出るのを忘れて、次の出口を出てから元の道に戻るのに迷ってしまった。（50代・男性）

道迷いや渋滞といった比較的よくあるトラブルから、車両の故障につながりかねないトラブルまで、内容はさまざまでした。

続いて、その失敗にどのように対処したのかを聞いてみたので、一部を紹介します。

「道に迷った」と回答した方

・通りすがりの人に聞いた。（20代・女性）

・方向転換して元の道に戻れた。（30代・女性）

・地図で調べてなんとか戻った。（40代・女性）

「渋滞に巻き込まれた」と回答した方

・電話して遅くなることを伝えた。（30代・女性）

・どうすることもできず ただひたすら我慢。（40代・女性）

・解消するまで待った。（50代・男性）

「天候によるトラブル（大雨・雪など）」と回答した方

・JAFを呼んでレッカー移動した。（40代・男性）

・前の車について走った。（50代・男性）

道に迷った際は、周囲の人に聞いたり地図で調べたりして対処する方が多く見られました。

渋滞に巻き込まれた場合は、到着が遅れることを連絡したうえで、解消するまで待つしかなかったという声が目立ちます。

天候によるトラブルでは、JAFなどの専門サービスに依頼した方もいました。

状況によっては自力での対応が難しいため、無理に走行を続けず、安全を確保する判断も大切だといえそうです。

■37.2％が、ドライブで失敗しないために「気をつけていることがある」と回答

続いて、ドライブで失敗しないために普段から気をつけていることがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」が37.2％、「ない」が62.8％でした。

意識的に対策をしている方は4割弱にとどまる結果となっています。

あわせて「ドライブで失敗しないために気をつけていることがある」と回答した方に、普段から気をつけていることを選んでもらいました。

最も多かったのは「事前にルートを確認する」で64.0％でした。

次いで「無理なスケジュールを立てない」が57.0％、「天候や交通情報を事前に確認する」が47.8％と続きます。

上位3項目はいずれも「事前準備」に関する内容でした。

このことから、出発前にルートやスケジュール、天候・交通情報を確認しておくことが、ドライブでの失敗を防ぐうえで重要だと考える方が多いことがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、ドライブ経験者の3人に1人が、何らかの失敗やハプニングを経験していることがわかりました。失敗の内容は、道迷いや渋滞といったルートに関するものから、バッテリー上がりなどの車両トラブルまでさまざまです。

対策をしている方の多くは、「事前にルートを確認する」「無理なスケジュールを立てない」など、出発前の準備を重視していました。一方で、実際にトラブルが起きた際には、JAFやロードサービスといった専門サービスに頼るケースも多く見られます。

楽しいドライブにするためには、日頃から愛車の状態に目を向け、万一のトラブルに備えておくことが大切です。自分のライフスタイルに合った車との付き合い方を見つけることで、より安心してドライブを楽しめるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとグーネット中古車による調査」である旨の記載

・グーネット中古車（https://www.goo-net.com/）へのリンク設置

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