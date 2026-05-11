結婚式を挙げた人の約48％が選んだのは「神前式」！式場選びで重視するのは「費用」「会場の雰囲気」「ロケーション」が上位に

株式会社NEXER

■結婚式スタイル、みんなはどう選んでいる？

人生の大きな節目となる結婚式。

挙式スタイルや式場の選び方には、その人の価値観や想いが色濃く反映されます。

チャペル式に憧れる人、和装で神前式を選ぶ人、形式にとらわれず人前式を選ぶ人。

選択肢が多いからこそ、「みんなはどんな基準で選んでいるのだろう？」と気になる方も多いのではないでしょうか。

ということで今回は岩手の結婚式場・ウエディングの花巻温泉ウエディングと共同で、事前調査で「結婚式を挙げたことがある」と回答した全国の男女300名を対象に「結婚式スタイルの選び方」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと岩手の結婚式場・ウエディングの花巻温泉ウエディングによる調査」である旨の記載

・岩手の結婚式場・ウエディングの花巻温泉ウエディング（https://wedding.hanamakionsen.co.jp/）へのリンク設置

「結婚式スタイルの選び方に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月22日 ～ 4月30日

調査対象者：事前調査で「結婚式を挙げたことがある」と回答した全国の男女

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：選んだ挙式スタイルは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：結婚式には、どの関係性の人まで呼びましたか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：式場を選ぶ際に重視したポイントは何ですか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：理想の式場の「雰囲気・ロケーション」はどんなイメージですか？（複数回答可）

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■47.7％が、選んだ挙式スタイルは「神前式」と回答

まず、選んだ挙式スタイルについて聞いてみました。

最も多かった回答は「神前式」で47.7％でした。

次いで「チャペル式」が33.7％、「人前式」が8.3％と続きます。

そのほか「神社式」は6.7％、「その他」は3.7％という結果でした。

選んだ理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

「神前式」と回答した方

・日本人らしさを感じられると思ったから。（30代・女性）

・日本式な結婚式を挙げたかったから。（40代・男性）

・ドレスより着物が着たかったから。（50代・女性）

「チャペル式」と回答した方

・チャペルに一目惚れしたから。（30代・女性）

・落ち着いた雰囲気で心に残りやすいから。（30代・男性）

・チャペルであげるのが昔からの夢だったので。（40代・女性）

「人前式」と回答した方

・周りの人に認めてもらいたかったから。（30代・女性）

・会場が気に入ったし、予算に合ったから。（50代・女性）

・一番自分達に合ってると思ったから。（50代・女性）

「憧れ」や「昔からの夢」といった理由から挙式スタイルを選んだ方がいる一方で、「日本人らしさを感じたい」「和装で挙げたい」など、伝統的な雰囲気を重視する声も見られました。

挙式スタイルの選び方には、結婚式にどのような雰囲気や意味を求めるかが表れているようです。

■36.0％が、結婚式に呼んだのは「親族」までと回答

続いて、結婚式にどの関係性の人まで呼んだのかを聞いてみました。

最も多かった回答は「親族」で36.0％でした。

次いで「職場の人」が33.3％、「友人」が21.0％と続きます。

そのほか「恩師」は4.0％、「近所・地域の知人」は3.7％、「その他」は2.0％という結果でした。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「親族」と回答した方

・大勢に祝われるのも照れくさいし面倒だった。（30代・女性）

・コロナ禍だったから。（30代・女性）

・身内で済ませたかったから。（40代・女性）

「職場の人」と回答した方

・職場で夫と出会ったから。（40代・女性）

・身内だけではなく、一般的な式だったので、親族、友人、職場関係の人までよびました。（40代・女性）

「友人」と回答した方

・会社関係は嫌だから。（30代・男性）

・友達は大切だから。（40代・女性）

・職場は退職後だったから。（40代・女性）

親族を中心としたこぢんまりとした式から、職場や友人まで幅広く呼ぶ式まで、招待範囲は人それぞれです。「身内で済ませたかった」「コロナ禍だったから」と少人数を選んだ方もいれば、「職場で出会った」「友達は大切だから」と縁のある人を呼んだ方もいるようです。

■21.3％が式場選びで重視したのは「費用」と回答

続いて、式場を選ぶ際に重視したポイントについて聞いてみました。

最も多かったのは「費用」で21.3％でした。

次いで「会場の雰囲気」が18.7％、「ロケーション」が17.0％、「アクセス」が15.7％と続き、上位4つで全体の7割以上を占めています。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「費用」と回答した方

・あまりお金をかけず、旅行に費用を回したかったから。（40代・男性）

・節約したかった。（40代・女性）

・予算内に収めたいから。（50代・女性）

「会場の雰囲気」と回答した方

・雰囲気が大事。（30代・女性）

・会場の雰囲気により挙式の雰囲気も大きく変わってくと思ったから。（40代・男性）

・自分の理想を叶えたかった。（50代・女性）

「ロケーション」と回答した方

・一番自分達にも来てもらった方にも印象が残るのは景色だと思ったので、他の譲れない候補もあったが、ロケーションは必ず確認していた。（30代・女性）

・海が見えるチャペルにしたかったから。（30代・女性）

・遠方からの人も多かったので、便がいいところがよかったので。（40代・女性）

「アクセス」と回答した方

・呼んだ人たちはあまり来づらい交通手段だと不便だと思ったから。（30代・女性）

・遠方の親戚もいたので、出来るだけアクセスの良い式場を選んだ。（50代・男性）

費用を重視した方からは、「予算を抑えたい」「ほかのことにお金を回したい」といった現実的な声が多く見られました。会場の雰囲気やロケーションを重視した方からは、「思い出に残る一日にしたい」「理想の雰囲気を叶えたい」といった声が寄せられています。

式場選びでは、自分たちの希望だけでなく、遠方から訪れるゲストへの配慮も大切にしながら検討している様子がうかがえます。

■理想の雰囲気・ロケーションは「都市型」が23.0％でトップ

最後に、理想の式場の雰囲気・ロケーションのイメージについて聞いてみました。

最も多かったのは「都市型」で23.0％でした。

次いで「庭園」が21.0％、「ホテルウェディング」が18.7％、「アットホームな貸切空間」が18.3％と続きます。

「都市型」がトップではあるものの、上位の項目には大きな差がありません。

都会的で洗練された空間を理想とする方がいる一方で、緑に囲まれた庭園や、ホテルならではの格式ある雰囲気に魅力を感じる方も多いようです。

また、少人数で温かく祝える「アットホームな貸切空間」を選ぶ方も一定数見られました。結婚式に求める雰囲気やロケーションは、夫婦の価値観や招待するゲストとの過ごし方によって多様化していることがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、結婚式を挙げた方の約48％が「神前式」を選んでいることがわかりました。

式場選びで重視したポイントは、「費用」「会場の雰囲気」「ロケーション」「アクセス」が僅差で並んでいます。挙式スタイルには、「昔からの憧れ」や「伝統を大切にしたい」という想いなど、その人ならではの価値観が反映されているようです。

また、理想の雰囲気やロケーションについても、「都市型」「庭園」「ホテルウェディング」などが上位に並びました。結婚式に求めるイメージが多様化していることがうかがえます。

これから式場選びを始める方は、自分たちのこだわりを大切にしながら、歴史ある建物の趣や自然に包まれたロケーション、温泉地ならではのくつろぎなど、幅広い選択肢から納得のいく場所を探してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと岩手の結婚式場・ウエディングの花巻温泉ウエディングによる調査」である旨の記載

・岩手の結婚式場・ウエディングの花巻温泉ウエディング（https://wedding.hanamakionsen.co.jp/）へのリンク設置

【花巻温泉ウエディングについて】

社名：花巻温泉株式会社

所在地：〒025-0304 岩手県花巻市湯本1-125

代表取締役社長：田辺 利也

Tel：0198-37-2244

URL：https://wedding.hanamakionsen.co.jp/

事業内容：1927年（昭和2年）創業の東北有数の総合リゾート企業。花巻温泉は敷地全体が岩手県立自然公園という風光明媚なロケーション。春は園内500本の桜並木が、初夏と秋には5,000坪の敷地に6,000株のバラが咲き誇る「バラ園」が人気です。

「花巻温泉ウエディング」では、東北有数の温泉リゾートを舞台に、家族やゲストと記念旅行のように過ごしながら晴れの日を迎えられるステイウエディングを提供しています。

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作