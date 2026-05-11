泡盛大好き芸人が贈る新プロジェクト「探究泡盛」が始動! ガレッジセール・川田らによる「川ちゃん島飲み会～泡盛でカリーさびら～」開催決定!
株式会社よしもとエンタテインメント沖縄は、沖縄が誇る伝統酒・泡盛の魅力を多角的に発信する新プロジェクト「探究泡盛」を始動します。本プロジェクトは、2025年に「泡盛マイスター」の資格を取得したガレッジセール・川田広樹を中心に、同じくマイスター資格を持つ後輩芸人・島智大（浦添ウインドゥ）が、泡盛の奥深い世界を「探究」していく試みです。その第1弾（1合目）として、2026年5月30日（土）、那覇市の「LIVE SPOT APACHE」にてトークライブ「川ちゃん島飲み会～泡盛でカリーさびら～」を開催します。
「探究泡盛」プロジェクト始動の背景
よしもとエンタテインメント沖縄では、エンターテインメントの力を通じて沖縄の文化・伝統を次世代へ繋ぐ活動を推進しています。プロジェクトの核となるガレッジセール・川田は、生活拠点を故郷・沖縄へ移し、趣味である釣りやキャンプを通じて泡盛に親しむ中で、その歴史や奥深さに魅了され、専門資格である「泡盛マイスター」を取得しました。一方、福岡から移住した島は、当初苦手だった泡盛の魅力にいつの間にか惹き込まれ、同じくマイスターを取得。経緯の異なる二人が、それぞれの視点から「泡盛を様々に楽しみ、その魅力を発見する」ことを目的として、本プロジェクトを立ち上げました。
今後の展開：定期ライブとSNSで泡盛の「いま」を発信
「もっと色々な泡盛を知りたい！」という情熱のもと、定期的なライブイベントの開催に加え、SNSを通じた情報発信など多角的な活動を展開します。泡盛業界関係者の全面協力により、専門的な知見とエンターテインメントを融合させた、深く楽しい時間を提供します。
プロフィール・本人コメント
川田広樹（ガレッジセール）
1973年生まれ、那覇市出身、ゴリとガレッジセールを結成。
2025年に沖縄県知事認証の公式資格「泡盛マイスター」を取得。
大阪から沖縄に拠点を移し、趣味のバイク・泡盛・キャンプを満喫しつつ、沖縄の課題に向き合っている。
川田・コメント
若い世代で泡盛離れが進む中、改めて泡盛の素晴らしさや美味しさを広めていきます。
約80年前、先人が焼け野原から麹菌を見つけ、今でも受け継がれる泡盛。
泡盛を徹底的に深掘りして沢山の人達と、このイベントを楽しみたいと思います。
皆様、お待ちしております。
島智大（浦添ウインドゥ）
1986年生まれ、福岡県久留米市出身。
沖縄出身の積と共にお笑いコンビ浦添ウィンドウを結成。NSC沖縄1期生。
那覇市栄町の居酒屋に務め、お酒に詳しい。2026年「泡盛マイスター」資格取得。
島・コメント
泡盛との出会いは、偶然でした。飲めば飲むほど魅了され、もっと知りたい存在に。
マイスターの勉強は楽しくやれましたし、語りたいというよりは、色々な方と一緒に楽しみたいなと。県内外問わず、『泡盛』の魅力を微力なが伝えられたらと思ってます。
“探究泡盛” 1合目 「川ちゃん島飲み会 ～泡盛でカリーさびら～」概要
日時（1合目）：2026年5月30日（土）13:30開場／14:00開演
出演者：ガレッジセール 川田、浦添ウインドゥ 島
ゲスト：佐久本学（瑞泉酒造）、河口哲也（泡盛新聞編集長）
会場：LIVE SPOT APACHE（那覇市松山1-34-3カクテルプラザ６F)
チケット発売中：前売3000円／当日3500円（ドリンク代別）
FANYチケット：https://ticket.fany.lol/reception/41053/36944
お問い合わせ：よしもとエンタテインメント沖縄 098-861-5141（平日10:00～18:00）
会場では、泡盛マイスターオススメのカクテルなどもお楽しみいただけます
◆今後のライブ日程：2合目 8月29日（土）、3合目 11月28日（土）、 4合目 2027年2月27日（土）
毎回多彩なゲストをお迎えし、お客様と一緒に泡盛を深めます!!
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