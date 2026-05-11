泡盛大好き芸人が贈る新プロジェクト「探究泡盛」が始動! ガレッジセール・川田らによる「川ちゃん島飲み会～泡盛でカリーさびら～」開催決定!

吉本興業株式会社

株式会社よしもとエンタテインメント沖縄は、沖縄が誇る伝統酒・泡盛の魅力を多角的に発信する新プロジェクト「探究泡盛」を始動します。本プロジェクトは、2025年に「泡盛マイスター」の資格を取得したガレッジセール・川田広樹を中心に、同じくマイスター資格を持つ後輩芸人・島智大（浦添ウインドゥ）が、泡盛の奥深い世界を「探究」していく試みです。その第1弾（1合目）として、2026年5月30日（土）、那覇市の「LIVE SPOT APACHE」にてトークライブ「川ちゃん島飲み会～泡盛でカリーさびら～」を開催します。

「探究泡盛」プロジェクト始動の背景

よしもとエンタテインメント沖縄では、エンターテインメントの力を通じて沖縄の文化・伝統を次世代へ繋ぐ活動を推進しています。プロジェクトの核となるガレッジセール・川田は、生活拠点を故郷・沖縄へ移し、趣味である釣りやキャンプを通じて泡盛に親しむ中で、その歴史や奥深さに魅了され、専門資格である「泡盛マイスター」を取得しました。一方、福岡から移住した島は、当初苦手だった泡盛の魅力にいつの間にか惹き込まれ、同じくマイスターを取得。経緯の異なる二人が、それぞれの視点から「泡盛を様々に楽しみ、その魅力を発見する」ことを目的として、本プロジェクトを立ち上げました。

今後の展開：定期ライブとSNSで泡盛の「いま」を発信

「もっと色々な泡盛を知りたい！」という情熱のもと、定期的なライブイベントの開催に加え、SNSを通じた情報発信など多角的な活動を展開します。泡盛業界関係者の全面協力により、専門的な知見とエンターテインメントを融合させた、深く楽しい時間を提供します。

プロフィール・本人コメント

川田広樹（ガレッジセール）

1973年生まれ、那覇市出身、ゴリとガレッジセールを結成。

2025年に沖縄県知事認証の公式資格「泡盛マイスター」を取得。

大阪から沖縄に拠点を移し、趣味のバイク・泡盛・キャンプを満喫しつつ、沖縄の課題に向き合っている。

川田・コメント

若い世代で泡盛離れが進む中、改めて泡盛の素晴らしさや美味しさを広めていきます。

約80年前、先人が焼け野原から麹菌を見つけ、今でも受け継がれる泡盛。

泡盛を徹底的に深掘りして沢山の人達と、このイベントを楽しみたいと思います。

皆様、お待ちしております。

島智大（浦添ウインドゥ）

1986年生まれ、福岡県久留米市出身。

沖縄出身の積と共にお笑いコンビ浦添ウィンドウを結成。NSC沖縄1期生。

那覇市栄町の居酒屋に務め、お酒に詳しい。2026年「泡盛マイスター」資格取得。

島・コメント

泡盛との出会いは、偶然でした。飲めば飲むほど魅了され、もっと知りたい存在に。

マイスターの勉強は楽しくやれましたし、語りたいというよりは、色々な方と一緒に楽しみたいなと。県内外問わず、『泡盛』の魅力を微力なが伝えられたらと思ってます。

“探究泡盛” 1合目 「川ちゃん島飲み会 ～泡盛でカリーさびら～」概要

日時（1合目）：2026年5月30日（土）13:30開場／14:00開演

出演者：ガレッジセール 川田、浦添ウインドゥ 島

ゲスト：佐久本学（瑞泉酒造）、河口哲也（泡盛新聞編集長）

会場：LIVE SPOT APACHE（那覇市松山1-34-3カクテルプラザ６F)

チケット発売中：前売3000円／当日3500円（ドリンク代別）

FANYチケット：https://ticket.fany.lol/reception/41053/36944

お問い合わせ：よしもとエンタテインメント沖縄 098-861-5141（平日10:00～18:00）

会場では、泡盛マイスターオススメのカクテルなどもお楽しみいただけます

◆今後のライブ日程：2合目 8月29日（土）、3合目 11月28日（土）、 4合目 2027年2月27日（土）

毎回多彩なゲストをお迎えし、お客様と一緒に泡盛を深めます!!

◆SNS：note、YouTube、Instagram：酒蔵レポート、イベント告知・報告、泡盛日記等を発信