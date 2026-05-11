【DMMかりゆし水族館】2026年ゴールデンウィークの入館者数が過去最高の4万8千人を突破！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長：亀山敬司、https://dmm-corp.com/(https://dmm-corp.com/) 以下DMM）が運営する「DMMかりゆし水族館」（https://kariyushi-aquarium.com）では、2026年4月25日（土）～5月10日（日）の16日間での入館者数が過去最高の48,353人※1を記録いたしました。2020年の開館以来、6年連続でゴールデンウィーク期間の入館者数が増加しております。

■今年のGWの入館者数が過去最高の4万8千人を記録！

DMMかりゆし水族館は、「生き物とのゼロ距離の感動と非日常の幻想空間」をコンセプトに、新しい形のエンタテインメント水族館を運営しています。2020年の開館以来、6年連続でゴールデンウィーク期間の入館者数が増加し、今シーズンは過去最高の48,353人※1となりました。4月29日（水）、5月2日（土）～5月6日（水）は県内人気アーティストによるライブイベントや参加型のエイサーショーなどの開催が、海外観光客の他、沖縄県民へも好評で、入館人数の増加に大きく寄与し、前年比140％の過去最高となる入館者数を達成いたしました。

当該期間に訪れたお客様の居住地域は、海外が20％、沖縄県内が約51％、沖縄県外が29%となっています。また、また当館が実施した来館者調査※2によると、来館者の同行形態は、ファミリーが約71％、夫婦・カップル・友人が約27％、その他が約2％と、多くのお子様連れのファミリーに支持されているという結果になりました。

※1 来館者数は乳幼児も含む

※2 調査実施日：2026年4月25日～5月6日、アンケート回答者数：300件

人気アーティストによるライブイベントの様子

■来館者データから見える「DMMかりゆし水族館」の成長

2020年5月25日に開業したDMMかりゆし水族館は、年々来館者数を増やし、2026年3月1日～5月10日までの来館者数は前年の同期間と比較して113％となりました。昨年に対して海外観光客が増加している他、県民割により、多くの県民によるリピート来館が増加した結果となっています。

水槽を見て楽しむだけでなく、写真映えする空間演出や生き物との触れ合いができるプログラムを多く提供してきたことや、春休みやゴールデンウイーク期間中のイベントの開催に伴い、海外、国内、県内外問わず多くのお客様にお楽しみいただけたと考えております。

■DMMかりゆし水族館のおすすめポイント

１.生きものとのゼロ距離の感動！

DMMかりゆし水族館は、水辺の生きものだけではなく、ナマケモノやカワウソなどの動物たちに会えるのも特徴です。餌やり体験では、カワウソにタッチすることもできます。

２.幻想的な非日常体験！

大水槽のガラスの上を歩くエリアや、真上にお魚が通るトンネル水槽、映え写真が撮れる大水槽の丸窓など盛りだくさん。

■DMMかりゆし水族館について

2020年5月25日に沖縄県豊見城市に「DMMかりゆし水族館」を開業いたしました。「生きものたちとのゼロ距離の感動と非日常の幻想体験の提供」をコンセプトに、沖縄地方を中心とした様々な海洋生物や動植物の展示だけでなく、餌やりなど複数の体験プログラムを提供する、新しいカタチのエンタテイメント水族館です。

・「DMMかりゆし水族館」公式Webサイト

https://kariyushi-aquarium.com

公式ページではDMMかdoりゆし水族館の情報を随時更新してまいります。

また、取材のお申込み・各種お問い合わせもサイト内フォームから承っております。

・「DMMかりゆし水族館」公式アカウント

Instagram： https://www.instagram.com/dmm_aquarium/

X： https://x.com/dmm_kariyushi

Facebook： https://www.facebook.com/dmm.kariyushi.aquarium/

Youtube：https://m.youtube.com/@DMMかりゆし水族館_Youtube/shorts(https://m.youtube.com/@DMM%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%82%86%E3%81%97%E6%B0%B4%E6%97%8F%E9%A4%A8_Youtube/shorts)

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/