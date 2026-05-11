レイ・パークスジュニア選手 契約満了のお知らせ

ヒューマンプランニング株式会社

このたび、大阪エヴェッサでは、レイ・パークスジュニア選手が契約満了に伴い、退団することが決定しましたのでお知らせします。

なお、パークスジュニア選手は移籍先が決定しているため、B.LEAGUE自由交渉選手リストには公示されず、後日当該クラブより発表がございます。

レイ・パークスジュニア(Ray Parks Jr.)

□背番号：1

□ポジション：SG

□生年月日：1993年2月19日

□出身地：フィリピン

□身長/体重：193cm/96kg

□経歴

(出身校)

ナショナル大学

(所属チーム)

2015-16 Texas Legends(Dリーグ)

2016-18 San Miguel Alab Pilipinas(フィリピン)

2018-19 San Miguel Beermen(フィリピン)

2019-20 Blackwater Bossing(フィリピン)

2020-21 TNT Tropang Giga(フィリピン)

2021-24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

2024-26 大阪エヴェッサ

□コメント

大阪エヴェッサのファンの皆さま、大阪に来た初日から私を温かく受け入れてくれて本当にありがとうございました。

この街、ファンの皆さま、そしてコミュニティから受けた愛やサポートは、私にとって何物にも代えがたい財産です。

エヴェッサのユニフォームを着て、皆さまに「仲間の一員」として受け入れてもらったことを、心から誇りに思います。

「大阪」は、これからもずっと私の心の中で特別な場所であり続けます。



Thank you, Osaka, for embracing me from day one.

The love and support from this city, the fans, and the community meant everything to me.

I’m grateful to have worn this jersey and to be accepted as one of your own.

Osaka will always have a special place in my heart.

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋ビル9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com