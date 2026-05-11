ライアン・ルーサー選手 契約満了のお知らせ
このたび、大阪エヴェッサでは、ライアン・ルーサー選手が契約満了に伴い、退団することが決定しましたのでお知らせします。
なお、ルーサー選手は本日5月11日(月)付で、B.LEAGUE自由交渉選手リストに公示されます。
ライアン・ルーサー(Ryan Luther)
□背番号：11
□ポジション：PF/C
□生年月日：1995年9月10日
□出身地：アメリカ
□身長/体重：204cm/102kg
□経歴
(出身校)
アリゾナ大学
(所属チーム)
2019-20 BK Ventspils(ラトビア)
2020-21 Darussafaka Tekfen(トルコ)
2021-22 Gaziantep Basketbol(トルコ)
2022-23 Universidad Catolica de Murcia CB(スペイン)
2023-24 Manisa Buyuksehir Belediye(トルコ)
2024-26 大阪エヴェッサ
□コメント
大阪での素晴らしい2シーズンを支えてくれたチームメイト、コーチ、チームスタッフ、そしてファンの皆さまに心から感謝しています。
私たち家族にとって日本での最初の街となった大阪で、温かく迎え入れてくれて本当にありがとうございました。
大阪エヴェッサでプレーしたこと、そして大阪での生活は最高の思い出です。
このような機会と素晴らしい経験を与えてくれたすべての方々に感謝しています。
皆さまのこれからの幸運を、心から願っています！
I want to thank my teammates, coaches, staff, and fans for an amazing two seasons in Osaka.
Thank you for welcoming us to our first city in Japan.
I loved playing for Evessa and living in Osaka.
Thank you for the opportunity and all the great experiences.
I wish everyone the best of luck moving forward.
ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------
B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。
●代表取締役 ：磯村 英孝
●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋ビル9階
●資本金 ：5,000万円
●URL ： https://hp.athuman.com/
ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------
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●代表取締役 ： 佐藤 朋也
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●資本金 ：12億9,900万円
●URL ： https://www.athuman.com