ラス恋・ラス婚研究所、特別顧問に「婚活」の提唱者 山田昌弘教授が就任！

アイザック株式会社

人生経験でつながるマッチングアプリ「ラス恋」を運営する株式会社ラス恋(アイザックグループ／本社:東京都渋谷区／代表取締役CEO:山口 昂星)は、2026年5月11日、中央大学文学部教授の山田昌弘氏が、当社が運営する専門機関「ラス恋・ラス婚研究所」の特別顧問に就任したことをお知らせいたします。



家族社会学の第一人者である山田教授の特別顧問就任を機に、ラス恋・ラス婚研究所は、山田教授の研究知見と、ラス恋に集うミドルシニア当事者のデータ・声を掛け合わせ、調査の共同設計、機能監修、座談会・公開講演会の開催などを通じて、「人生後半の出会いと暮らし」の実態を社会に発信してまいります。

■就任の背景

中高年の孤独・孤立は、日本社会の重要なテーマとして注目が高まっています。背景には、単身世帯の増加、人生100年時代における家族のかたちの変化、そして人とのつながりの希薄化があります。

40歳以上に特化したマッチングアプリとして、ラス恋はこの世代の生の声を継続的に蓄積してまいりました。

ラス恋に登録するユーザーの約8割は婚姻経験があり、約7割が離婚を経験しています。離婚や死別を経て、もう一度誰かと出会い直したいと願う方々がこれほどの広がりを持って存在しているという事実は、若い世代向けの婚活の延長では捉えきれない、新しい社会の現実です。

ラス恋は、パートナーとの出会いを通じて人生後半の幸福度(ウェルビーイング)を高めていくサービスであると同時に、「同じように出会いを求める仲間がいる」という感覚そのものが、登録された方々の孤独感の和らぎや、人生への前向きさにつながっているという声も日々寄せられています。

出会いの成立に至る道のりも含めた「場」全体が、人生後半のつながりを支える社会基盤になりつつあるのです。

こうした当事者の現実を、未婚化・少子化・単身世帯の増加といった日本社会全体の文脈に接続するためには、家族社会学の確かな研究知見が欠かせません。長年にわたり日本の家族と暮らしの変容を読み解いてきた山田昌弘教授との協働は、ラス恋が持つ40歳以上の当事者データに、社会的議論につながる解像度を与えるうえで、最も意味のある一歩だと考えています。

■山田昌弘教授 就任コメント

私が「婚活」という言葉を白河桃子さんと世に出したのは、2007年のこと、当時、「いい出会いがない」と嘆いている未婚の若者を調査している中で、「待っていてはダメ、積極的に出会いを求めないと結婚できない」という事実を伝えたくて、結婚活動、略して婚活という言葉を編み出しました。

それから20年近くたちました。婚活という言葉は定着しましたが、婚活は若者がするものだ、という意識はなかなか変わりません。

今日本では、中高年の独身者が増えています。2020年の国勢調査では、50代の独身割合(未婚＋離別)は、男性35%、女性30%に達しています。今、彼らの調査を行っていますが、これから一人で生きていくのは不安だという人が多くいます。

人生100年時代です。パートナーを見つけるのに遅いということはありません。結婚という形をとってもよいし、時々会って楽しむという関係を作るのもよい。中高年だからこそ、自分のライフスタイルにあった相手を見つけることができるのだと思います。

そのお手伝いを少しでもできれば幸いです。

■山田昌弘教授 プロフィール

1957年東京都生まれ。東京大学文学部卒業、同大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。中央大学文学部教授。家族社会学の第一人者として、日本社会の家族・恋愛・暮らしの変容を長年にわたり研究してきた、日本を代表する社会学者の一人。「パラサイト・シングル」「格差社会」「婚活」など、時代を捉えた概念を次々と提唱してきたことでも知られる。

現在は未婚化・少子化、単身世帯の増加、人生100年時代における家族と暮らしのあり方をテーマに、研究・発信・政策提言を続ける。

メディア出演・著作・講演を通じて幅広い社会的議論をリードしている。近著に『単身リスク──「100年時代」をどう生きるか』(朝日新書)など多数。

■ラス恋・ラス婚研究所よりコメント

ラス恋には、若い世代向けの婚活サービスでは捉えきれない、40代・50代・60代の生の声が日々蓄積されています。離婚や死別を経た再出発、子育てを終えた先の孤独、これからの暮らしへの不安と希望。こうした当事者の歩みは、ラス恋にしか持ち得ない貴重なデータだと自負しています。

ラス恋が目指しているのは、人生後半において出会いとつながりを通じて、一人ひとりが自分らしく幸せに生きられる社会をつくることです。そのために必要なのは、当事者の声と、それを社会の文脈に位置づける研究知見の両輪だと考えています。

長年にわたり日本の家族と暮らしの変容を読み解いてきた山田昌弘教授をお迎えできたことは、私たちのデータが、大人世代の幸福度の向上と新しい未来の可能性を切り拓くための社会的議論につながっていく、大きな一歩です。年齢や経験にかかわらず、ときめきと出会える毎日をすべての方にお届けできるよう、引き続き挑んでまいります。

■「ラス恋」について

40歳以上を対象とした恋活・婚活マッチングアプリです。離婚や再婚、子育てなど、さまざまな人生経験を持つ「生涯現役世代」が、安心して出会える場を提供しています。

40代、50代を中心に、60代以上の方にもご利用いただいており、会員登録から1ヶ月以内のマッチング率は97%(※)と極めて高い水準を保っております。

独自AIを活用した「顔写真撮影サポート」や「話題のレコメンド」など、マッチングアプリ初心者の大人世代でも迷わずご利用いただける機能を搭載。年齢にとらわれずこれからの人生を楽しむ前向きな方々に選ばれています。

※関東エリアでの集計。登録から2日以内に利用を辞めた方を除く

■ラス恋・ラス婚研究所について(https://laskoi.jp/blog)

ダウンロードはこちら :https://app.adjust.com/1r8g9tsc

「ラス恋・ラス婚研究所」は、40代以上の恋愛・婚活の実態を、データと声の両面から読み解き、社会に発信していく専門機関です。定期的なアンケート調査、インタビュー、体験ストーリーの収集を通じて、「人生後半の恋が、もっと自然に語られ、共感が広がる社会」の実現を目指します。

■株式会社ラス恋 概要

「恋する自由とときめきが、すべての人に開かれた社会をつくる。」をミッションに掲げ、40歳以上を対象としたマッチングサービス「ラス恋」を運営しています。

グループ全体で10年以上にわたりマッチングアプリ事業を展開しており、ラス恋ではマッチングアプリの品質・信頼性を第三者が審査・認証する「IMS認証」(2026年3月取得)やISMS認証を取得するなど、安心・安全な運営体制を確立。

一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会(通称：DMMA)正会員Bとして(2025年10月加盟)、業界全体の健全な発展と安心・安全な利用環境づくりにも積極的に取り組んでいます。

会社名: 株式会社ラス恋

代表取締役CEO: 山口昂星

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

Webサイト: https://laskoi.jp/