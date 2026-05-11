登録大家さん1,000名突破

有限会社キタムラコーポレーション

～ 大家さん完全無料・職人月額定額制、レビュー評価と事前価格提示で「安心・透明」を実現 ～

登録大家さん 1,000 名突破 × 全国 350 名の職人ネットワーク

有限会社キタムラコーポレーション（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：北村政義）が運営する職人マッチング事業において、登録大家さん（不動産オーナー）数が1,000名を突破しました。全国350名の登録職人・ワーカーと併せ、不動産オーナーと現場プロフェッショナルをつなぐ全国規模のネットワークが新たな段階に入ります。本事業は、大家さんは完全無料／職人は月額定額（取引回数無制限）という独自の料金体系に加え、レビュー評価と事前価格提示により、空き家・賃貸住宅の老朽化と職人不足という二つの社会課題に同時に応えます。

■ 背景：大家さんと職人、それぞれの「困った」

全国の空き家は約900万戸、建設業就業者は1997年のピークから約3割減少。多くの大家さんが「信頼できる職人にたどり着けない」と悩む一方、職人側は「直接、安定した仕事と出会えない」「中間マージンで手取りが薄い」という構造課題を抱えています。本来は出会えば互いを救う関係を、業界の分断が遠ざけてきました。

■ サービスの3つの特長

1. 大家さんは完全無料、職人は月額定額制（取引回数無制限）

大家さんはすべての機能を完全無料で利用可能。職人・ワーカーは月額8,800円（税込）の定額制で、取引回数に上限はなく、取引ごとの中間マージンも一切徴収しません（現在、月額2,980円（税込）のキャンペーン実施中）。職人の手取りが減らず、大家さんも継続発注のたびに費用が積み上がらない、フェアな料金設計です。

2. レビュー評価で「腕の良い職人」を選べる

利用者によるレビュー・評価が可視化されており、大家さんは評価の高い職人を選んで依頼できます。実績と利用者の声に基づく透明な選定で、初めての依頼でも安心です。

3. 事前価格提示でトラブルを未然に防ぐ

クロス張替えなど一部の定型メニューは料金を事前に提示。「思ったより高かった」「言った／言わない」といったトラブルが起きにくい設計で、発注前に費用が見通せる安心感がリピートにもつながっています。

■ 代表者コメント ― 自身も一人の大家として

「私自身も一人の大家として、長年この業界の不便さに悩んできました。信頼できる職人にたどり着けない、相場が分からない、頼むたびに不安が残る--『自分が本当に欲しいサービスは何か』を突き詰めた答えが、この事業です。大家さんは完全無料、職人は月額定額--取引ごとに手数料を取らない不便な設計は、私自身が大家として『こうあって欲しい』と願ってきた形そのものです。1,000名という数字はゴールではなく、同じ困りごとを抱える全国の大家さんへの責任の重さだと受け止めています。」

（代表取締役 北村 政義）

■ 本リリースに関するお問合せ

担当：北村 政義（代表取締役） ／ TEL：080-9668-4486 ／ E-mail：m.kitamura@kitamuracorp.com

― 以 上 ―