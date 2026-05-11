株式会社ストラテジックキャピタル

弊社は、INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP（以下「ファンド」といいます。）と投資一任契約を締結しており、ファンド及び弊社（以下「SC」と総称します。）は、日本製鉄株式会社（以下「日本製鉄」といいます。）及びその上場子会社である大阪製鐵株式会社（以下「大阪製鐵」といいます。）の株主です。

日本製鉄と大阪製鐵は親子上場の関係にあり、大阪製鐵の少数株主の利益は棄損され続けています。そのため、SCは両社に対し、来る６月開催予定の定時株主総会において株主提案権を行使しました。SCが提案する議題及びその概要については、２０２６年４月２７日付プレスリリース(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=120)にて公表しております。

SCは今般、株主提案の背景及び提案に関する詳細な説明を掲載した特集サイト（https://stracap.jp/NIPPON-OSAKASTEEL/）を開設いたしましたので、本件を公表いたします。

https://prtimes.jp/a/?f=d52343-122-d24ade7537b2a512aeb96b95c7dbdb3f.pdf株式会社ストラテジックキャピタル

会社経営陣との対話や株主の権利行使などを通じて、企業・株主価値の向上を目指します。